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Norveç 2025 yılına kadar fosil yakıtlı araçlara yasak getirmeyi hedefliyor

Norveç siyasi partileri aldıkları ortak karar ile ülkedeki fosil yakıtlı araç satışını 2025 yılına kadar yasaklamayı hedefliyor. Çevre açısından önemli bir adım olan kararın detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Norveç gazetesi Dagens Næringsliv'in haberine göre Norveç'in dört büyük siyasi partisi vardıkları ortak bir anlaşma sonucunda 2025 yılına kadar ülkede fosil yakıtla çalışan araç satışının yasaklanmasını hedefliyor. Gazetenin belirttiği üzere Muhafazakar Parti, İlerleme Partisi, Hristiyan Demokratlar ve Liberaller arasında yapılan anlaşma İlerleme Partisi'nden Tord Lien'in Nisan ayında yaptığı Petrol ve Enerji yasa teklifiyle ilişkilendiriliyor.
Vardıkları ortak sonucu hayata geçirmek adına da oldukça hırslı olan partiler 2025 yılına kadar yeni kişisel araçların, otobüslerin ve hafif ticari araçlarının sıfır emisyon araçlardan olmasını hedeflerken 2030 yılına kadar ise yeni büyük vanların, yeni uzun mesafe otobüslerinin %75'inin ve yeni kamyonların %50'sinin sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.
The Next Web'e göre elektrikli araç satın alımında %24'lük bir orana sahip olan Norveç bu istatistikle de elektrikli araçların satıldığı ülkeler arasında en yüksek orana sahip ülke konumunda.
Norveç'in bu planının ortaya çıkmasından sonra konuyla ilgili görüşünü Twitter üzerinden belirten Tesla CEO'su Elon Musk, attığı tweet ile Norveç hakkında "Ne inanılmaz müthiş bir ülke" deyimini kullanmış.

http://www.techradar.com/news/car-tech/norway-could-say-no-way-to-gas-powered-cars-by-2025-1322788 Yorum Yaz
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veleciraptor 3 yıl en beğenilen
Her şey kültür düzeyi ile ilgili. İsviçreliler de bu hafta yapılan halkoylamasında tüm ülke vatandaşlarına koşulsuz şartsız 7500 TL maaş verilmesini tembelliği, çalışmamayı özendireceği gerekçesiyle hayır oyu verdi. Sizce bu oylama Türkiye'de yapılsa hayır çıkar mıydı?
Her şey kültür düzeyi ile ilgili. İsviçreliler de bu hafta yapılan halkoylamasında tüm ülke vatandaşlarına koşulsuz şartsız 7500 TL maaş verilmesini tembelliği...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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black_flood 3 yıl
veleciraptor
Her şey kültür düzeyi ile ilgili. İsviçreliler de bu hafta yapılan halkoylamasında tüm ülke vatandaşlarına koşulsuz şartsız 7500 TL maaş verilmesini tembelliği, çalışmamayı özendireceği gerekçesiyle hayır oyu verdi. Sizce bu oylama Türkiyede yapılsa hayır çıkar mıydı?

Millet vekillerine yarayacak ise EVET sivillere yarayacak ise HAYIR denirdi Sultan recep Tayyip tarafından kendisi bile yazık 500 tl ile geçiniyor çünkü.
veleciraptorHer şey kültür düzeyi ile ilgili. İsviçreliler de bu hafta yapılan halkoylamasında tüm ülke vatandaşlarına koşulsuz şartsız 7500 TL...
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Aslanhan. 3 yıl
Keşke bizde çok geç olmadan insan hakları, demokrasi, eşitlik, kalkınmışlık, doğaya ve hayvanlara saygı gibi konularda İskandinav ülkelerini yakalayabilsek.
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BekirTemel 3 yıl
peki bu durumda milyonlarca fosil yakıtlı aracı nereye götürecekler yada halka elektrikli araçları aldırmada kolaylık sağlayacaklar mı? Bunlar önemli örneğin petrollü araçları alıp elektrikli güzel araçlar verirlerse geçişleri kolaylaşacak elbet.
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serafon 3 yıl
Aslanhan.
Keşke bizde çok geç olmadan insan hakları, demokrasi, eşitlik, kalkınmışlık, doğaya ve hayvanlara saygı gibi konularda İskandinav ülkelerini yakalayabilsek.

