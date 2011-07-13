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Nokia'ya karşı yeni bir patent ihlal davası açıldı

Yeni güne, yeni bir patent davasıyla uyanıyoruz. Sahip olduğu geniş patent portföyü ile alanının önde gelen firmalarından olan Nokia'ya yeni bir patent davası açıldı.
7 yıl
162
1
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Yeni güne, yeni bir patent davasıyla uyanıyoruz.Sahip olduğu geniş patent portföyü ile alanının önde gelen firmalarından olan Nokia'ya yeni bir patent davası açıldı.

Helferich Patent Licensing isimli patent lisanlama şirketi fikri hakları kendilerinde olan ve kablosuz taşınabilir cihazlarla bağlantılı olan yedi patentinin ihlal ettiği gerekçesiyle Illinois Kuzey Eyalet Mahkemesine yaptığu başvuru ile Finli iletişim devine patent ihlal davası açtı. Helfrerich'in dava konusu olan ve Nokia'nın X6, N8, E72, E73, 2320, 5800, ile 6350'un da aralarında bulunduğu birçok cihazında ihlal ettiğini iddia ettiği patentlerin numaraları, ilgili oldukları konu ve ilgili iddiaları şunlar;

  • US6087956: Seçici bilgi silme için çağrı alıcı-vericileri ve metodlar [İddia 44, 52, 53, 59, 61, 136, 140, 145, 149, 154, 155, 157, 160 ve 161]
  • US7003304: Seçici mesajları almak için çağrı alıcı vericileri ve metodları [İddia 1-3 ve iddia 10-12]
  • US6983138: Mesaj erişimi için kullanıcı arayüzü [İddia 1, 4, 5, 39, 40 ve 42]
  • US6097941: Sesli mesaj erişimi için kullanıcı arayüzü [İddia 1, 5, 6, 13, 14 ve 16]
  • US7280838: Seçici mesajları almak için çağrı alıcı vericileri ve metodları [İddia 7-8]
  • US7376432: Seçici mesajları almak için çağrı alıcı vericileri ve metodları [İddia 1-5, 7-11, 14-18, 20-23, 29 ve 30]
  • US7499716: Verici ve alıcı cihazlara veri iletimi için sistem ve metod [İddia 1, 2, 51 ve 52]

Bu arada Helferich Patent Licensing'e ait patentlerin 27 üreticini tarafından lisansladığını belirtelim.


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