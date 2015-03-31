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Note 4, yeni TouchWiz arayüzüne Android 5.1 sürümü ile kavuşabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,6b
1
41
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Note 4, yeni TouchWiz arayüzüne Android 5.1 sürümü ile kavuşabilir
Samsung Mart ayı başında MWC 2015 kapsamında düzenlediği etkinlikte Galaxy S6 ve S6 Edge modellerini tanıtmıştı. Modellerin detaylarını bir kenara bırakırsak yeni TouchWiz arayüzü de hafifleşmesi ve beraberinde gelen programların azalması ile büyük ilgi görmüştü.

Hafifletilmiş yeni arayüzün ortaya çıkmasıyla eski Samsung kullanıcıları da güncellemelerini beklemeye koyulmuş durumda. Note 4 için ise iddialar yeni arayüzün Android 5.1 ile birlikte geleceğini gösteriyor. İddialar ayrıca beklendiği üzere Android 5.1'i alacak ilk Samsung telefonların Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modelleri olacağını söylüyor.  Note 4 için henüz net bir tarih yok, ancak cihazın yılın ikinci yarısı içinde Android 5.1 sürümüne ve yeni TouchWiz arayüzüne kavuşması bekleniyor.
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ahmckr 4 yıl
Fanboy olmaya gerek yok. Ayrıca iphone kullanınca da apple'cı olunmuyor. Fotoğrafçıyım telefonum hariç bütün cihazlarım apple, önce mac os x kullanmak lazım ki diğer işletim sistemlerinden üstünlüğü anlansın daha sonra savunulabilsin. Doğruyu söylemek gerekirse iphonelar gerçekten çok sıkıcı cihazlar. 1 ay öncesine kadar iphone kullanıyordum 5s ve öncesindeki modelleride kullandım ama gerçekten cok sıkıcı. Güvenlik diye hiçbir şeye izin vermeyen sadece menüden oluşan multitasking ile alakası olmayan cihazlar. Note 4 aldım gerçekten çok memnunum. Doğruyu savunmak gerekir. Evet iphone premium cihaz olabilir ama telefonda sadece uygulamadan girip çıkma işlemlerini yapabilen müthiş basit bir telefon. Bu şekilde basit telefon isteyen çok kişi vardır tabiki iphone tercih edilmeli. Ancak 2000 küsür fiyatlar veriliyorsa en ince ayrıntısına kadar kurcalamak isterim telefonu. Jailbreakte bir yere kadar işe yarıyor. Farklı bir şeyler daha istendiğinde kişiselleştirebilmek için tweakler çakışıyor cihaz safe moda'a giriyor. Note 4'te ise Jailbreak yapıp acaba bu sürüme Jailbreakte gelecekmi diye uzun zaman beklediğiniz şeyleri anında istediğiniz zaman google play store'dan yüklemek mümkün. Doğruya doğru demek lazım marka olarak beğenmesemde samsung kısa zaman içinde tercih sebebi olacak. Ayrıca @EmuMaster dediği gibi android 5 lollipop gerçekten çok keyiflİ.
Fanboy olmaya gerek yok. Ayrıca iphone kullanınca da apple'cı olunmuyor. Fotoğrafçıyım telefonum hariç bütün cihazlarım apple, önce mac os x kullanmak lazım ki...
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ahmckr 4 yıl EmuMaster
Fanboy olmaya gerek yok. Ayrıca iphone kullanınca da apple'cı olunmuyor. Fotoğrafçıyım telefonum hariç bütün cihazlarım apple, önce mac os x kullanmak lazım ki diğer işletim sistemlerinden üstünlüğü anlansın daha sonra savunulabilsin. Doğruyu söylemek gerekirse iphonelar gerçekten çok sıkıcı cihazlar. 1 ay öncesine kadar iphone kullanıyordum 5s ve öncesindeki modelleride kullandım ama gerçekten cok sıkıcı. Güvenlik diye hiçbir şeye izin vermeyen sadece menüden oluşan multitasking ile alakası olmayan cihazlar. Note 4 aldım gerçekten çok memnunum. Doğruyu savunmak gerekir. Evet iphone premium cihaz olabilir ama telefonda sadece uygulamadan girip çıkma işlemlerini yapabilen müthiş basit bir telefon. Bu şekilde basit telefon isteyen çok kişi vardır tabiki iphone tercih edilmeli. Ancak 2000 küsür fiyatlar veriliyorsa en ince ayrıntısına kadar kurcalamak isterim telefonu. Jailbreakte bir yere kadar işe yarıyor. Farklı bir şeyler daha istendiğinde kişiselleştirebilmek için tweakler çakışıyor cihaz safe moda'a giriyor. Note 4'te ise Jailbreak yapıp acaba bu sürüme Jailbreakte gelecekmi diye uzun zaman beklediğiniz şeyleri anında istediğiniz zaman google play store'dan yüklemek mümkün. Doğruya doğru demek lazım marka olarak beğenmesemde samsung kısa zaman içinde tercih sebebi olacak. Ayrıca @EmuMaster dediği gibi android 5 lollipop gerçekten çok keyiflİ.
Fanboy olmaya gerek yok. Ayrıca iphone kullanınca da apple'cı olunmuyor. Fotoğrafçıyım telefonum hariç bütün cihazlarım apple, önce mac os x kullanmak lazım ki...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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ahmckr 4 yıl en beğenilen infom@n
infom@n


