"Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus 3000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak"

Samsung'un yeni modelleri Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus'u tanıtmasına saatler kalırken sızıntılar da had safhaya ulaşmış durumda. Daha önce cihazların bir çok özelliği ve görüntüleri defalarca kez sızdırılsa da batarya kapasitesi bilinmeyenler arasında kalmıştı.
Bir çok kullanıcı özellikle Note 5 modelinde uzun pil ömrü sunabilecek bir kapasite bekliyor. Bazı iddialar 4100 mAh seviyesinde rakamlar telafuz ediyordu ancak kısa bir süre önce güvenilir diyebileceğimiz bir sızıntı kaynağı @Evleaks tanıtılacak iki modelin de 3000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağını iddia etti.
Eğer bu iddia doğruysa Samsung ilk kez Note ailesinin batarya kapasitesinde geriye gitmiş olacak. Benzer bir gerilemeyi S ailesinde de görmüştük. S5'in batarya kapasitesi 2800 mAh iken S6 modelinde bu seviye 2600 mAh'a gerilemişti. Samsung ise yeni 14 nm üretim sürecine sahip işlemcisinin düşük güç tüketimini ön plana çıkararak kullanım süresinin kısalmayacağını belirtmişti. Bu durumda Güney Kore'li şirket bu akşam düzenleyeceği etkinlikte de yine güç tüketiminin azalmasıyla kapasitenin yeterli geleceğini savunabilir.
Evleaks'ın paylaştığı fotoğrafta modellerin 336 saat bekleme ve 21 saat maksimum konuşma süresi sunacağı da yazıyor. Kapasitenin azalması diğer yandan cihazın inceliği ile ilgili soruları da akıllara getiriyor. Daha önce sızdırılan fotoğraflar ve bazı değerler var ancak yine de son sözü Samsung söyleyecek.
Batarya dışında bir yeni son dakika sızıntısı daha var. O da yeni modellerin canlı yayınlar için özel bir kamera moduna sahip olacağı. Son günlerde akıllı telefonlardan canlı yayın yapmak oldukça popüler hale gelirken bu özelliğin doğruluk payı yüksek görülebilir. Samsung'un etkinliği ülkemiz saatiyle 18.00'da başlayacak. Etkinliğin ardından yeni modellerle ilgili tüm detayları yine donanimhaber.com'da bulabileceksiniz.
https://twitter.com/evleaks/status/631188175696883712 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
giden bir dh calışanı yokmu yada ben mi tanıtım videolarınızı göremedim?
Ekran, bellek, işlemci, kamera yazılımı, pazarlama ve reklam Samsung.
Arayüz ve ses Htc.
Al sana mis gibi telefon.
Yoksa bunlar bir türlü adam gibi telefon yapamaz.
batarya her iki cihazda da 3000 mAh
micro sd kart yok, batarya çıkarılamıyor
4gb lpddr4 ram
ekran boyutları 5,7" 2k ekran
note5 s-pen metal tasarım
arka kameralar 16mp ois destekli ve ön kamera 5mp
kendi düşüncem tasarım her ne kadar başarı olsa da note4 sanki daha işlevsel
özellikle note4'deki 3220mAh bataryanın 3000'e düşmesi ve micro sd kart politikası diğer kullanıcılardan farklı olan note kullanıcılarını cezbetmeyebilir
Sevgi ve saygılar
bbc diyor ki note 5 avrupa pazarina gelmeyecekmis.
bbc.com/...
Bu arada 4000 diye hayal edenler, o zaman da cihaz kalınlaşıyor. İçerde yer daralıyor. 3 gün sonra vay bu note 5 donuyor dersiniz.
5 inç 3000 mAh
6 inç 3000 mAh
Sanarsın hepsi aynı tüketiyor.