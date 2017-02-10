Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye'de ve dünyada elektrikli otomobil satışları ne durumda?

Yakın gelecekte yakıtlı taşıtların yerini alması beklenen elektrikli otomobiller ne kadar ilgi görüyor? Türkiye ve dünyadan elektrikli otomobillerin satış rakamlarını haberimizde bulabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,2b
1
29
Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Daha önceki yıllarda yüksek fiyatları ve kısa menzilleri ile yakıtlı otomobiller ile yarışmakta zorlanan elektrikli otomobiller, son yıllarda bu iki engeli aşması ile birlikte kullanıcılar için çok daha cazip bir alternatif haline geldi. Bir de buna karbon emisyonu konusunda duyarlılığın artması eklenince, elektrikli otomobillerin satışı önemli ölçüde arttı.
Özellikle ABD'de elektrikli otomobillere olan ilgi kayda değer ölçüde artmış durumda. Son yayınlanan rapora göre ABD'de sadece ocak ayında yaklaşık 12 bin elektrikli otomobil satıldı. Bu da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59'luk artış yaşandığını gösteriyor.
Amerikalı kullanıcıların elektrikli otomobil konusunda bir numaralı tercihi Tesla oldu. Ocak ayında ABD'de en çok satılan elektrikli otomobil Tesla Model S olurken, Tesla Model X de üçüncü sırada yer aldı. ABD'lilerin Tesla Model S'ten sonra en çok tercih ettiği ikinci araç ise Chevy Volt oldu. Bu üçlünün ardından ise Toyota Prius Prime, Chevy Bolt ve Nissan Leaf geliyor.
Avrupa'da ise elektrikli otomobillere olan ilgi ABD'deki kadar yüksek değil. Avrupa'da yakıt fiyatlarının ABD'ye kıyasla daha yüksek olması ve AB'nin elektrikli otomobillere teşvik için sunduğu imkanlar göz önüne alındığında, satışların her geçen gün biraz daha artması bekleniyordu. Ne var ki birçok Avrupa ülkesinde elektrikli otomobil satışları bir önceki yıla kıyasla düşmüş durumda.
Avrupalılar'ın elektrikli otomobil konusunda bir numaralı tercihi Volkswagen Passat GTE. Passat GTE'nin ardından ise sırasıyla Renault Zoe, Mitsubishi Outlander PHEV, BMW i3, Mercedes C350e ve Nissan Leaf geliyor.

Çin, ABD ve Avrupa'nın önünde

Dünyanın en büyük pazarı olan Çin ise, elektrikli otomobiller konusunda ABD'nin bile önünde yer alıyor. CleanTechnica tarafından yayınlanan verilere göre geçtiğimiz yılın aralık ayında Çin'de toplam 44.874 elektrikli otomobil satıldı. Bu rakam, analistler tarafından öngörülen 60.000'in altında kalmış olsa da, Çin'i ABD ve Avrupa'nın önüne geçirmeye yetti.
2016 yılında Çin'de toplam 351.861 elektrikli otomobil satıldı ki bu da tüm dünyada satılan elektrikli otomobillerin yüzde 46'sına denk geliyor. Çin için daha da umut verici olan ise, 2016'da üretilen elektrikli otomobillerin yüzde 43'ünden Çinli otomobil üreticilerini sorumlu olması.

