Note 5 bu yıl Avrupa'da satılmayacak, Türkiye için satış tarihi ise 28 Ağustos

Samsung dün akşam düzenlediği etkinlikte Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus modellerini resmiyete kavuşturdu. Ancak Note 5 modelinin bu yıl içerisinde Avrupa'da satışa sunulmayacağı açıklandı.

Şirket şimdilik ABD ve Asya pazarlarına daha fazla önem verirken yeni model 2016 yılı içerisinde Avrupa'da da satılacak. Ancak bir kaç aylık eskime Note 5'in albenisini kaçırabilir, diğer yandan yeni iPhone 6S Plus modeli de önemli bir rakip olarak piyasada bulunuyor olacak.

S6 Edge Plus modelinin Avrupa'da satılması ise Note 5'in için oluşan soru işaretlerini çoğaltıyor. Samsung bu pazardaki kullanıcıların Note ailesine ilgi göstermediğini düşünüyor olabilir. Yine de tercih etmek isteyen kullanıcıların bazıları S6 Edge Plus modeline yöneleceklerdir.

Samsung'un konu ile ilgili yaptığı açıklamada kullanıcı ihtiyaçları ve piyasa durumuna göre Note 5'in diğer pazarlardaki satış çıkış tarihinin belirleneceği söyleniyor. Ayrıca 2011 yılından itibaren akıllı telefon sektöründe yeni bir kategori yarattığının altını çizen şirket S6 Edge Plus'ın Avrupa'lı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabileceğine inanıyor.

Ülkemizde ise her iki model de 28 Ağustos'ta satışa çıkıyor. Ön siparişlerin ise 21 Ağustos'tan itibaren açılması bekleniyor. Bazı GSM operatörleri ise Note 5 ile birlikte tarife sunabilmek için kullanıcı taleplerini toplamaya başlamış durumda. Samsung etkinlik sırasında fiyat söylemekten kaçınırken Türkiye'de Note 5 için genel fiyat beklentisi 2500 TL üzeri, S6 Edge Plus için ise 3000 TL veya daha üzeri seviyelerinde.

http://www.engadget.com/2015/08/13/samsung-galaxy-note-5-uk/