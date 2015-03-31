Note 4, yeni TouchWiz arayüzüne Android 5.1 sürümü ile kavuşabilir

Samsung Mart ayı başında MWC 2015 kapsamında düzenlediği etkinlikte Galaxy S6 ve S6 Edge modellerini tanıtmıştı. Modellerin detaylarını bir kenara bırakırsak yeni TouchWiz arayüzü de hafifleşmesi ve beraberinde gelen programların azalması ile büyük ilgi görmüştü.
Hafifletilmiş yeni arayüzün ortaya çıkmasıyla eski Samsung kullanıcıları da güncellemelerini beklemeye koyulmuş durumda. Note 4 için ise iddialar yeni arayüzün Android 5.1 ile birlikte geleceğini gösteriyor. İddialar ayrıca beklendiği üzere Android 5.1'i alacak ilk Samsung telefonların Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modelleri olacağını söylüyor. Note 4 için henüz net bir tarih yok, ancak cihazın yılın ikinci yarısı içinde Android 5.1 sürümüne ve yeni TouchWiz arayüzüne kavuşması bekleniyor.
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-Bütün sorularınıza cevap vericem. Öncelikle "Eşeğe altın kaplama tahta semer vurmuşlar..." yorumunu atmışsınız, zaten bu dikkatimi çekti.Bu Samsung Note 4'ü yerin dibine sokmak anlamına gelmiyormu? Aynı zamanda rakibi ve sizin kullandığınız iphone'u yüceltmek anlamına gelmiyormu? Yanlış anlaşılmasın samsung'u savunduğum felan yok apple'da her zaman ürünlerini kullandığım üst düzey satış becerisine sahip bir teknoloji firmasıdır. Ancak bu satış becerisi çoğu zaman kullanıcıların işine yaramıyor. 1 aydır note 4 kullanıyorum, 32gb 5s'im de var, 1 defa bile açıp kullanmaya gerek görmedim. Ancak tam tersi olsaydı 5s'i kullansaydım note 4 kenarda olsaydı, çok fazla note 4'e ihtiyacım olurdu. Çünkü iphone'da bir çok şeyi yapabilmek mümkün değil.
-Apple kullanıcısının tabiki tanımı yok. Ancak önce OSX kullanmak lazım bu sistemin mantığını anlamak için iOS kullanarak bu cihazlara bağlamaya gerek yok. Çünkü iOS güvenlik yapısından dolayı hiç bir şeye izin vermeyen sadece menüden oluşan uygulamalara giriş ve çıkış yapabilmeyi sağlayan bir işletim sistemi. iOS 8 ile widget desteği geldi ama widget'larda bildirim çekmesine eklenebiliyor sadece ve bu desteği verebilen uygulamalar ile bu yapılabiliyor.
-Aynı düşünüyoruz bende tercihleri eleştirmem daha önceki yorumumda da "Evet iphone premium cihaz olabilir ama telefonda sadece uygulamadan girip çıkma işlemlerini yapabilen müthiş basit bir telefon. Bu şekilde basit telefon isteyen çok kişi vardır tabiki iphone tercih edilmeli. " dedim.
-Lollipop'tan memnun olmayanlarda var demişsiniz. Doğrudur olabilir ama ios 8'den memnun olmayanda çok fazla kullanıcı var, halen ios 6 'yı özlüyorlar. Lollipop kullanıcılarının esas şikayeti pil süresinin düşmesi (bende bu sorun yok), ancak şöyle söyleyim Lollipop'un düşük pil süresi bile kullandığınız iphone'un pil süresinden 3 kat daha fazla.
-Kişiselleştirme rom, boot değildir sadece. Play Store'dan yüklediklerinizle dahi çok fazlasını yapabilirsiniz. Hiç bir şey yüklemeseniz bile kişiselleştirme yapabilmek android'in özelliğidir zaten her zaman yapılabilir.
-Üstüme vazife değil kendi zevkiniz iphone'dur, kullanın sorun yok ama benim için yeterli değil. Burada demek istediğim kullanmadığınız cihaz hakkında yorum yapmamanız ve "Eşeğe altın kaplama tahta semer vurmuşlar..." gibi anlamsız bir yorumunuz. Ben ikisinide kullandığım için rahatlıkla yorum yapabiliyorum.
-Android kullanıcılarıda çocuklarını, eşleri seviyor onlarla vakit geçiyor.
-Dediğim gibi android'in sizin için albenisi olmayabilir tabiki. Ama kullanmadığınız cihaz hakkında yorum yapmanızı sağlamaz. Eğer yaparsanız o zaman fanboy olursunuz ve fanboy olduğunuzuda inkar edersiniz şuan da olduğu gibi. "Eşeğe altın kaplama tahta semer vurmuşlar..." ne demek yahu biz enayimiyiz.
-Araba ve motorsiklet örneği veriyorsunuz ama çok tutarsız, bu farkı android'e geçince anlarsınız ve ben bu güne kadar bisiklete binmeye çalışıyormuşum dersiniz.
-Dediğim gibi zevkler tercihler farklıdır, öylede olmalı zaten. Ama kullanmadığınız cihaz hakkında yorum yapmayın. Wacon üretimi bir kalemi var note 4'ün müthiş özeliklere sahipsiniz bu özellikleri anlayamayacak ve iphone'da hiç bir zaman kullanamayacaksınız. "Eşeğe altın kaplama tahta semer vurmuşlar..." gerçekten çok çirkin.
-Konunun özeti; ios ve android kendine has özellikleri olan çok ayrı işletim sistemleridir. iOS güvenlik adı altında hiç bir şeye izin vermeyen, android daha az güvenlikli (bilinçli kullanıcıya, bedava diye internetten bulduğu uygulamaları yüklemeyene hiç bir şey olmaz) ama her şeye izin veren müthiş özgür bir işletim sistemi. Ben güvenlik diye dock'a 5 tane uygulama bile ekleyememe (buna bile izin vermiyor, komik aslında) izin vermeyen bir sistemi kullanmak istemiyorum. Güvenliğin .oukunu çıkartıp hiç bir şeye izin vermeyen telefonu kullanmak yerine, özgür olduğum daha az güvenli olan cihazı kullanmaktır benim tercihim.