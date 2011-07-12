Nortel'in patent satışına onay geldi

4,5 milyar dolarlık maliyetle son yılların en büyük alım satımı olan Nortel'in patent satışına yargıdan onay geldi.

Gerek Amerikan gerekese de Kanada yargısı, Nortel'in 4,5 milyar dolar karşısında fikri haklarını elinde bulundurduğu 6000 patenti Apple, Ericsson, EMC, Microsoft, Sony ve Research In Motion'un oluşturduğu konsorsiyuma satışına onay verdi.

Hatırlanacağı gibi Apple ve Microsoft'un aralarından bulunduğu konsorsiyum Google ve Intel'in verdiği son tekliften daha yüksek bir teklif vererek Nortel'in 6000 patentinin fikri haklarına sahip olmuştu.