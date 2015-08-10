Note 5 sızıntıları hız kesmiyor

Samsung 13 Ağustos'ta Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus'ın duyurusunu yapmaya hazırlansa da cihazlar hakkında bilinmeyen bir şey kalmamış gibi. Her gün sızıntılara bir yenisi eklenirken bu kez Note 5 yeniden görüntülenerek sızıntılardan nasibini aldı. Akıllı telefonun bu kez kendisiyle birlikte kutusunun da görüntüleri sızdırıldı ve bir anlamda teknik özellikleri doğrulanmış oldu.

Kutu üzerinde 4G LTE desteği, 64-bit destekli 8 Çekirdekli işlemci (Sürpriz olmazsa Exynos 7420), 4GB bellek, 5.7" Super AMOLED QHD çözünürlükte ekran, arka kısımda optik görüntü sabitleme yeteneğine sahip 16 MP ve ön kısımda 5 MP kamera, kablosuz şarj desteği ve 32 GB dahili depolama alanı gibi özellikler yazılmış.

S Pen'in konumlandırılmasına baktığımızda ise yine cihazın sağ alt köşesinden çıktığını görüyoruz. USB portuna bakıldığında ise Samsung'un Type C'ye geçmek için aceleci davranmadığını görüyoruz. Note 5'de gelecek portun da USB 2.0 olması bekleniyor.



http://www.gsmarena.com/galaxy_note_5_and_its_retail_box_photographed_in_the_wild-news-13462.php