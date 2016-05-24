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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Noria ile bildiğiniz tüm klimaları unutun

Kolay taşınan ve kolay monte edilen bir klima arıyorsanız, Noria adlı icat başka hiçbir şeye ihtiyaç bırakmayabilir. Tabii, bunun için gelecek yılı beklemeniz gerekiyor.
3 yıl
11,7b
1
19
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknolojinin gelişmesine ayak uyduran sektörlerden birisi de iklimlendirme sektörü. Akıllanan klimalar, kullanıcı ile etkileşime geçmeye başlarken, hava akışı konusunda da önemli gelişmeler yaşandı. Bununla birlikte, yapı açısından halen hantal bir tasarım söz konusu.

Kickstarter üzerinde büyük bir başarı yakalayan Noria akıllı klima, hem tasarımı hem de fonksiyonelliği açısından yeni bir devrimin işaretçisi gibi görünüyor. Genelde klimalarda, hava akışını sağlayan asıl ünite dışarıya monte ediliyor ve daha küçük kumanda ünitesi de içeride kalıyor. Bazı ayaklı klima tiplerinde ise dış ünite yer almıyor. Noria ise ikisini bir araya getirmiş.

Yekpare bir gövdeye sahip olan Noria, hem dış ünite hem de kumanda ünitesini tek bir yapıda buluşturmuş. Çerçevesi pencereye entegre edildikten sonra, kullanıcı kolayca klimayı yuvasına takıyor ve çalıştırmaya başlıyor. Bunun haricinde herhangi bir mühendislik gerekmiyor.

Ayrıca Bkz. "Pico Neo: Android işletim sistemli sanal gerçeklik gözlüğü"

Cihaz üzerinde tek bir tekerler tuş mevcut ve kontrol buradan sağlanıyor. Gece ve gündüz için ayrı renk temasına sahip tuşun dışında, akıllı telefon uygulamalarından da kontrol sağlanabiliyor. Uygulamada sıcaklık, nem gibi değerler de takip edilebiliyor.

5000 BTU/saat kapasiteye sahip olan klima, 15 metrekare civarında bir odayı soğutabiliyor. Havayı doğrudan öne vermek yerine, üst kısmından yukarı doğru üflüyor ve odada sıcak alan kalmamasını sağlıyor. İki klima ile toplam 30 metrekare alan soğutulabiliyor.

Proje istediği bağış miktarını üçe katladı ancak halen kampanya devam ediyor. En az 250$ bağış karşılığında Noria klima hediye edilecek. Normal satış fiyatı ise 400$ civarında olacak. Dağıtıma Mart 2017 tarihinde başlanması bekleniyor. 

 
 
Noria ile bildiğiniz tüm klimaları unutun

https://www.kickstarter.com/projects/kurt/noria-cool-redefined Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
halitozbasli 3 yıl en beğenilen
Türkiyede bu tip pencere olmadığı gibi bu tip klima kullanımıda 1990ların ortalarında son buldu. ABD bir türlü var geçemiyor bu klimalardan hala ençok satılan klima tipi cam tipi klima ve çamaşır makınası olarakta bizim tamburlu dediğimiz yukardan doldurmalı çamaşır makınası. Adamlar bu konularda tutucu.
Türkiyede bu tip pencere olmadığı gibi bu tip klima kullanımıda 1990ların ortalarında son buldu. ABD bir türlü var geçemiyor bu klimalardan hala ençok satılan k...
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Yanıtla +17
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exeter 3 yıl
Yaklaşık 1250kcal/h.. Peki bizlerin yalıtımsız evlerinde 50m² lik odaları soğutabilme oranı nedir görmek lazım. Düşünce çok güzel ben beğendim ama bizler için anca 10m² lik odaları soğutabilir. Birde konu içinde ses olayı hiç geçmemiş desibel ne kadar? çok sesli bir ürün ise veya dışarıdaki sesi içeri alıyorsa da çok mantıklı olmaz.
Yaklaşık 1250kcal/h.. Peki bizlerin yalıtımsız evlerinde 50m² lik odaları soğutabilme oranı nedir görmek lazım. Düşünce çok güzel ben beğendim ama bizler için a...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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tobepeople 3 yıl
Amerikalıların evleri ve odaları kocaman bir odaları 50 metre kare her odaya bir tane alırlar ve onlar soğutabiliyor ise biz hayli hayli soğuturuz salona koyarız mis gibi soğur oda işte neyin kafasınız yaşıyorsunuz! Tüm evi onlar soğutup-ısıtmayı düşünmüyorsunuzdur umarım!
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interwap 3 yıl
50 m2 yanlış. 15 m2 olacak. Editör kaynağı okumamış yorumlarıda mı okumuyor?
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Public_Enemy 3 yıl
pencere tipi klima! eskiden çok vardı bunlardan, fatma girikli , ayhan ışıklı eski filmlere bakın arkada görürsünüz.
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interwap 3 yıl
5000 BTU 50 m2 mi m3 mü?