Temenniler güzel de diğer etkenleri hiç hesaba katmıyorsunuz. Bizdeki sorunların %10 unu gömün adamlara, ne kadar vahşi ve barbar olduklarını görürsünüz. Tamamen zenginlik ve rahatlık kaynaklı dış görünüşten dolayı adamların yanlışları eksiklikleri görülmüyor. Ne demiş atalarımız : "Altın ateşte, insan mihnette belli olur." Bizim çok fazla eksiğimiz var ama siz tamamen yanlış şeylere odaklanıyorsunuz bence! Bu da yine eleştirdiğiniz milletimizde şu anda hastalık olan hazırcılık ve tembellikten kaynaklanıyor. Direkt zengin kocaya göz diken kadınlar gibisiniz. Halbuki gerçek ne olmalı? İyi taraflarımızı ve kötü taraflarımızı ortaya koyup çok çalışmak ve emeğini çekerek bedelini ödeyerek temelini sağlam yaparak önce şekil verip sonra parlatarak sağlam ve güzel bir ülke ve insan inşa etmek.
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V4LKyR 3 yıl
Gazetedeki cüzdanın şekli de bir ilginçmiş.
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Rubisco 3 yıl
Enerjiyi neyle üretecekler, o zmana kadar para etmeme olasılığı olan petrolden? Onlarda çıkartma maliyeti yüksek zaten? İthal edecekler? O zmana kadar verimli depolama-iletim altyapılarının garanti olacağına kurulabileceğine inanıyorlar(iletim - çalışılınca olur, depolama - emin değilim)?
Norveç iyi yer çünkü din ile milleti bi güzel sömürelim diye yıllardır memleketin içine bizdeki gibi edilmiyor.Sonrasında paralele de çakarssınız, derin devlete de, alt-üst-orta-karışık akıla da, sizden olmayan her tür cemaate de, ötekine berikine de.
Alakasız, İsviçre'de reddettiler = Sadece akıllılar, yan gelip yatılmasına karşı çıkıyorlar değil. Bi sürü farklı yanı var bunun, bi tür deney olacaktı gibi de bakılır. Maliyeti de var bunun, zaman içerisinde her türlü sosyal-devlet anlayışından çekilip parasını verdik/olan isteyen istediği servisi satın alsına, zaten tutucu olan insanların ülkeye yan-gel-yat'çıları çekmesine vs. vs. Net asgari ücret ne kadar? Enflasyon kaç? Negatif enflasyondan kurtulmak için herkese para verelimciler de var, belki bu bile dahil edilebilir.
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kadirirdem 3 yıl
Elektrikli araçlar yaygınlaşmadan olmaz...
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A.F.Y.D 3 yıl kadirirdem
Norveç olacak dediyse olur. Türkiye değil orası.
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emir kustirika 3 yıl
tahir40
Ben de olsam rakiplerimi yasaklayan hükümete yağ çekerim :) Şaka bir yana dünyanın en refah ülkesi olmak kolay değil. Adamlar petrol ihraç eden ülke olarak çevre için böyle bir karar alıyorlar.

