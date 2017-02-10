Türkiye'de ve dünyada elektrikli otomobil satışları ne durumda?

Daha önceki yıllarda yüksek fiyatları ve kısa menzilleri ile yakıtlı otomobiller ile yarışmakta zorlanan elektrikli otomobiller, son yıllarda bu iki engeli aşması ile birlikte kullanıcılar için çok daha cazip bir alternatif haline geldi. Bir de buna karbon emisyonu konusunda duyarlılığın artması eklenince, elektrikli otomobillerin satışı önemli ölçüde arttı.

Özellikle ABD'de elektrikli otomobillere olan ilgi kayda değer ölçüde artmış durumda. Son yayınlanan rapora göre ABD'de sadece ocak ayında yaklaşık 12 bin elektrikli otomobil satıldı. Bu da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59'luk artış yaşandığını gösteriyor.

Amerikalı kullanıcıların elektrikli otomobil konusunda bir numaralı tercihi Tesla oldu. Ocak ayında ABD'de en çok satılan elektrikli otomobil Tesla Model S olurken, Tesla Model X de üçüncü sırada yer aldı. ABD'lilerin Tesla Model S'ten sonra en çok tercih ettiği ikinci araç ise Chevy Volt oldu. Bu üçlünün ardından ise Toyota Prius Prime, Chevy Bolt ve Nissan Leaf geliyor.

Avrupa'da ise elektrikli otomobillere olan ilgi ABD'deki kadar yüksek değil. Avrupa'da yakıt fiyatlarının ABD'ye kıyasla daha yüksek olması ve AB'nin elektrikli otomobillere teşvik için sunduğu imkanlar göz önüne alındığında, satışların her geçen gün biraz daha artması bekleniyordu. Ne var ki birçok Avrupa ülkesinde elektrikli otomobil satışları bir önceki yıla kıyasla düşmüş durumda.

Avrupalılar'ın elektrikli otomobil konusunda bir numaralı tercihi Volkswagen Passat GTE. Passat GTE'nin ardından ise sırasıyla Renault Zoe, Mitsubishi Outlander PHEV, BMW i3, Mercedes C350e ve Nissan Leaf geliyor.

Çin, ABD ve Avrupa'nın önünde

Dünyanın en büyük pazarı olan Çin ise, elektrikli otomobiller konusunda ABD'nin bile önünde yer alıyor. CleanTechnica tarafından yayınlanan verilere göre geçtiğimiz yılın aralık ayında Çin'de toplam 44.874 elektrikli otomobil satıldı. Bu rakam, analistler tarafından öngörülen 60.000'in altında kalmış olsa da, Çin'i ABD ve Avrupa'nın önüne geçirmeye yetti.

2016 yılında Çin'de toplam 351.861 elektrikli otomobil satıldı ki bu da tüm dünyada satılan elektrikli otomobillerin yüzde 46'sına denk geliyor. Çin için daha da umut verici olan ise, 2016'da üretilen elektrikli otomobillerin yüzde 43'ünden Çinli otomobil üreticilerini sorumlu olması.

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları

Son olarak ülkemize gelecek olursak; Türkiye'de elektrik otomobillere olan ilgi henüz istenilen seviyelere gelmiş değil. Ülkemizde vatandaşları elektrikli otomobillere yöneltmek için hibrib araçlara ÖTV indirimi yapılmış olsa da, bu teşvik henüz istenen etkiyi yaratabilmiş değil.

Türkiye Elektrikli ve Hibrib Araçlar Platformu (TEHAD) tarafından hazırlanan rapora göre, 2016 yılında Türkiye'de toplam 994 elektrikli otomobil satıldı. Bunların 950 tanesi hibrid araçlardan oluşurken, sadece 44 adet tamamen elektrikli otomobil satıldı.

TEHAD'ın raporuna göre ülkemizde elektrikli otomobil satışlarının henüz istenilen seviyelere gelmemiş olmasının başlıca sebebi otomobil üreticilerinin bu alanda yeterli tanıtımı yapamamış olması. Ancak 2017 yılında bu durumun önemli ölçüde değişmesi bekleniyor.

BMW i3, Renault Zoe, Opel Ampera ve Hyundai Ioniq gibi ilgi çekici modellerin 2017'nin ikinci yarısında ülkemize gelmesi ile birlikte elektrikli otomobil satışlarında kayda değer bir artış yaşanması bekleniyor. 400 km menzile ulaşan bu araçların bu özellikleri sayesinde elektrikli otomobillere karşı var olan ön yargıyı da kıracağı tahmin ediliyor.