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları

Son olarak ülkemize gelecek olursak; Türkiye'de elektrik otomobillere olan ilgi henüz istenilen seviyelere gelmiş değil. Ülkemizde vatandaşları elektrikli otomobillere yöneltmek için hibrib araçlara ÖTV indirimi yapılmış olsa da, bu teşvik henüz istenen etkiyi yaratabilmiş değil.
Türkiye Elektrikli ve Hibrib Araçlar Platformu (TEHAD) tarafından hazırlanan rapora göre, 2016 yılında Türkiye'de toplam 994 elektrikli otomobil satıldı. Bunların 950 tanesi hibrid araçlardan oluşurken, sadece 44 adet tamamen elektrikli otomobil satıldı. 
TEHAD'ın raporuna göre ülkemizde elektrikli otomobil satışlarının henüz istenilen seviyelere gelmemiş olmasının başlıca sebebi otomobil üreticilerinin bu alanda yeterli tanıtımı yapamamış olması. Ancak 2017 yılında bu durumun önemli ölçüde değişmesi bekleniyor.
BMW i3, Renault Zoe, Opel Ampera ve Hyundai Ioniq gibi ilgi çekici modellerin 2017'nin ikinci yarısında ülkemize gelmesi ile birlikte elektrikli otomobil satışlarında kayda değer bir artış yaşanması bekleniyor. 400 km menzile ulaşan bu araçların bu özellikleri sayesinde elektrikli otomobillere karşı var olan ön yargıyı da kıracağı tahmin ediliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
soneday 2 yıl en beğenilen
Türkiye'de elektrik pahallı ayrıca amerikada adamlar arabasnı garaja koyup şarja takıyor biz napcaz, pencereden kablo sarkıtıp arabayamı bağlıcaz.
2 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hey 2 yıl
TR tablosunu düzeltirmisiniz okumaya çalışırken kör olucaz :)
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savascantek 2 yıl Stones
Stones


soneday

Türkiye'de elektrik pahallı ayrıca amerikada adamlar arabasnı garaja koyup şarja takıyor biz napcaz, pencereden kablo sarkıtıp arabayamı bağlıcaz.

Adamlarda onu düşünememiş tüh.. Aküyü alır evine takarsın olur biter. Burada önemli olan bize nasıl ve ne fiyattan teşvik edeceğidir. Yoksa apartman içine koyanlarda doldurur bir şekilde..

Tesla S pil ağırlığı 535 KG dan başlıyor.. Bisiklet aküsü gibi al evde şarj et gibi bir lezzet söz konusu bile değil
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

