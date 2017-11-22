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Normalden yüzde 50 daha fazla elektrik üreten yerli türbinin kurulumu yapıldı

Başkent Üniversitesi tarafından tasarlanan slatlı rüzgar türbini, normal türbinlere göre düşük rüzgarda yüzde 50 daha fazla enerji üretiyor. Slatlı rüzgar türbininin ilk modelinin kurulumu yapıldı.
1 yıl
6,2b
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25
Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Normalden yüzde 50 daha fazla elektrik üreten yerli türbinin kurulumu yapıldı
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Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından tasarlanan düşük rüzgârda daha fazla elektrik enerjisi üretebilen rüzgâr türbinin kurulumu yapıldı ve kullanımına başlandı.

Geliştirilen türbin, düşük rüzgâr ve akıntı hızlarında yüzde 50 oranında daha fazla elektrik enerjisi üretebilen kanat tasarımına sahip. Mevcut klasik kanatlarda "slat" denilen hızlandırıcılar bulunmuyor. Başkent Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen türbindeki slatlar, rüzgârdan elde edilebilecek enerjiyi büyük oranda arttırıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model olarak tescillenen slatlı rüzgâr türbininin ilki Yapracık Psiko-Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'ne konumlandırıldı ve enerji depolamaya başladı. Slatlı rüzgâr türbini, aydınlatma sistemlerinde enerji kaynağı olarak kullanılacak.

Fakülte Dekanı: “Boğazlara Rüzgâr Türbini Kurulsun”

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz ise prototipte kullanılan slatlı kanat tasarımının İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki uygun yerlere konularak temiz enerjinin üretilebileceği önerisinde bulundu.


