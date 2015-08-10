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Note 5 sızıntıları hız kesmiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,2b
1
51
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Note 5 sızıntıları hız kesmiyor
 
Samsung 13 Ağustos'ta Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus'ın duyurusunu yapmaya hazırlansa da cihazlar hakkında bilinmeyen bir şey kalmamış gibi. Her gün sızıntılara bir yenisi eklenirken bu kez Note 5 yeniden görüntülenerek sızıntılardan nasibini aldı. Akıllı telefonun bu kez kendisiyle birlikte kutusunun da görüntüleri sızdırıldı ve bir anlamda teknik özellikleri doğrulanmış oldu.
Kutu üzerinde 4G LTE desteği, 64-bit destekli 8 Çekirdekli işlemci (Sürpriz olmazsa Exynos 7420), 4GB bellek, 5.7" Super AMOLED QHD çözünürlükte ekran, arka kısımda optik görüntü sabitleme yeteneğine sahip 16 MP ve ön kısımda 5 MP kamera, kablosuz şarj desteği ve 32 GB dahili depolama alanı gibi özellikler yazılmış.
S Pen'in konumlandırılmasına baktığımızda ise yine cihazın sağ alt köşesinden çıktığını görüyoruz. USB portuna bakıldığında ise Samsung'un Type C'ye geçmek için aceleci davranmadığını görüyoruz. Note 5'de gelecek portun da USB 2.0 olması bekleniyor. 
Note 5 sızıntıları hız kesmiyor
 
