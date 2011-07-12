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Nortel'in patent satışına onay geldi

7 yıl
5,3b
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3
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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4,5 milyar dolarlık maliyetle son yılların en büyük alım satımı olan Nortel'in patent satışına yargıdan onay geldi.

Gerek Amerikan gerekese de Kanada yargısı, Nortel'in 4,5 milyar dolar karşısında fikri haklarını elinde bulundurduğu 6000 patenti Apple, Ericsson, EMC, Microsoft, Sony ve Research In Motion'un oluşturduğu konsorsiyuma satışına onay verdi.

Hatırlanacağı gibi Apple ve Microsoft'un aralarından bulunduğu konsorsiyum Google ve Intel'in verdiği son tekliften daha yüksek bir teklif vererek Nortel'in 6000 patentinin fikri haklarına sahip olmuştu.


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conqurues 7 yıl
Arkadaşın bir şeyin kafasını yaşadığını sanmıyorum. Kendince bi eleştiride bulunmaya çalışmış sanırım:)
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robinhoof 7 yıl
aaaa ama intelin ismi geçerken AMD nin ismi geçmedi nasıl yorum yapıcam ben. ikisi kapıştırmaya göre hazırlanmıştım üff. neyse diğer haberlere bakim belki ekmek çıkar
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Zımparasız Pinokyo 7 yıl robinhoof
robinhoof
aaaa ama intelin ismi geçerken AMD nin ismi geçmedi nasıl yorum yapıcam ben. ikisi kapıştırmaya göre hazırlanmıştım üff. neyse diğer haberlere bakim belki ekmek çıkar

neyin kafasını yaşıon sen ya ?
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