img.donanimhaber.com/...
StonessonedayTürkiye'de elektrik pahallı ayrıca amerikada adamlar arabasnı garaja koyup şarja takıyor b...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Barış Manço 2 yıl
Zaten böyle kısa vadede yaygınlaşması beklenemez herhalde ama geliştirmeler yapılırsa hem fiyat hemde km bazında niye olmasın. Mesela araç bir şekilde güneşten de enerji alıp onu depolasa iyi olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savascantek 2 yıl Barış Manço
Sizinle aynı fikirdeyim. Yaygınlaşma için zamana ihtiyaç duyuyor.
Bu arada konu ile en büyük sorun pil. Kore ve japon teknolojisinde büyük yarış var. Bakalım hangisi galip gelecek.
Subaru G4e diye bir prototip yaptı, arabadaki pil teknolojisi birim başına tam iki kat enerji depoluyor. LG Kimya laboratuarlarında da lithium-manganese spinel diye bir pil yaptılar tam 40 yıl ömrü var.
Güneşten enerji depolama işine pil sorunundan bile geç çözüm geleceğine inanıyorum.(araçlar için)
Kendi enerjisini güneşten üreten birisi olarak, mevcut panel verimliliği ile ticari hale gelmesine çok zaman var.
En mantıklısı çatı gibi çok geniş bir yüzeye panelleri dizmek, yoksa arabanın tamamını panel kaplasak , solar hücreleri de uydulardaki gibi %30 verimlilikte olsa bile , sabahtan akşama kadar depoladığı enerji ile 1-2 km yol ancak gidilir.
Güneş paneli için gerçekten yüzey alanı ve güneş ışığını görme açısı Çok önemli, açı tutmayınca verim çok dramatik düşüyor.
Yerli araç çıktığında verginin çok düşeceğine inanıyorum. Sağdan soldan toplama olsa bile ortada bir proje var ve birşey hiçbirşeyden iyidir. Umarım Devrim arabası gibi ölü doğmaz da bizler de araba için avrupalılara, japonlara, yakıt içinde araplara para vermekten kurtuluruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Macella 2 yıl
ne kadar cahil cahil yorumlar var yahu okurken gözlerim kanadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savascantek 2 yıl
Hibrit ve Elektrikli araçların pilleri biribinden farklı.
"Çok kabaca" iki tip pil var ;
Bir tanesi çok hızlı şarj olabilirken,diğeri için aynı durum söz konusu değil.
Ancak hızlı şarj olanın çok çabuk bitmesi gibi bir sorunu varken, uzun sürede şarj edilebilen pil türü ise
daha uzun menzil erişimine olanak sağlıyor.
Bu yüzden hibrit araçların "sadece elektrikli" menzilleri çok düşük ( genelde max. 4-5 km gibi), buna rağmen içten yanmalı motorların en fazla yakıtı tükettikleri ve en verimsiz oldukları zaman aralığı olan, ilk ve ara hızlanmalarında gereken güçlü tork desteğini verebildikleri için dur-kalk trafiğinde büyük yakıtı ekonomisi sağlıyabiliyorlar. Bu sebeple birçoğunun şehir içi yakıt tüketimleri, şehir dışı tüketiminden düşük (!)
Bu gıcık fizik kimya problemini çözmek için ortaya karışık iki pile sahip araçlar yola çıkmaya başladı. Hatta eski Toyota piriuslara ABD de modifiye yapan firmalar türedi, Hibrit araca bir de şebekeden şarj imkanı veren pil eklemesi yapıp yakıt ekonomisini nirvanaya çıkartıyorlar. Youtube da bununla ilgili birçok zihnisinir projesi görebilirsiniz.
Son bilgi olarak, gerçek dünya testinde birçok araç pili sanıldığından daha dayanıklı çıktı, özellikle ABD de taksi hizmeti verip milyon km yol yaptığı halde pilleri hala verimli çalışan araçlar çoğnlukta. Yani birgün 2. El hibrit araç almayı düşünürseniz bunun pili eski, şimdi yeni pil acaba kaç paradır sorusunu çok kafaya takmaya gerek yok.
Aşagıdaki örnekte sadece ve paralel pil hücre bağlantısı ile hibrit ve %100 elektrikli araç pil farkına bir örnek görebilirsiniz. ( kapasite ve discharge oranlarına dikkat)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DJlogic 2 yıl
Maaş ile çalışan gariban kadar vergi vermeyen, 30 yıldır evini işini kurup hala para kazanamıyorum diye ağlayan taksici esnafına ÖTV indirimi yap, yediği ekmekten içtiği suya kadar, kullandığı elektrikten dağıtım bedeli gibi sapıkça vergi ödeten vatandaşa el salla. Bu ülke gelişmez maalesef. Ha nasıl gelişir birisinin oğlu distribütör olur elektrikli araç markasının baba baba!! para kazanmam lazım der, hemen istasyonlar açılır hızlı şarj için, bir gecede KHK ile ÖTV'ler KDV'ler indirilir yürüyen yürür bu yollarda bizde arkasından baka dururuz....
