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Note 5 bu yıl Avrupa'da satılmayacak, Türkiye için satış tarihi ise 28 Ağustos

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,9b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Note 5 bu yıl Avrupa'da satılmayacak, Türkiye için satış tarihi ise 28 Ağustos
Samsung dün akşam düzenlediği etkinlikte Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus modellerini resmiyete kavuşturdu. Ancak Note 5 modelinin bu yıl içerisinde Avrupa'da satışa sunulmayacağı açıklandı.
Şirket şimdilik ABD ve Asya pazarlarına daha fazla önem verirken yeni model 2016 yılı içerisinde Avrupa'da da satılacak. Ancak bir kaç aylık eskime Note 5'in albenisini kaçırabilir, diğer yandan yeni iPhone 6S Plus modeli de önemli bir rakip olarak piyasada bulunuyor olacak. 
S6 Edge Plus modelinin Avrupa'da satılması ise Note 5'in için oluşan soru işaretlerini çoğaltıyor. Samsung bu pazardaki kullanıcıların Note ailesine ilgi göstermediğini düşünüyor olabilir. Yine de tercih etmek isteyen kullanıcıların bazıları S6 Edge Plus modeline yöneleceklerdir.
Samsung'un konu ile ilgili yaptığı açıklamada kullanıcı ihtiyaçları ve piyasa durumuna göre Note 5'in diğer pazarlardaki satış çıkış tarihinin belirleneceği söyleniyor. Ayrıca 2011 yılından itibaren akıllı telefon sektöründe yeni bir kategori yarattığının altını çizen şirket S6 Edge Plus'ın Avrupa'lı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabileceğine inanıyor.
Ülkemizde ise her iki model de 28 Ağustos'ta satışa çıkıyor. Ön siparişlerin ise 21 Ağustos'tan itibaren açılması bekleniyor. Bazı GSM operatörleri ise Note 5 ile birlikte tarife sunabilmek için kullanıcı taleplerini toplamaya başlamış durumda. Samsung etkinlik sırasında fiyat söylemekten kaçınırken Türkiye'de Note 5 için genel fiyat beklentisi 2500 TL üzeri, S6 Edge Plus için ise 3000 TL veya daha üzeri seviyelerinde.

http://www.engadget.com/2015/08/13/samsung-galaxy-note-5-uk/ Yorum Yaz
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Guest-9D2914531 4 yıl en beğenilen
Ilk kez Avrupali bir ülke olmamanin avantajini görüyoruz.
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Knock Code 4 yıl
Bu cihazın avrupada satılmaması demek türkiye için kötü olacaktır. Yuksek ihtimal turkiyeye ayri bir kod adiyla gonderirirler icindede bir kac donanim farkli olur, guncellemeler 6 ayda bir gelir, rom mom da cikmaz

Edit: Avrupayla guncellemenin iliskisi soyle, genellikle turkiye kod adi zaten diger tum ulkelerden farkli oluyordu ancak rusya almanya gibi ulkelerle uyusuyodu. O ulkelere guncelleme daha erken geldigi icin odinden kurulabiliyodu. Bu ulkelerde resmi olarak satilmayacaksa, samsung da bitmistir.
Bu cihazın avrupada satılmaması demek türkiye için kötü olacaktır. Yuksek ihtimal turkiyeye ayri bir kod adiyla gonderirirler icindede bir kac donanim farkli o...
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meego 4 yıl
nokiadan sonra başka bir şirketin de kendi kendini nasıl bitirebilir adlı çalışmasını izliyoruz.
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V4LKyR 4 yıl
Note 5 ve S6 Edge Plus Ultra XT telefonları çöp yahu. S6'dan ötesini almayın.
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Mianfei 4 yıl
4'ün fiyatı 1800 küsürdü hepsiorada da daha ne kadar düşerki acb
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Seko92 4 yıl
Oh, şimdi rahatladım. Bizde de satılmadaydı ne olurdu halimiz ? :)
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oguzhant 4 yıl
Samsung Note da, Nissan Note gibi oldu. Yenilendikçe bozdu...
Samsung almam, alanı da uyarırım...
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BekirTemel 4 yıl
Niye 5 bulamıyorlarsa ,Note 4 alsınlar.
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fthkn 4 yıl
Androidin en acınası hali Samsung ile biçimleniyor. Stok rom ile satılmadıkça Samsung alınmaz.
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Patria o Muerte 4 yıl
yakında telefon almak için bankaya kredi başvurusunda bulunacağız.
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LastShip 4 yıl
Avrupaya cikana kadar note 5 e guncelleme beklemeyin
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dupont81 4 yıl
note 5'i bugün akmerkez samsung avm den satın alabilirsiniz, 28 i beklemeyin =))
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senersongur 4 yıl
1299 TL falan olmadıkça satılmasın zaten.

Zenfone 2 alır işimi görürüm.
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R.Karaeski 4 yıl
androide geçmeyi düşünüyorum beyler 4 gb ram beni pişman eder mi ? ip5 ten geçeceğim umarım pişman etmez
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Redunay 4 yıl
Note 5 e alternatif olarak 5.7 inçlik A8 i Avrupa piyasasına sürecekler.
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djvietnam 4 yıl
şimdi burdaki arkadaşlar note5mi kullanıyor hahahahaaaaa g2den selamlar trolledim şimdi gidiyorum
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simbolmina 4 yıl
Adamların türkiyede satma sebebi burada güçlü olmaları. burda en fazla satılan telefonlar iphone ve samsung note serisi. avrupalı olmadığımız için değil yani. apple da rus gelin siri'yi bu yüzden türkçe yaptı. zamanında nokia'nın en güçlü pazarı da türkiyeydi bu yüzden bütün nokia modekler gelirdi bu ülkeye ve her taraf nokia telefonla doluydu.
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