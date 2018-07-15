Norveçli araştırmacılar lityum-iyon bataryalarda önemli bir buluşa imza attı

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Dünya genelinde elektrikli otomobil teknolojilerine yatırımların artması ile birlikte, lityum iyon bataryalar konusunda kaydedilen gelişmelerin de sıklığı artıyor. Son olarak Norveçli bilim insanları, lityum iyon bataryaların verimliliğini önemli ölçüde arttıracak bir buluşa imza attı.

Norveç'in Enerji Teknolojileri Departmanı (IFE)'nda görevli araştırmacılar, lityum iyon bataryaların anotlarında kullanılan grafitin yerine silikon kullanmanın en verimli yolunu bulduklarını açıkladı.

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Geliştirdikleri bu yeni metodun lityum iyon bataryaların gelişimi için devrim niteliğinde olabileceğine dikkat çeken araştırmacılar, grafit yerine silikon kullanmanın lityum-iyon bataryalar için müthiş bir potansiyel yarattığını ifade etti. Norveçli bilim insanlarının bu buluşu, elektrikli otomobillerin menzilini 965 km'ye kadar yükseltebilir.

Saf silikon, grafitten 10 kat daha fazla kapasite sunuyor ancak kapasitesi grafite göre çok daha hızlı düşüyor. Bu sorunu çözmeye çalışan Norveçli araştırmacılar, silikonu başka elementlerle karıştırmanın yolunu bularak bu yolda önemli bir buluşa imza attı.

Geliştirilen bu yeni silikon kullanılarak hazırlanan batarya anotları, hem grafit anotlardan beş kat daha yüksek kapasiteye sahip, hem de grafit anotlar kadar stabil ve uzun ömürlü.

https://cleantechnica.com/2018/07/12/researchers-in-norway-claim-lithium-ion-battery-breakthrough/

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Lityum iyon bataryalar için devrim niteliğinde olacağını söyledikleri bu yeni metodu ticari kullanıma sunmayı amaçlayan IFE, batarya üreticilerinin şimdiden bu yeni metodu test etmeye başladıklarını açıkladı.