ahmckr

Fanboy olmaya gerek yok. Ayrıca iphone kullanınca da apple'cı olunmuyor. Fotoğrafçıyım telefonum hariç bütün cihazlarım apple, önce mac os x kullanmak lazım ki diğer işletim sistemlerinden üstünlüğü anlansın daha sonra savunulabilsin. Doğruyu söylemek gerekirse iphonelar gerçekten çok sıkıcı cihazlar. 1 ay öncesine kadar iphone kullanıyordum 5s ve öncesindeki modelleride kullandım ama gerçekten cok sıkıcı. Güvenlik diye hiçbir şeye izin vermeyen sadece menüden oluşan multitasking ile alakası olmayan cihazlar. Note 4 aldım gerçekten çok memnunum. Doğruyu savunmak gerekir. Evet iphone premium cihaz olabilir ama telefonda sadece uygulamadan girip çıkma işlemlerini yapabilen müthiş basit bir telefon. Bu şekilde basit telefon isteyen çok kişi vardır tabiki iphone tercih edilmeli. Ancak 2000 küsür fiyatlar veriliyorsa en ince ayrıntısına kadar kurcalamak isterim telefonu. Jailbreakte bir yere kadar işe yarıyor. Farklı bir şeyler daha istendiğinde kişiselleştirebilmek için tweakler çakışıyor cihaz safe moda'a giriyor. Note 4'te ise Jailbreak yapıp acaba bu sürüme Jailbreakte gelecekmi diye uzun zaman beklediğiniz şeyleri anında istediğiniz zaman google play store'dan yüklemek mümkün. Doğruya doğru demek lazım marka olarak beğenmesemde samsung kısa zaman içinde tercih sebebi olacak. Ayrıca @EmuMaster dediği gibi android 5 lollipop gerçekten çok keyiflİ.

Hangi yorumumda ben Applecıyım ben fanboyum demişim ?
Apple kullanıcısının tanımımı varda da mac kullanmayan Applecı olamaz diye bir kural var?

Ben sizin gibi kullanıcıları ve tercihlerini eleştirmiyorum ben firmaların ürünlerini eleştiriyorum.

Bana adam gibi çalışan bir işletim sistemi lazımdı buldum aldım.
Yorumları bol bol okuyorum Lolipoptan memnun olan kadar olmayan var. Biraz tarafsız yorumları okursanız bunu anlarsınız.

Ayrıca kişiselleştirme artık ilgimi çekmiyor. Rom, root olaylarından artık bıktım. Bunlara harcayacağım uzun vakitleri çocuğuma eşime harcarım.
Telefonu orjinal ve hatasız haliyle telefon gibi kullanmak daha mantıklı.

Kendi isteğin ve zevkini benim isteğim ve zevkimle karıştırma.

