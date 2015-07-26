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Norveç'te Evleri Sunucular Isıtacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
1
22
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Norveç'te Evleri Sunucular Isıtacak
Veri merkezlerinin ne kadar korkunç bir enerji harcaması olduğunu biliyorsanız ve iyi bir çevreci iseniz bu haber tam size göre. Devasa ısı üreten veri merkezlerinin soğutulma sorunu için de yine devasa elektrik harcanmakta. Hatta bazı veri merkezleri deniz, göl gibi çeşitli yerlerden soğuk su çekerek giderlerini düşürmeye çalışmakta.

Bir firma bu sunucuları kapalı bir radyatörün içine koyup evlere ısıtıcı olarak vermeyi planlamış ve evlerin ısınma sorununu da arada çözmüş. Bu sayede hem evlerden ısınma ücreti için para alırken hem de sunucuları sanal bulut ile kiralayarak onlardan da ücret alınabiliyor. Sonuçta evlerini ısıtmaya çalışan kişiler bu teknolojiyi entegre ederek ısınma masraflarını %50 oranında düşürmeyi başarmış.
Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 19. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. 

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ÖzdalDoğru 4 yıl en beğenilen
itachi237
yazın ne olacak?

Norveç' ten bahsediyor hocam bizdeki gibi yaz olmaz oralarda.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Virinom 4 yıl
Evin içine sunucu taşımak bence saçma olmuş çok yüksek uptime oranları yakalamak için internetten elektriğe her şeyin yedekli olması gerekir evlerde bu altyapı nasıl sağlanacak şüpheli. Onun yerine veri merkezlerinde su soğutma kullanılarak ısınan boru hatlarıyla taşınabilir. Fakat genel düşüncem veri merkezlerinin heryerden izole bir şekilde olmaları gerektiği. Enerji verimliliğini için de başka bir alternatif bulsunlar.
Evin içine sunucu taşımak bence saçma olmuş çok yüksek uptime oranları yakalamak için internetten elektriğe her şeyin yedekli olması gerekir evlerde bu altyapı ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Be All My Sins Remembered 4 yıl
Bu çok daha önceden de vardı diye hatırlıyorum hatta ben dahil çoğu kişi sacacagi radyasyonu dusunuyorduk.
2 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
donanım haber adminleri halleder nede olsa +160iq
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sadistica 4 yıl
tahir40
Bizde olsa sunucu santrale karşıyız diye ayaklanırlar :)

siz kimsiniz ya her şeye bir karşı
bi bitmediniz
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xe17 4 yıl
Peki bu sunuculardan ses çıkmayacak mı
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V4LKyR 4 yıl
aycibin
ev için olduğundan çok saçma.sunucunun yaydığı tek şey ısı mı sanıorsunuz??? bir daha düşünün!

Ne yayıyor başka?
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ÖzdalDoğru 4 yıl en beğenilen
itachi237
yazın ne olacak?

Norveç' ten bahsediyor hocam bizdeki gibi yaz olmaz oralarda.
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aycibin 4 yıl
ev için olduğundan çok saçma.sunucunun yaydığı tek şey ısı mı sanıorsunuz??? bir daha düşünün!
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itachi237 4 yıl
yazın ne olacak?
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Infinitum 4 yıl
Düşünen Biri
Bu çok daha önceden de vardı diye hatırlıyorum hatta ben dahil çoğu kişi sacacagi radyasyonu dusunuyorduk.

Evet, daha önce haber yapılmıştı; donanimhaber.com/...
Radyasyon meselesi aklıma gelmemişti doğrusu. Ama bir yandan insanlar evde ısınmaya çalışırken diğer yandan sunucuların soğutulması için harıl harıl çalışmak çok büyük israf.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Be All My Sins Remembered 4 yıl Infinitum
Bilemiyorum, enerji tasarrufu için geleceği nasıl etkileyeceği bilinmeyen radyasyon ile sürekli yasamak isteyen varsa buyursun.
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savasserter 4 yıl
Buradan çıkan sonuç veri merkezlerindeki enerji tüketimi acil olarak optimize edilmeli. Bu olay kağıt banknot yakıp ısınmaya benziyor, çok yazık.
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WiiSmash 4 yıl
Aslen güzel düşünce fakat bunu normal insanlara verdikten sonra içindeki bilgilerin bir gizliliği veya güvenliği kalmıyor.
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murahe 4 yıl
çok mantıklı yahu
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tahir40 4 yıl
Bizde olsa sunucu santrale karşıyız diye ayaklanırlar :)
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