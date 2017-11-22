Normalden yüzde 50 daha fazla elektrik üreten yerli türbinin kurulumu yapıldı

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından tasarlanan düşük rüzgârda daha fazla elektrik enerjisi üretebilen rüzgâr türbinin kurulumu yapıldı ve kullanımına başlandı.
Geliştirilen türbin, düşük rüzgâr ve akıntı hızlarında yüzde 50 oranında daha fazla elektrik enerjisi üretebilen kanat tasarımına sahip. Mevcut klasik kanatlarda "slat" denilen hızlandırıcılar bulunmuyor. Başkent Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen türbindeki slatlar, rüzgârdan elde edilebilecek enerjiyi büyük oranda arttırıyor.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model olarak tescillenen slatlı rüzgâr türbininin ilki Yapracık Psiko-Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'ne konumlandırıldı ve enerji depolamaya başladı. Slatlı rüzgâr türbini, aydınlatma sistemlerinde enerji kaynağı olarak kullanılacak.
Fakülte Dekanı: “Boğazlara Rüzgâr Türbini Kurulsun”
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz ise prototipte kullanılan slatlı kanat tasarımının İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki uygun yerlere konularak temiz enerjinin üretilebileceği önerisinde bulundu.
http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-tasarimi-ruzgar-turbini-calistirildi-/972282 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de faydalı model belgesi'dir.
faydalı model, türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.
faydalı model belgesi ile patent arasında, belgelendirme, inceleme ve değerlendirme şekli bakımından fark vardır.
patent ve faydali model arasindaki farklar:
1- faydalı modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
2- koruma süreleri farklıdır,
3- araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.
kaynak: avrupapatent.com/...…escili_model_nedir.htm
1-normal türbinlere göre
2-1. sorunun aynısı
3-1 ve 2. soruların aynısı
4-Normal tribün dediği şey açıklanmış yazıda: Mevcut klasik kanatlarda "slat" denilen hızlandırıcılar bulunmuyor.
5-Kimsenin kimseyi yediği yok, Sen kendi kendini yemişsin.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
6152 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Enerji, rüzgar türbini ve