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 2 yıl
Renault un yeni otomobili tam 400 km tek şarj .. Geldiğinde yapıştır gitsin normal otomobile benzin parası dayanmaz ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
bizde yaygınlaşmasına daha var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperdgal 2 yıl kadirirdem
Biz bi 40 sene geriden geldigimiz icin acele etmeyin.2060a ne kaldi😀
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 2 yıl
Şarz dolum istasyonu yok ki gayet normal Türkiye de satışların bu kadar düşük olması.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimmasabi 2 yıl
Türkiye'deki tablo yanıltıcı. Hibrid dediğiniz araçların çoğunda küçük bir akü var 5-10km den öteye faydası yok. Bunlar aslında elektrikli değil bildiğiniz benzinli araçlar. Hibridleri çıkarınca geriye hiç kalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 2 yıl
youtu.be/... şunu yapıştırayımda kaçayım gelecek mesajlara karşı önlem bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 2 yıl
Gelecek hibridde. Elektrige daha var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8249 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, tesla ve
7 etiket daha elektrikli otomobiller hibrid Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Huawei Honor V9 ay sonunda geliyor 2 yıl Ford otomatik pilot teknolojisinde gaza bastı: Yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım 2 yıl Bilim insanları güneş ışığından, ısıdan ve hareketten elektrik üretebilen madde geliştirdi! 2 yıl Intel’in 8. nesil işlemci ailesi beklenenden önce geliyor! 2 yıl Rusya'dan sevgilerle: Snowden iade edilebilir 2 yıl Samsung Galaxy S8 sızmaya devam ediyor 2 yıl Amiral gemisi Nokia 8 ortaya çıktı 2 yıl 2si1 "Evetli Hayırlı" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl İki ayaklı robot Cassie, günün birinde size kargonuzu teslim edebilir 2 yıl Vladimir Putin, Volkswagen'a yardım etme sözü verdi 2 yıl Apple'ın 2017 model tüm iPhone'ları kablosuz şarj özelliğiyle gelecek 2 yıl Panasonic'in yeni görüntüleme sensörü, arabalara yol gösterebilir 2 yıl Türk bilim insanı 2 saat süren FBI testini 34 dakikaya indirdi 2 yıl Helio P25 yonga seti ile orta seviyede yüksek kamera özellikleri mümkün olacak 2 yıl Mark Zuckerberg gizemli Oculus Rift eldivenini ilk kez görücüye çıkardı 2 yıl WhatsApp iki aşamalı doğrulama sistemine geçiyor 2 yıl LG G6'dan beklenti büyük: şirket başkanı piyasadan hisse topladı 2 yıl Miranda Kerr, Facebook'u hırsızlıkla suçladı 2 yıl Volvo, Tesla rakibi ilk elektrikli aracı için geri sayıma geçti 2 yıl Hızla değer kazanan Tesla hisseleri, kısa vadeli yatırımcıları zarara uğrattı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'de ve dünyada elektrikli otomobil satışları ne durumda? Sonraki Seagate, 10TB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu 2 yıl Nvidia, 2016 yılını rekorlar kırarak kapattı 2 yıl Uzun menzilli hava savunma füzesinde yeni teklif 2 yıl Windows 10 bulut bilgisayarları için ilk anakart "Dragonboard 820c" 2 yıl Nokia, yazılım uzmanı Comptel'i satın alacak 2 yıl Görme engelli bireyler için umut verici gelişme! 2 yıl iCloud, Safari'nin tarayıcı geçmişi verilerini aylar boyunca gizlice kaydetti 2 yıl Çevrim dışı video izleme imkanı sağlayan YouTube Go yayınlandı 2 yıl MSI Z270 Tomahawk incelemesi "Fiyat/Performansı yüksek savaşçı" 2 yıl Facebook, kaliteli içerikler üretebilmek için MTV yöneticisini işe aldı 2 yıl Facebook, ayrımcılığa karşı yeni reklam politikalarını duyurdu 2 yıl Evernote, Google Bulut ile artık çok daha hızlı 2 yıl Stanford Üniversitesi’nden ilginç çalışma: Herkes trol olabilir! 2 yıl Tesla, Model 3 üretimine başlamak için son hazırlıkları yapıyor 2 yıl GDDR6 üretimi bu yıl başlıyor 2 yıl Google, resimleri yapay zeka ile belirginleştirecek 2 yıl Android Wear 2.0 ile gelen yenilikler 2 yıl Türk Telekom 1.39 milyar lira zarar açıkladı 2 yıl SoftBank'ın 100 milyar dolarlık teknoloji fonunda sona yaklaşıldı 2 yıl Yeni bir Mac zararlısı ortaya çıkarıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim