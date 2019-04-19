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Google Pixel 3a ve 3a XL render görüntüleri sızdı

Google'ın önümüzdeki ay tanıtacağı yeni orta segment akıllı telefon modelleri Pixel 3a ve 3a XL'in render görüntüleri sızdı. İşte uygun fiyatlı Pixel modellerinin detayları.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Uzun bir süredir Google'ın orta segment cihazlar üreteceği söyleniyordu. Şirketin, Pixel 3a ve Pixel 3a XL olarak adalandırdığı ve amiral gemisi modellerine oranla daha bütçe dostu olan bu akıllı telefonları Google I / O 2019 etkinliğinin ilk gününde, yani 7 Mayıs tarihinde tanıtması bekleniyor.

Standart tasarım

Android Headlines sitesinde, özel başlığıyla yayınlanan bir haberde, Google Pixel 3a ve 3a XL modellerine ait olduğu iddia edilen resmi render görüntüleri paylaşıldı. Görsellerde akıllı telefonların birbirlerinden çok da farklı olmadığını gösterirken, Pixel 3a XL modelinin render görüntülerin aksine daha büyük olması bekleniyor.
Bunun dışında telefonların tasarımları standartların dışına çıkmamış ve kalın çerçevelere sahip olduklarını söyleyebiliriz. Pixel 3 XL'den farklı olarak, Pixel 3a XL modeline herhangi bir çentik yer almadığı da göze çarpan diğer bir detay. Bilgiler şimdilik bu şekilde ancak önümüzdeki günlerde cihazlarla ilgili daha fazla detaylarının su yüzüne çıkmasını bekliyoruz.

https://www.androidheadlines.com/2019/04/google-pixel-3a-official-renders.html Yorum Yaz
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ozansirinn 1 hf.
Ötv trt diğer vergiler hariç 2400 lira onlarında gelmesi sonucu 3 bin lirayı geçer yani uygun fiyatlı telefonları bile bize gelince üst seviye fiyatta oluyor en kısa zamanda bu durumun düzelmesi tek dileğim yoksa daha kötüye gideceğiz her konuda
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Starixa 1 ay
Baş döndüren dolgun çerçeveler.2019da şu çerçeveli telefonu alacak insanın gerçekten zevkleri çok farklıdır
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Lithaunans 1 ay
Bu 3a xl filan görünce aklıma sony xa serisi geldi hey gidi hey... battı herhalde
onlarda böyle dandik şeyler yapardı.
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kojiro 1 ay
Normal bir telefon işte :D
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DH Misafiri 1 ay
O çerçevelerle efsane olacağı kesin.
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__Nikolaus__ 1 ay
Fiyat bu konuda çok önemli , 3 XL 700 dolar amazonda , 400-450 dolar civarlarında giriş yapacaksa iş yapabilir.
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esmerbuyucu 1 ay
"Baktık üst segment olmayacak orta segmentte şansımızı deneyelim." diye düşünürken
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