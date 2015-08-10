Note 5 sızıntıları hız kesmiyor

Samsung 13 Ağustos'ta Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus'ın duyurusunu yapmaya hazırlansa da cihazlar hakkında bilinmeyen bir şey kalmamış gibi. Her gün sızıntılara bir yenisi eklenirken bu kez Note 5 yeniden görüntülenerek sızıntılardan nasibini aldı. Akıllı telefonun bu kez kendisiyle birlikte kutusunun da görüntüleri sızdırıldı ve bir anlamda teknik özellikleri doğrulanmış oldu.
Kutu üzerinde 4G LTE desteği, 64-bit destekli 8 Çekirdekli işlemci (Sürpriz olmazsa Exynos 7420), 4GB bellek, 5.7" Super AMOLED QHD çözünürlükte ekran, arka kısımda optik görüntü sabitleme yeteneğine sahip 16 MP ve ön kısımda 5 MP kamera, kablosuz şarj desteği ve 32 GB dahili depolama alanı gibi özellikler yazılmış.
S Pen'in konumlandırılmasına baktığımızda ise yine cihazın sağ alt köşesinden çıktığını görüyoruz. USB portuna bakıldığında ise Samsung'un Type C'ye geçmek için aceleci davranmadığını görüyoruz. Note 5'de gelecek portun da USB 2.0 olması bekleniyor.
http://www.gsmarena.com/galaxy_note_5_and_its_retail_box_photographed_in_the_wild-news-13462.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yahu note serisi tamamen bilgisayar ve multimedya donanımlarına ilgi duyan telefondan daha fazlasını talep edenler için çıkmış bir seri.çoğu kişi işini bu telefonlar görüyor zor durumda kaldığında.Sen git microsd kartı kes bataryayı azalt..
şu telefon 1080p olsun 4000 batarya ve beklemede ram kullanımı %25 azalsın 5 sene götürürdü zaten..
keşke note serisinin lite versiyonunu çıkarsalar..
4000 mAh gelsin gözü kapalı alırım.
Ha ha ha.. s4 kullanip bi kere bataryayi cikarmadiysan telefonu 3 gun once almis olman gerekir. Ayda 1 rutin olarak kilitlenip kalan bi cihazdir kendileri. Tek cozum arka kapagi cikarip bataryaya bi parmak..
Ama giderde 2.100 TL seyrilerinde çıkarsa alınabilir.
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