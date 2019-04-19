Google Pixel 3a ve 3a XL render görüntüleri sızdı

Uzun bir süredir Google'ın orta segment cihazlar üreteceği söyleniyordu. Şirketin, Pixel 3a ve Pixel 3a XL olarak adalandırdığı ve amiral gemisi modellerine oranla daha bütçe dostu olan bu akıllı telefonları Google I / O 2019 etkinliğinin ilk gününde, yani 7 Mayıs tarihinde tanıtması bekleniyor.

Standart tasarım

Android Headlines sitesinde, özel başlığıyla yayınlanan bir haberde, Google Pixel 3a ve 3a XL modellerine ait olduğu iddia edilen resmi render görüntüleri paylaşıldı. Görsellerde akıllı telefonların birbirlerinden çok da farklı olmadığını gösterirken, Pixel 3a XL modelinin render görüntülerin aksine daha büyük olması bekleniyor.

https://www.androidheadlines.com/2019/04/google-pixel-3a-official-renders.html

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Bunun dışında telefonların tasarımlarıdışına çıkmamış vesahip olduklarını söyleyebiliriz. Pixel 3 XL'den farklı olarak, Pixel 3a XL modeline herhangi birda göze çarpan diğer bir detay. Bilgiler şimdilik bu şekilde ancakgünlerde cihazlarla ilgili daha fazla detaylarının su yüzüne çıkmasını bekliyoruz.