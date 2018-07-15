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Norveçli araştırmacılar lityum-iyon bataryalarda önemli bir buluşa imza attı

Norveçli araştırmacılar, lityum iyon bataryalar alanında devrim yaratacak bir buluşa imza attı. Bu buluş, elektrikli otomobillerin menzilini önemli ölçüde arttırabilir.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Norveçli araştırmacılar lityum-iyon bataryalarda önemli bir buluşa imza attı
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Dünya genelinde elektrikli otomobil teknolojilerine yatırımların artması ile birlikte, lityum iyon bataryalar konusunda kaydedilen gelişmelerin de sıklığı artıyor. Son olarak Norveçli bilim insanları, lityum iyon bataryaların verimliliğini önemli ölçüde arttıracak bir buluşa imza attı.
Norveç'in Enerji Teknolojileri Departmanı (IFE)'nda görevli araştırmacılar, lityum iyon bataryaların anotlarında kullanılan grafitin yerine silikon kullanmanın en verimli yolunu bulduklarını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Yollardaki elektrikli otomobil sayısı 3 milyonu aştı"
Geliştirdikleri bu yeni metodun lityum iyon bataryaların gelişimi için devrim niteliğinde olabileceğine dikkat çeken araştırmacılar, grafit yerine silikon kullanmanın lityum-iyon bataryalar için müthiş bir potansiyel yarattığını ifade etti. Norveçli bilim insanlarının bu buluşu, elektrikli otomobillerin menzilini 965 km'ye kadar yükseltebilir.
Saf silikon, grafitten 10 kat daha fazla kapasite sunuyor ancak kapasitesi grafite göre çok daha hızlı düşüyor. Bu sorunu çözmeye çalışan Norveçli araştırmacılar, silikonu başka elementlerle karıştırmanın yolunu bularak bu yolda önemli bir buluşa imza attı.
Geliştirilen bu yeni silikon kullanılarak hazırlanan batarya anotları, hem grafit anotlardan beş kat daha yüksek kapasiteye sahip, hem de grafit anotlar kadar stabil ve uzun ömürlü.
Lityum iyon bataryalar için devrim niteliğinde olacağını söyledikleri bu yeni metodu ticari kullanıma sunmayı amaçlayan IFE, batarya üreticilerinin şimdiden bu yeni metodu test etmeye başladıklarını açıkladı.

https://cleantechnica.com/2018/07/12/researchers-in-norway-claim-lithium-ion-battery-breakthrough/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 10 ay en beğenilen
Akıllı telefonların menzilinin artması dileğiyle.
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BlackGhost12 10 ay
Sıkıldım ama. 5 senedir aynı haberler, hep aynı, hep aynı.
Yok o bilim adamları, yok bu bilim adamları.
Ürünü ortaya çıkarmadan kimse konuşmasın kardeşim.
Sıkıldım ama. 5 senedir aynı haberler, hep aynı, hep aynı.Yok o bilim adamları, yok bu bilim adamları.Ürünü ortaya çıkarmadan kimse konuşmasın kar...
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3 Yanıt Yanıtla +20
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1 Avatar
D.Baran 10 ay
Dün pil aldım marketten,taktım cihaza ama tık yok,üstünde aynen o dediginden yaziyor 'lityum-' bilmem ne..Bu konuyada bi el atsalar ya cihaz calismiyo.
Acaba ters mi şe'ttirdim.Neyse...
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WarSaw 10 ay
çöp. bende sandım 5000km 10bin km falan giden arabalar çıkıyor artık birde her sene yok öyle yok böyle ama hiçte ortaya reel anlamda çıkmaz bu ürünler.
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Sleeep 10 ay
Xd
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MoTW 10 ay
Batarya haberlerine sıfırın altında inancım var :/ Resmen teknolojik darboğaz.
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T Square 10 ay
Sıradan bir batarya haberi.
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BulaBaba 10 ay
Yine bir buluşu bizden önce birileri buldu çok şükür bugün de ortadoğuluyuz.
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BlackGhost12 10 ay
Sıkıldım ama. 5 senedir aynı haberler, hep aynı, hep aynı.
Yok o bilim adamları, yok bu bilim adamları.
Ürünü ortaya çıkarmadan kimse konuşmasın kardeşim.
3 Yanıt Yanıtla +20
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BekirHan 10 ay BlackGhost12
Adamı duydunuz! Bilim adamı iseniz bilim adamlığınızı bilin, birşeyler çıksın artık ortaya hele hele
Daha alıp yanlıcaz elenktürklü arabaynan. Kralsın
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arel.gr 10 ay BlackGhost12
yeni takipçisin, x3, x4 yap o yılları !
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fhrstw 10 ay BlackGhost12
Kardeşim stoklar nasıl eriyecek hiç sermaye sahiplerini düşünmüyorsun ee sana bana kakalayacaklar ki stoklar erisin :))
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MMistanbul 10 ay
Nasa'dan daha ileri teknolojiye sahip olduğumuzu düşünürsek bundan daha iyisini biz yaparız yakın zamanda.
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classf2re 10 ay
Bu seder de Norweçliler bataryadan reklam peşinde. Lityuma bu kadar yüklenmeyin gidin başka yerde reklam yapın :/
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deoks 10 ay
Artık klasikleşmiş pil teknolojisi haberlerinden biri daha. Her sene bunun gibi onlarca haber çıkar ama kullandığımız bataryalarda dişe dokunur bir değişim olmaz ne hikmetse.
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elektrikli otomobiller, batarya teknolojisi ve
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