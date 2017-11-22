Normalden yüzde 50 daha fazla elektrik üreten yerli türbinin kurulumu yapıldı

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Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından tasarlanan düşük rüzgârda daha fazla elektrik enerjisi üretebilen rüzgâr türbinin kurulumu yapıldı ve kullanımına başlandı.

Geliştirilen türbin, düşük rüzgâr ve akıntı hızlarında yüzde 50 oranında daha fazla elektrik enerjisi üretebilen kanat tasarımına sahip. Mevcut klasik kanatlarda "slat" denilen hızlandırıcılar bulunmuyor. Başkent Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen türbindeki slatlar, rüzgârdan elde edilebilecek enerjiyi büyük oranda arttırıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model olarak tescillenen slatlı rüzgâr türbininin ilki Yapracık Psiko-Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'ne konumlandırıldı ve enerji depolamaya başladı. Slatlı rüzgâr türbini, aydınlatma sistemlerinde enerji kaynağı olarak kullanılacak.

Fakülte Dekanı: “Boğazlara Rüzgâr Türbini Kurulsun”

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz ise prototipte kullanılan slatlı kanat tasarımının İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki uygun yerlere konularak temiz enerjinin üretilebileceği önerisinde bulundu.

http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-tasarimi-ruzgar-turbini-calistirildi-/972282