"Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus 3000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak"

Samsung'un yeni modelleri Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus'u tanıtmasına saatler kalırken sızıntılar da had safhaya ulaşmış durumda. Daha önce cihazların bir çok özelliği ve görüntüleri defalarca kez sızdırılsa da batarya kapasitesi bilinmeyenler arasında kalmıştı.

Bir çok kullanıcı özellikle Note 5 modelinde uzun pil ömrü sunabilecek bir kapasite bekliyor. Bazı iddialar 4100 mAh seviyesinde rakamlar telafuz ediyordu ancak kısa bir süre önce güvenilir diyebileceğimiz bir sızıntı kaynağı @Evleaks tanıtılacak iki modelin de 3000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağını iddia etti.

Eğer bu iddia doğruysa Samsung ilk kez Note ailesinin batarya kapasitesinde geriye gitmiş olacak. Benzer bir gerilemeyi S ailesinde de görmüştük. S5'in batarya kapasitesi 2800 mAh iken S6 modelinde bu seviye 2600 mAh'a gerilemişti. Samsung ise yeni 14 nm üretim sürecine sahip işlemcisinin düşük güç tüketimini ön plana çıkararak kullanım süresinin kısalmayacağını belirtmişti. Bu durumda Güney Kore'li şirket bu akşam düzenleyeceği etkinlikte de yine güç tüketiminin azalmasıyla kapasitenin yeterli geleceğini savunabilir.

Evleaks'ın paylaştığı fotoğrafta modellerin 336 saat bekleme ve 21 saat maksimum konuşma süresi sunacağı da yazıyor. Kapasitenin azalması diğer yandan cihazın inceliği ile ilgili soruları da akıllara getiriyor. Daha önce sızdırılan fotoğraflar ve bazı değerler var ancak yine de son sözü Samsung söyleyecek.

Batarya dışında bir yeni son dakika sızıntısı daha var. O da yeni modellerin canlı yayınlar için özel bir kamera moduna sahip olacağı. Son günlerde akıllı telefonlardan canlı yayın yapmak oldukça popüler hale gelirken bu özelliğin doğruluk payı yüksek görülebilir. Samsung'un etkinliği ülkemiz saatiyle 18.00'da başlayacak. Etkinliğin ardından yeni modellerle ilgili tüm detayları yine donanimhaber.com'da bulabileceksiniz.

https://twitter.com/evleaks/status/631188175696883712