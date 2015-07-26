Norveç'te Evleri Sunucular Isıtacak

Veri merkezlerinin ne kadar korkunç bir enerji harcaması olduğunu biliyorsanız ve iyi bir çevreci iseniz bu haber tam size göre. Devasa ısı üreten veri merkezlerinin soğutulma sorunu için de yine devasa elektrik harcanmakta. Hatta bazı veri merkezleri deniz, göl gibi çeşitli yerlerden soğuk su çekerek giderlerini düşürmeye çalışmakta.

Bir firma bu sunucuları kapalı bir radyatörün içine koyup evlere ısıtıcı olarak vermeyi planlamış ve evlerin ısınma sorununu da arada çözmüş. Bu sayede hem evlerden ısınma ücreti için para alırken hem de sunucuları sanal bulut ile kiralayarak onlardan da ücret alınabiliyor. Sonuçta evlerini ısıtmaya çalışan kişiler bu teknolojiyi entegre ederek ısınma masraflarını %50 oranında düşürmeyi başarmış.

Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 19. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

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