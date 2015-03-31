Note 4, yeni TouchWiz arayüzüne Android 5.1 sürümü ile kavuşabilir

Samsung Mart ayı başında MWC 2015 kapsamında düzenlediği etkinlikte Galaxy S6 ve S6 Edge modellerini tanıtmıştı. Modellerin detaylarını bir kenara bırakırsak yeni TouchWiz arayüzü de hafifleşmesi ve beraberinde gelen programların azalması ile büyük ilgi görmüştü.

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Hafifletilmiş yeni arayüzün ortaya çıkmasıyla eski Samsung kullanıcıları da güncellemelerini beklemeye koyulmuş durumda. Note 4 için ise iddialar yeni arayüzün Android 5.1 ile birlikte geleceğini gösteriyor. İddialar ayrıca beklendiği üzere Android 5.1'i alacak ilk Samsung telefonların Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modelleri olacağını söylüyor. Note 4 için henüz net bir tarih yok, ancak cihazın yılın ikinci yarısı içinde Android 5.1 sürümüne ve yeni TouchWiz arayüzüne kavuşması bekleniyor.