http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-tasarimi-ruzgar-turbini-calistirildi-/972282 Yorum Yaz
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ozbey08 1 yıl en beğenilen
gelecek elektrik enerjisinde o yüzden bu tür gelişmelerin olması çok güzel. bunlardan bolca üretip uygun olan her tarafa dikmeli. hatta bunun ihracatını yapmalı.
gelecek elektrik enerjisinde o yüzden bu tür gelişmelerin olması çok güzel. bunlardan bolca üretip uygun olan her tarafa dikmeli. hatta bunun ihracatını yapmalı...
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Yanıtla +28
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susesa 1 yıl
Neye göre %50 daha fazla ? Referans ne? Mukayese neye karşı? Normal türbin ne demek? Kimi yiyoruz?
3 Yanıt Yanıtla +12
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murat1981pls 1 yıl
valla artık bir şeyler geliştirip üretip satalım satmasak bile dıştan almak yerine kendimiz kurarız..Allah vatanımıza faydalı işler yapanlardan razı olsun..
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DH Misafiri 5 ay
Bu devasa Yapıları sadece Rüzgar dan faydalanmak yerine;Rüzgar ve Güneş enerjisi ile birlikte tasarlamak daha verimli olmaz mıydı.Kesinlikle bu Türbinlere Güneşi de ilave etmek doğru olacaktır.
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exante 10 ay
Yapılan ve yapılmakta olan sürdürülebilir enerji ornekleri ülkemiz için cok iyi.ama iste bunu gelistirilmesi ve cesitlendirilmesi gerekiyor.Ulkemiz sartlarına göre ogunlastırılması gerekiyor.Bana kalırsa rüzgar enerjisinden cok gunes enerji panellerinin ve pillerinin teknolojik bağımlılığını en aza indirmek her türlü yerli yatırımcının onunu acacaktır.Bizim ülkede özel sektor biz güneş enerji paneli gelistirelim demez bizimkiler hazır bir protip olur onu üretir.O yuzden devlet yoneticilerinin bu işe el atmaktan cok arkalarında sonuna kadar durmaları gerekir.zaten zamanında bunun gibi calısmalar yapılsaydı bugun ruslara nukleer reaktor yapmamıza gerek kalmazdı.
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ImRoyal 1 yıl
Düşünsenize mühendislik fakülteleri genelde aykırı duruşları ile her hükümetle sürtüşürken hem de Türkiye'nin enerji konusundaki miskinliği de bilinirken fakülteler yine de böyle şeyler yapabiliyorlar. Çok ilginç. Hükümetler Türkiye'de her zaman dışa bağımlılığı arttıracak enerji yatırımları yapmayı severler. Doğalgazla elektrik üreten tesisler. Petrolle elektrik üreten tesisler gibi. Rüzgarla elektrik üretmek bir yere bağımlı kılmıyor sizi. Ben hayatım boyunca Türkiye'yi gezdim durdum. Bir tane bile rüzgar pervanesi gördüğümü hatırlamıyorum. Çoğunlukla deneysel kalıyor bir takım binaların elektriğini karşılıyorlar ya da üretim masraflarını çıkardıktan sonra kapatılıyor. Rüzgardan elektriği hem nasıl satacaklarını bilmiyorlar hem de dışa bağımlılık azalacağı için istyemiyor. Şöyle düşünün dışarıdan doğalgazı alan aracı şirketin bir siyasetçinin ya da o siyasetçinin yakınına ait olduğunu düşünün. Bu küçük bir örnek. Kim ister ithalatın düşmesini bu durumda?
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DH Misafiri 1 yıl
Başkent Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "faydalı model" tescili yapılan "Slatlı Rüzgar Türbini", üniversitenin Yapracık Psiko-Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen törenle ilk enerjisini üretmeye başladı.
yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de faydalı model belgesi'dir.
faydalı model, türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.
faydalı model belgesi ile patent arasında, belgelendirme, inceleme ve değerlendirme şekli bakımından fark vardır.
patent ve faydali model arasindaki farklar:
1- faydalı modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
2- koruma süreleri farklıdır,
3- araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.
kaynak: avrupapatent.com/...…escili_model_nedir.htm
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AMDR 1 yıl
Emeği geçen herkese teşekkürler.Ülkemizde iyi şeylerde oluyor.
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sniper23 1 yıl
İnşallah, destek gelir de sonu EVT gibi olmaz.
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pulsartygn 1 yıl
tamamen buna gectıkten sonra nolcak sanki elektrıge %50 indirimmi yapacaklar yok.
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brshr 1 yıl pulsartygn
Hele buna bir geçelim de indirimi sonra konuşuruz. Ona da sıra gelir merak etmeyin
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murat1981pls 1 yıl
valla artık bir şeyler geliştirip üretip satalım satmasak bile dıştan almak yerine kendimiz kurarız..Allah vatanımıza faydalı işler yapanlardan razı olsun..
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susesa 1 yıl
Neye göre %50 daha fazla ? Referans ne? Mukayese neye karşı? Normal türbin ne demek? Kimi yiyoruz?
3 Yanıt Yanıtla +12
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brshr 1 yıl susesa
Hemen bir muhalefet. Siz ne yaptınız bu ülke için? Adınıza patentli bir tane teknolojik ürün gösterebilir misiniz? Evet DH forum olarak cevap bekliyoruz.
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horozcorc 1 yıl susesa
susesa

Neye göre %50 daha fazla ? Referans ne? Mukayese neye karşı? Normal türbin ne demek? Kimi yiyoruz?

1-normal türbinlere göre
2-1. sorunun aynısı
3-1 ve 2. soruların aynısı
4-Normal tribün dediği şey açıklanmış yazıda: Mevcut klasik kanatlarda "slat" denilen hızlandırıcılar bulunmuyor.
5-Kimsenin kimseyi yediği yok, Sen kendi kendini yemişsin.
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muhsinodabasi 1 yıl susesa
Kardeşim, sen de bir şeyler yapmaya çalış da bu ülke için, sonra biraz abartarak sen de ye bizi. Elin oğlu abuk subuk bir şey yapar " aaaoooww adamlar yapıyor yaww, biz anca hoşaff ! " dersiniz, biz bir emek gösterelim, kışkançlıktan ne diyeceğinizi şaşırırsınız. Aklınızı başınıza alın, bu ülkenin evlatlarının çabalarını küçültmeye çalışmayın.
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orientem 1 yıl
Gelişme güzel yalnız boğazları rahat bırakalım artık.
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