bilmiyodumbilgi için sa ol bide petrol ihracat i var bizim üke olsa petrol ihracatcısı ey tesla diye girişirdik
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gcb1903 3 yıl
Küçük başın derdi küçük olur. Bu adamlar dünyevi işlerden elini ayağını çekmiş dicem hiç girmemiş. Öyle kendi aralarında takılıyorlar. Aşırı rahatlıktan arada saçma sapan şeyler yapıyorlar.
Suç yok, suçlu yok, savaş yok, terör yok, terörist yok, düşman yok, dış ve iç mihrak yok, nüfus fazlası yok, işsiz adam yok, zaten pek adam yok, paralel yok, içerden kemiren kemirgenler yok, sırtında kan emici keneler yok, ayağına çelme takan hainler yok. Bu kadar yokluktan manyak bir varlık çıkmış ortaya.
Bu üçlüyü aynı ırkıyla al 1. dünya savaşı öncesi İskandinavya yerine koy balkanlara pertler, koy kafkasyaya pertler, koy orta doğuya pertler. Stratejik olarak da çok manyak kimsenin umurunda olmayan bir yerdeler. Soğuğun faydaları işte. Mikrop kırılıyor :D
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A.F.Y.D 3 yıl gcb1903
Katılıyorum
Çok saçma şeyler ile uğraşıyorlar, çok saçma meslek dalları çıkarmışlar, doğru dürüst bilimle uğraştıkları da yok, yaşamayan bilemez orayı.
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black_flood 3 yıl
veleciraptor
Her şey kültür düzeyi ile ilgili. İsviçreliler de bu hafta yapılan halkoylamasında tüm ülke vatandaşlarına koşulsuz şartsız 7500 TL maaş verilmesini tembelliği, çalışmamayı özendireceği gerekçesiyle hayır oyu verdi. Sizce bu oylama Türkiyede yapılsa hayır çıkar mıydı?

Millet vekillerine yarayacak ise EVET sivillere yarayacak ise HAYIR denirdi Sultan recep Tayyip tarafından kendisi bile yazık 500 tl ile geçiniyor çünkü.
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lapatid 3 yıl
Norveç olmak kolay değil.
Toplum huzuru,çevrecilik ve çağdaşlık açısından bir numara olmak gibi bir vizyonun varsa diğer ülkelerin almak için kendi parlamentolarında yıllarca mücadele edecekleri kararları onlardan yıllar önce iktidae ve muhalefet fikir birliğiyle alacaksın.Tıpkı haberde olduğu gibi.
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veleciraptor 3 yıl en beğenilen
Her şey kültür düzeyi ile ilgili. İsviçreliler de bu hafta yapılan halkoylamasında tüm ülke vatandaşlarına koşulsuz şartsız 7500 TL maaş verilmesini tembelliği, çalışmamayı özendireceği gerekçesiyle hayır oyu verdi. Sizce bu oylama Türkiye'de yapılsa hayır çıkar mıydı?
1 Yanıt Yanıtla +17
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zdniz 3 yıl veleciraptor
veleciraptor

Her şey kültür düzeyi ile ilgili. İsviçreliler de bu hafta yapılan halkoylamasında tüm ülke vatandaşlarına koşulsuz şartsız 7500 TL maaş verilmesini tembelliği, çalışmamayı özendireceği gerekçesiyle hayır oyu verdi. Sizce bu oylama Türkiye'de yapılsa hayır çıkar mıydı?

Bizde devlet yapmak zorunda olduğu seylerden bile para istiyor örnek köprü örnek istanbulda bir alt geçit ve ordan geçmek isteyenlerden para istemesi belediyelerin halkın parasıyla yaptığı yolları otoparka çevirmesi. Bu ve benzeri 100lerçe örnek var bunlar en basitleri. Devlet kar amacı gütmemeli halkın istirarını ve refafhını savunmalı ama bizde tam tersi devletin gözü cüzdanında. Mahkemede yargılanırken bile maddi durumun göz önünde bulundurulup ona göre ceza verilen bir ülkeyiz biz. Dünyanın vergisi var ama nedense hala daha 3 sınıf bir ülkeyiz. Ülkemizde adalet ve eşitlik yok huzur yok kültürümüzden kaynaklı bişey bu sonsuza kadarda böle oluçak. Anca tarihe bakar böbürleniriz o tarihinde yarısı yanlışlarla dolu.
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