Bu nedenle androidin benim için hiçbir albenisi yok.
Araba sürmeyi seven adama motorsiklet satmaya çalışıyorsun


-Bütün sorularınıza cevap vericem. Öncelikle "Eşeğe altın kaplama tahta semer vurmuşlar..." yorumunu atmışsınız, zaten bu dikkatimi çekti.Bu Samsung Note 4'ü yerin dibine sokmak anlamına gelmiyormu? Aynı zamanda rakibi ve sizin kullandığınız iphone'u yüceltmek anlamına gelmiyormu? Yanlış anlaşılmasın samsung'u savunduğum felan yok apple'da her zaman ürünlerini kullandığım üst düzey satış becerisine sahip bir teknoloji firmasıdır. Ancak bu satış becerisi çoğu zaman kullanıcıların işine yaramıyor. 1 aydır note 4 kullanıyorum, 32gb 5s'im de var, 1 defa bile açıp kullanmaya gerek görmedim. Ancak tam tersi olsaydı 5s'i kullansaydım note 4 kenarda olsaydı, çok fazla note 4'e ihtiyacım olurdu. Çünkü iphone'da bir çok şeyi yapabilmek mümkün değil.
-Apple kullanıcısının tabiki tanımı yok. Ancak önce OSX kullanmak lazım bu sistemin mantığını anlamak için iOS kullanarak bu cihazlara bağlamaya gerek yok. Çünkü iOS güvenlik yapısından dolayı hiç bir şeye izin vermeyen sadece menüden oluşan uygulamalara giriş ve çıkış yapabilmeyi sağlayan bir işletim sistemi. iOS 8 ile widget desteği geldi ama widget'larda bildirim çekmesine eklenebiliyor sadece ve bu desteği verebilen uygulamalar ile bu yapılabiliyor.
-Aynı düşünüyoruz bende tercihleri eleştirmem daha önceki yorumumda da "Evet iphone premium cihaz olabilir ama telefonda sadece uygulamadan girip çıkma işlemlerini yapabilen müthiş basit bir telefon. Bu şekilde basit telefon isteyen çok kişi vardır tabiki iphone tercih edilmeli. " dedim.
-Lollipop'tan memnun olmayanlarda var demişsiniz. Doğrudur olabilir ama ios 8'den memnun olmayanda çok fazla kullanıcı var, halen ios 6 'yı özlüyorlar. Lollipop kullanıcılarının esas şikayeti pil süresinin düşmesi (bende bu sorun yok), ancak şöyle söyleyim Lollipop'un düşük pil süresi bile kullandığınız iphone'un pil süresinden 3 kat daha fazla.
-Kişiselleştirme rom, boot değildir sadece. Play Store'dan yüklediklerinizle dahi çok fazlasını yapabilirsiniz. Hiç bir şey yüklemeseniz bile kişiselleştirme yapabilmek android'in özelliğidir zaten her zaman yapılabilir.
-Üstüme vazife değil kendi zevkiniz iphone'dur, kullanın sorun yok ama benim için yeterli değil. Burada demek istediğim kullanmadığınız cihaz hakkında yorum yapmamanız ve "Eşeğe altın kaplama tahta semer vurmuşlar..." gibi anlamsız bir yorumunuz. Ben ikisinide kullandığım için rahatlıkla yorum yapabiliyorum.
-Android kullanıcılarıda çocuklarını, eşleri seviyor onlarla vakit geçiyor.
-Dediğim gibi android'in sizin için albenisi olmayabilir tabiki. Ama kullanmadığınız cihaz hakkında yorum yapmanızı sağlamaz. Eğer yaparsanız o zaman fanboy olursunuz ve fanboy olduğunuzuda inkar edersiniz şuan da olduğu gibi. "Eşeğe altın kaplama tahta semer vurmuşlar..." ne demek yahu biz enayimiyiz.
-Araba ve motorsiklet örneği veriyorsunuz ama çok tutarsız, bu farkı android'e geçince anlarsınız ve ben bu güne kadar bisiklete binmeye çalışıyormuşum dersiniz.
-Dediğim gibi zevkler tercihler farklıdır, öylede olmalı zaten. Ama kullanmadığınız cihaz hakkında yorum yapmayın. Wacon üretimi bir kalemi var note 4'ün müthiş özeliklere sahipsiniz bu özellikleri anlayamayacak ve iphone'da hiç bir zaman kullanamayacaksınız. "Eşeğe altın kaplama tahta semer vurmuşlar..." gerçekten çok çirkin.
-Konunun özeti; ios ve android kendine has özellikleri olan çok ayrı işletim sistemleridir. iOS güvenlik adı altında hiç bir şeye izin vermeyen, android daha az güvenlikli (bilinçli kullanıcıya, bedava diye internetten bulduğu uygulamaları yüklemeyene hiç bir şey olmaz) ama her şeye izin veren müthiş özgür bir işletim sistemi. Ben güvenlik diye dock'a 5 tane uygulama bile ekleyememe (buna bile izin vermiyor, komik aslında) izin vermeyen bir sistemi kullanmak istemiyorum. Güvenliğin .oukunu çıkartıp hiç bir şeye izin vermeyen telefonu kullanmak yerine, özgür olduğum daha az güvenli olan cihazı kullanmaktır benim tercihim.
infom@nahmckrFanboy olmaya gerek yok. Ayrıca iphone kullanınca da apple'cı olunmuyor. Fotoğrafçıyım te...
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ttcelik 4 yıl
5 yıldır ios kullanıcısı olarak bu hafta note 4 e geçtim ilk 3 gün alışma evresi derken suan hiç yabancılık çekmiyorum arayuzu düzenlemesi güzel gruplama yapabiliyorsun ayrıca gayette stabil Allaha Şükür hiç donma yok ve lollipop yüklü. Özgürlük harika birseymis iphone sınırlarından kurtuldum çok sukur.

