Google PlayStore'un en popüler uygulamalarından birisi olan Nova Launcher Prime, kısa bir süreliğine sadece 0.59 TL oldu. Normalde 10 TL'lik bir fiyata sahip olan uygulama şu anda tarihinin en düşük fiyatına satılıyor.
Nova Launcher'ın bildiğiniz gibi hali hazırda ücretsiz bir versiyonu da mevcut. Uygulamanın ücretsiz halinin de gayet kullanışlı bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Prime versiyon ise uygulamaya ekstra birçok özelleştirme opsiyonu ekliyor ve daha fazla fonksiyonellik katıyor. Bu anlamda 0.59 TL'lik fırsatı kaçırmamakta fayda var.
TeslaCoil Software tarafından geliştirilen Nova Launcher, ilk kez yedi yıl önce yayınlanmış ve kısa sürede Android platformunun en popüler Launcher uygulaması haline gelmişti. Uygulamanın ücretli versiyonu Nova Launcher Prime ayrıca Türkiye'de de en çok satın alınan ücretli uygulama konumunda.
Nova Launcher Prime, üç gün daha 0.59 TL'den satılacak. Uygulamayı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Nova Launcher'ın bildiğiniz gibi hali hazırda ücretsiz bir versiyonu da mevcut. Uygulamanın ücretsiz halinin de gayet kullanışlı bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Prime versiyon ise uygulamaya ekstra birçok özelleştirme opsiyonu ekliyor ve daha fazla fonksiyonellik katıyor. Bu anlamda 0.59 TL'lik fırsatı kaçırmamakta fayda var.
TeslaCoil Software tarafından geliştirilen Nova Launcher, ilk kez yedi yıl önce yayınlanmış ve kısa sürede Android platformunun en popüler Launcher uygulaması haline gelmişti. Uygulamanın ücretli versiyonu Nova Launcher Prime ayrıca Türkiye'de de en çok satın alınan ücretli uygulama konumunda.
Nova Launcher Prime, üç gün daha 0.59 TL'den satılacak. Uygulamayı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher.prime&hl=en Yorum Yaz Paylaş Tweetle
@jimhendrix
Hocam yaşım 19, ilk kullandığım telefonda Symbian S60 vardı, siz söyleyince hatırladım zamanında her gün farklı tema yükleyip öyle kullanırdım, yaklaşık 6-7 sene öncesine bir gittim geldim sayenizde, teşekkürler
bende aldım 59 kr olunca lakin mimix2 miui10 yüklü masaüstü düzenini içeri aktar dediğimde görmüyor hiç bir şey
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