12000 BTU-klima 15 25 m2 de kullanılıyor. Hani diyeceksin bunun falanca şeyi farklı. Neyi farklı olursa olsun kapasite belli.

Ekleme: sitesinde inceledim. 15 m2 ye kadar demiş. Konforlu kullanmak için 10m2 gibi.
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OverClocK1ng 3 yıl
"5000 BTU/saat kapasiteye sahip olan klima, 50 metrekare civarında bir odayı soğutabiliyor. Havayı doğrudan öne vermek yerine, üst kısmından yukarı doğru üflüyor ve odada sıcak alan kalmamasını sağlıyor. İki klima ile toplam 100 metrekare alan soğutulabiliyor."

Yavaaaaşşşşşşşş....


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ezimuse 3 yıl
Bir ara klima araştırırken bunu görmüştüm. ancak çok pahalı. Bence bu eve daha çok yakışır en azından Türkiye için :)

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2 Yanıt Yanıtla +1
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ilkerinanç 3 yıl ezimuse
ezimuse

Bir ara klima araştırırken bunu görmüştüm. ancak çok pahalı. Bence bu eve daha çok yakışır en azından Türkiye için :)

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adamlar ne güzel hoparlor tasarlamış dicektim meğerse tasarladıkları klimaymış.
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yaki83 2 yıl ezimuse
ezimuse
Bir ara klima araştırırken bunu görmüştüm. ancak çok pahalı. Bence bu eve daha çok yakışır en azından Türkiye için :)

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4 lu set bu sanirim. alip eve koyasim geldi.
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Umutcan 3 yıl
Çok yeni birşey değil ki bu tip pencere tipi klimalar hep vardı. Küçültmüşler ama btu değeri de küçülmüş.
Tek artısı telefonla kontrol edilebilmesi olmuş, onu da yeni nesil herşeyin içine dahil ediyorlar böylece "akıllı" diye pazarlıyorlar.
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myrza86 3 yıl
5000 btu/h ankarada 10 m2 oda için anca yeterli olur
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halitozbasli 3 yıl
Moulder
Bu tip klimalar için zaten özel bir pencere olmuyor genelde servis gelip takıyor ve pencere kenarlarından kalan yerleri bir şekilde kapatıyor. Özellik olarak sadece soğutma işlemi yapıyor.Arçelik servisleri 2002 yılına kadar pencere tipi klima montajı yapıyordu devamında ise montaj ve taşınma işlemleri içinde büyük ihtimalle servis desteği devam etmiştir. Şimdilerde hem ısıtma ve hem soğutma işlemi yapan sakit klimalar yaygın. Ama görseldeki resimdeki gibi ise boyutuna göre verimli gözüküyor,tabi ortamın yalıtım değerine göre verim değişecektir.

Amerikada california eyaletinde neredeyse jumbalı her evin benceresi bu sekilde açılır. Giyotin pencere deniyor buna; Üst kanat sabit alt kanat hareketli adamların mimari sitilinin ayrılmaz parçası. Ben burda daha hiç bir evde görmedim . Ondandır ki bu pencere tipi klimalar gelince bizim servisler dahiyane cözümler geliştirdi.
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darkexecuter 3 yıl
Tamam teknoloji güzel şey. Elbetteki gün geçtikçe daha kompakt ürünler çıkacak ama bu ısı işi birazda mekanik. Ben daikin klima kullanıyorum. Sen şimdi o koskoca dış üniteyi ufacık kutuya sığdırdım ben dersen biraz durup düşünmek gerekir. Verimlilik, performans, ses ne durumda acaba? Pekte umulduğu gibi olmayacaktır eminim...
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