Telefondan çekimi iphoneden daha iyi iphoneden is yerinde 3g zor konuşurken note 4 te hiç sorun yok
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar bana yardımcı olabilirmisiniz??
Bende Note 4 almayı düşünüyorum ama araştırmalarım sonucu birçok kullanıcının şebeke problemi yaşadığını qördüm onun için cihazı almayı biraz erteledim.
Note 4 kullananlar yardımcı olursa sevinirim!!!!
Ve kullanıcılar cihazla ilqili sorun yaşıyolarmı? sorun varsa ne qibi sorunları var cihazın Lütfen bana bi yardımcı olun arkadaşlar
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DH Misafiri 4 yıl
note 4 kullanıyorum cihazdan gerçekten çok memnunum sadece şu güncelleme olayı gereğiden fazla uzadı ama şuanki genel durumu kötü değil güncelleme almasade problem yok ama yinede bütün rakip firmalar vermişken samsungunda vermesi lazımdı ben her türlü telefon kullandum sony z2-z3, htc m7-m8, lg g2-g3,ıphone 4s-5-5s, ve samsungun bütün amiral gemileri s-s2-s3-s4-s5 bunlar kullandığım ismini saydığım amiral gemileri saysam bitmezler ama samsung deyince aklıma note serisi geliyor note-note2-note3 ve son cihazım note4 son telefonum gerçekten olmuş telefon kesinlikle cok iyi her açıdan lider bir cihaz
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frostburn 4 yıl
note 4 önce bi 5.0 alsın rezillik
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DaRKFoRCeS 4 yıl
bütün firmalar aynı hep yazıyorum bedava telefon veren yok diye fakat milletin keyfi yerinde hiç bir sorun yokmuş gibi birbirine yorum yetiştirme çabasında. uygulamalar kullanıcı isteğine bağlı olmalı. s3 ten sonrasını bilmiyorum fakat s3 te dahil olmak üzere touchwiz berbat bir arayüz. ilk tercihim saf Android.
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smart1978 4 yıl
O zaman Note5 cikmis olur. Bari Note 5 in arayuzu ile gelse ! ...
Suan Android 5.0.1 birkac ulkeye cikti daha sonra Android 5.0.2 ile tekrardan optimizasyonlar utulemeler yapilacak . En az 6 gecer . O zamana kadar Note5 Android 5.1 ve daha da yeni Touchwiz ile gelecektir.
Samsung yine bildigini dayatiyor tuketiciye.
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danity12 4 yıl
ön yüklü gelen ve telefonun performansını etkileyen uygulamaların silinebilmesi ve samsungun arayüzü daha da hafifletmesi sahesinde benim kullandığım note3 şuan rusya android 5.0 yüklü ve s5 ile note4 çok fazla performans artışı sağlayacak arayuüz stabilitesi bakımından
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Das Boot 4 yıl
Resmi güncellemeyi Note 3 için halen bekliyoruz.
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murat425 4 yıl
Şu An note 4 kullanıyorum. Açık söylüyorum dedikleri gibi yeni touchwiz gelmese note4 butik bir telefon.Telefon boşta 1.8 gb ram biraz chrome da gezinmle ile 2.45gb ram kullanıyor öh yani.Şimdi diceksiniz boş ram ne ise yarıyor kardeşim ben chrome da örneğin 7 sayfa açıyorum ve açtığım sayfalar pc görünümlü haber sayfaları. Telefon hepsini yüklüyor netten sonra aralarında gezinmle istediğimde o da ne sayfalar tekrardan yükleniyor. Ben bu kadar saçma bir telefon görmedim. Note 2 s4 z2 g3 kullandım hiçbirinde bu sorunları yaşamadım. Zaten iade edicem telefonu.Almak isteyen bana kulak versin bu cihaz Android 5.1 ile duzelmesse rezalet bir telefon. Tabi diğer herseyi çok iyi gerek kalemi gerek şarjı gerek kamerası ama ram olayı için durum bundan ibaret.
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infom@n 4 yıl murat425
murat425
Şu An note 4 kullanıyorum. Açık söylüyorum dedikleri gibi yeni touchwiz gelmese note4 butik bir telefon.Telefon boşta 1.8 gb ram biraz chrome da gezinmle ile 2.45gb ram kullanıyor öh yani.Şimdi diceksiniz boş ram ne ise yarıyor kardeşim ben chrome da örneğin 7 sayfa açıyorum ve açtığım sayfalar pc görünümlü haber sayfaları. Telefon hepsini yüklüyor netten sonra aralarında gezinmle istediğimde o da ne sayfalar tekrardan yükleniyor. Ben bu kadar saçma bir telefon görmedim. Note 2 s4 z2 g3 kullandım hiçbirinde bu sorunları yaşamadım. Zaten iade edicem telefonu.Almak isteyen bana kulak versin bu cihaz Android 5.1 ile duzelmesse rezalet bir telefon. Tabi diğer herseyi çok iyi gerek kalemi gerek şarjı gerek kamerası ama ram olayı için durum bundan ibaret.