Note 5 sızıntıları hız kesmiyor
 

http://www.gsmarena.com/galaxy_note_5_and_its_retail_box_photographed_in_the_wild-news-13462.php Yorum Yaz
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl en beğenilen
Beklediğim telefondu beklentimi karşılamadı
1 Yanıt Yanıtla +19
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oktayakgoz 4 yıl
Ne android severim ne ios. Hatta apple en nefret ettigim firmadir. Bu iki markadan birini alacak olsam alirim iphone bakarim rahatima. Sanki note 3 e ek bir sey katiyirlar. Isitip isitip onune getiriyorlar.
Ne android severim ne ios. Hatta apple en nefret ettigim firmadir. Bu iki markadan birini alacak olsam alirim iphone bakarim rahatima. Sanki note 3 e ek bir sey...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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muccos 4 yıl
Hiç beklediğim gibi gelmedi.Alacak olsam gider Note 4 alırım.En azından sd kart slotu var onun.
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frostburn 4 yıl
note 4 te ram dar boğaz oluşturmasa kimse yüzüne bakmaz , hatta microsd kart olmaması ciddi şekilde satış oranlarını düşürecektir.
yahu note serisi tamamen bilgisayar ve multimedya donanımlarına ilgi duyan telefondan daha fazlasını talep edenler için çıkmış bir seri.çoğu kişi işini bu telefonlar görüyor zor durumda kaldığında.Sen git microsd kartı kes bataryayı azalt..
şu telefon 1080p olsun 4000 batarya ve beklemede ram kullanımı %25 azalsın 5 sene götürürdü zaten..
keşke note serisinin lite versiyonunu çıkarsalar..
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Felurian 4 yıl
Telefon Türkiyeye tahminen ne zaman giriş yapar ?
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VampirAvcısı 4 yıl
Arkadaki cam hoş durmamış.
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EnemyDestroyeD 4 yıl
tasarımı güzele benziyo aslında ama note 4 aldık öyle aman aman bişeyi yok note 5 in
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farazicosmos 4 yıl
4 gb ram değil 44 gb ramde koysalar olmamış. tamam pili değişmiyor kapağı çıkmıyor çıkmasın 2 yıl sonra pil öldüğünde servise dünya paralar bayıllırız onada sesimiz çıkmaz ama hafıza kartı neden yok neden iş telefonu özelliklerinin tümünü barındırmıyor neden çift sim kart yok. iş telefonuysa niye çift sim kart yok diye sormazlar mı ? donanım bir tek s6 ya göre 1 gb artan ramle mi değişti 4k ekran vs deniyordu onlarda olmadı işlemci gücü desek s6 ile aynı seviyelerde. s6 bayaaa ucuzlama yoluna gitmişken bir tek kalem ve 1 gb ram fazlalığı yüzünden gidipte bu telefona para bayılılmaz. bilgisayarlar nasıl oyun oynarken ekran kartı yetmezse çözünürlüğü düşürüyor ama film izlerken internette gezinirken fotoğraf vs bakarken en yüksek çözünürlüğü veriyor bu telefonda öyle olsun. oyun mu oynuyoruz versin bize full hd performansı film mi izliyoruz uygulamalardamıyız fotoğraftamıyız versin 4k performansını. 4k ekran hiç görmedim ama 4k bir filmi full hd ekranda açın birde 2k ekranda açın ne demek istediğimi anlarsınız. yada 2k ekranda full hd açın görüntü ne kadar bozuluyor anlarsınız. ben basit sıradan ürettik işte denmek adına üretilmiş bir telefon olduğu düşüncesindeyim ve diğer note 5 haberleri altına yazdıklarımı okuyun bana hak verirsiniz.
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BiggestNiko 4 yıl
Cok aceleci yorumlar yapıyorsunuz,hatta bu sitenin cikmayan telefona yaptıgı ozel video traji komik bir duruma dusucegi kanısındayım telefon tanıtıma ciktiginda.Samsung arge yatırımına acaip onem veren bir firma bence azıcık daha bekleyelim NOTE serisini cok aptalca hamlelerle yok edicegini sanmıyorum samsung'un.Bence sag gosterip sol vurucak samsung hepimize.
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canguler917 4 yıl
bana kalırsa note 3 ile note 4 arasında bile fark yok.ekran boyutları aynı,note3 full hd note4 2k ekrana sahip.chipsetlerine baktığımızda bu çözünürlüklerle benzer performans gösteriyorlar.note4 ün zateen 64 bit desteği olmayacak.pil de yakın birbirlerine,kamera desen keza gene öyle.ramler de 3 er gb.
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taner_bnz 4 yıl
Bahsedilen özelliklerle mevcut kuru düşündüğümde baya pahalı olacak gibi görünüyor.
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Disconnectus_Erectus 4 yıl
Note 5e çok vurmuş arkadaslar da , abartmayin. Sd kart bence mesele değil, s4 kullaniyorum bir kez bile batarya çıkamadım. Asil önemli olan batarya ne kadar yetecek ?

4000 mAh gelsin gözü kapalı alırım.
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LastShip 4 yıl Disconnectus_Erectus
Disconnectus_Erectus
Note 5e çok vurmuş arkadaslar da , abartmayin. Sd kart bence mesele değil, s4 kullaniyorum bir kez bile batarya çıkamadım. Asil önemli olan batarya ne kadar yetecek ?

4000 mAh gelsin gözü kapalı alırım.

Ha ha ha.. s4 kullanip bi kere bataryayi cikarmadiysan telefonu 3 gun once almis olman gerekir. Ayda 1 rutin olarak kilitlenip kalan bi cihazdir kendileri. Tek cozum arka kapagi cikarip bataryaya bi parmak..
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Xiaomii 4 yıl
Eğer 2000 TL den üst bir fiyat gelirse bence alınacak telefon değil.Çünkü Note 4 le Note 5 i karşılaştırdığımızda 0.1,0.2 GHz saat farkı,birazdaha geliştirilmiş arka ve birazdaha MP li artırılmış ve geliştirilmiş ön kamera,birazdaha bataryasının yüksek olmasından ve 1 GB fazla RAM den başka bir fark yok ki.Dahada ayrıca Note 4 de artırılabilir hafıza var.Note 5 te oda yok.Note 5 çıkarsa 2700-3000 lira (emin olma derecesine yakınım) kesinlikle aklı olan Note 4 alır.
Ama giderde 2.100 TL seyrilerinde çıkarsa alınabilir.
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