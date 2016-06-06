Norveç 2025 yılına kadar fosil yakıtlı araçlara yasak getirmeyi hedefliyor

Norveç gazetesi Dagens Næringsliv'in haberine göre Norveç'in dört büyük siyasi partisi vardıkları ortak bir anlaşma sonucunda 2025 yılına kadar ülkede fosil yakıtla çalışan araç satışının yasaklanmasını hedefliyor. Gazetenin belirttiği üzere Muhafazakar Parti, İlerleme Partisi, Hristiyan Demokratlar ve Liberaller arasında yapılan anlaşma İlerleme Partisi'nden Tord Lien'in Nisan ayında yaptığı Petrol ve Enerji yasa teklifiyle ilişkilendiriliyor.

Vardıkları ortak sonucu hayata geçirmek adına da oldukça hırslı olan partiler 2025 yılına kadar yeni kişisel araçların, otobüslerin ve hafif ticari araçlarının sıfır emisyon araçlardan olmasını hedeflerken 2030 yılına kadar ise yeni büyük vanların, yeni uzun mesafe otobüslerinin %75'inin ve yeni kamyonların %50'sinin sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

The Next Web'e göre elektrikli araç satın alımında %24'lük bir orana sahip olan Norveç bu istatistikle de elektrikli araçların satıldığı ülkeler arasında en yüksek orana sahip ülke konumunda.

Norveç'in bu planının ortaya çıkmasından sonra konuyla ilgili görüşünü Twitter üzerinden belirten Tesla CEO'su Elon Musk, attığı tweet ile Norveç hakkında "Ne inanılmaz müthiş bir ülke" deyimini kullanmış.

http://www.techradar.com/news/car-tech/norway-could-say-no-way-to-gas-powered-cars-by-2025-1322788