Öyle deme asarlar seni burada.
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Apple Specialist 4 yıl murat425
murat425
Şu An note 4 kullanıyorum. Açık söylüyorum dedikleri gibi yeni touchwiz gelmese note4 butik bir telefon.Telefon boşta 1.8 gb ram biraz chrome da gezinmle ile 2.45gb ram kullanıyor öh yani.Şimdi diceksiniz boş ram ne ise yarıyor kardeşim ben chrome da örneğin 7 sayfa açıyorum ve açtığım sayfalar pc görünümlü haber sayfaları. Telefon hepsini yüklüyor netten sonra aralarında gezinmle istediğimde o da ne sayfalar tekrardan yükleniyor. Ben bu kadar saçma bir telefon görmedim. Note 2 s4 z2 g3 kullandım hiçbirinde bu sorunları yaşamadım. Zaten iade edicem telefonu.Almak isteyen bana kulak versin bu cihaz Android 5.1 ile duzelmesse rezalet bir telefon. Tabi diğer herseyi çok iyi gerek kalemi gerek şarjı gerek kamerası ama ram olayı için durum bundan ibaret.

Cyanogenmod 12 kurmuştum boşta ram 2 gb bazen 2,5 gb idi.
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Arka Destroyer 4 yıl
Note 4 kullanmadan, bol keseden sallayanlar gelmiş yine
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DH Misafiri 4 yıl
acaba güncellemeyi ne zaman vermeyi planlıyorlar. 2015'in ortasına geliyoruz neredeyse.
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Cep Telefonları, note 4 ve
4 etiket daha yeni android 5.1 güncelleme touchwiz
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