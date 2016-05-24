Noria ile bildiğiniz tüm klimaları unutun

Teknolojinin gelişmesine ayak uyduran sektörlerden birisi de iklimlendirme sektörü. Akıllanan klimalar, kullanıcı ile etkileşime geçmeye başlarken, hava akışı konusunda da önemli gelişmeler yaşandı. Bununla birlikte, yapı açısından halen hantal bir tasarım söz konusu.

Kickstarter üzerinde büyük bir başarı yakalayan Noria akıllı klima, hem tasarımı hem de fonksiyonelliği açısından yeni bir devrimin işaretçisi gibi görünüyor. Genelde klimalarda, hava akışını sağlayan asıl ünite dışarıya monte ediliyor ve daha küçük kumanda ünitesi de içeride kalıyor. Bazı ayaklı klima tiplerinde ise dış ünite yer almıyor. Noria ise ikisini bir araya getirmiş.

Yekpare bir gövdeye sahip olan Noria, hem dış ünite hem de kumanda ünitesini tek bir yapıda buluşturmuş. Çerçevesi pencereye entegre edildikten sonra, kullanıcı kolayca klimayı yuvasına takıyor ve çalıştırmaya başlıyor. Bunun haricinde herhangi bir mühendislik gerekmiyor.

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Cihaz üzerinde tek bir tekerler tuş mevcut ve kontrol buradan sağlanıyor. Gece ve gündüz için ayrı renk temasına sahip tuşun dışında, akıllı telefon uygulamalarından da kontrol sağlanabiliyor. Uygulamada sıcaklık, nem gibi değerler de takip edilebiliyor.

5000 BTU/saat kapasiteye sahip olan klima, 15 metrekare civarında bir odayı soğutabiliyor. Havayı doğrudan öne vermek yerine, üst kısmından yukarı doğru üflüyor ve odada sıcak alan kalmamasını sağlıyor. İki klima ile toplam 30 metrekare alan soğutulabiliyor.

Proje istediği bağış miktarını üçe katladı ancak halen kampanya devam ediyor. En az 250$ bağış karşılığında Noria klima hediye edilecek. Normal satış fiyatı ise 400$ civarında olacak. Dağıtıma Mart 2017 tarihinde başlanması bekleniyor.