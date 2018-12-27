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Nova Launcher Prime kısa bir süreliğine sadece 0.59 TL oldu

Nova Launcher Prime, kısa bir süreliğine sadece 0.59 TL'den satılıyor. Geçtiğimiz günlerde yedinci yaş gününü kutlayan Nova Launcher, Android platformunun en popüler Launcher uygulaması konumunda.
4 ay
12,3b
1
50
android
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Google PlayStore'un en popüler uygulamalarından birisi olan Nova Launcher Prime, kısa bir süreliğine sadece 0.59 TL oldu. Normalde 10 TL'lik bir fiyata sahip olan uygulama şu anda tarihinin en düşük fiyatına satılıyor.

Nova Launcher'ın bildiğiniz gibi hali hazırda ücretsiz bir versiyonu da mevcut. Uygulamanın ücretsiz halinin de gayet kullanışlı bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Prime versiyon ise uygulamaya ekstra birçok özelleştirme opsiyonu ekliyor ve daha fazla fonksiyonellik katıyor. Bu anlamda 0.59 TL'lik fırsatı kaçırmamakta fayda var.

TeslaCoil Software tarafından geliştirilen Nova Launcher, ilk kez yedi yıl önce yayınlanmış ve kısa sürede Android platformunun en popüler Launcher uygulaması haline gelmişti. Uygulamanın ücretli versiyonu Nova Launcher Prime ayrıca Türkiye'de de en çok satın alınan ücretli uygulama konumunda.

Nova Launcher Prime, üç gün daha 0.59 TL'den satılacak. Uygulamayı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher.prime&hl=en Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yavuzgurkan 4 ay en beğenilen 10ff
Siz bir işte çalışıyorsunuz emek harcıyorsunuz karşılığında patronunuz maaşını vermiyor sizce bu doğru bir davranış olurmuydu ?
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lunique 4 ay
Bunu bende anlamıyorum. Daha stabil desek olmuyor çoğu kasıyor. Tek güzel tarafı ekran da arka plan resmi ayarlamalar da daha işlevsel olması.
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DH Misafiri 4 ay
Micrososft Launcher varken kim ne yapsın Novayı
3 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
rebelpirate 4 ay
2015 yılında aynı fiyata almıştım hesapta duruyor öylece hiç kullanmadım. aradan geçen zamanı ve ekonomiyi düşünürsek çok iyi fiyat.
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marslan1999 4 ay
Samsung kullandığım dönemde ücretsiz versiyonunu çok kullanırdım şimdi EMUI sağolsun hiç gerek yok aksiyona

@jimhendrix
Hocam yaşım 19, ilk kullandığım telefonda Symbian S60 vardı, siz söyleyince hatırladım zamanında her gün farklı tema yükleyip öyle kullanırdım, yaklaşık 6-7 sene öncesine bir gittim geldim sayenizde, teşekkürler
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jimhendrix 4 ay marslan1999
rica ederim hocam, biraz özellikli olanları çıksa androidi yarın bırakırım, ekran boyutu da 2.6-2.8 olsa tamamdır.
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codred 4 ay
kişiselleştirme çok iyidir, kullanışlıdır, da widget yönü çok eksik bence. bu paraya al bulunsun mutlaka.
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jimhendrix 4 ay
S60v3 temaları daha işlevseldi bunlardan.
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Lemans 4 ay jimhendrix
İpmartta senior theme master olduğum dönemleri hatırlattı bu dediğiniz :)
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Fatih 4 ay
Orijinal sistem telefonlarda kullanılıyor mu? Adı aklıma gelmedi jailbreakın Android şekli vardı hani. Öyle olmayanlarda yani.
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psychicsaw 4 ay
Teşekkürler. S6 telefon biraz adam oldu valla.
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Father Torque 4 ay
Kullandığım launcher'lardan en iyisi. Ücretli versiyonunu uzun zaman önce almıştım, tek kötü yanı resmi versiyonun nadiren güncellenmesi ama beta maşallah kısa aralıklarla güncelleniyor. Ekranı sağa kaydırınca Google Now sayfasına alışanlar için kendi sayfasında apk olarak kurulan bir eklentisi var, gelen mesaj, vb bildirimler için de play store'daki ücretsiz eklentisini indirmelisiniz.
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kraix 4 ay
Miui yeterli geliyor bence hiç gerek yok launcher indirmeye satın almaya.
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el-harezmi_0 4 ay
Nova güzeldir gerçi ben ücretsiz sürümünü kullanmıştım ama bu aralar favorim xos launcher
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deepestlove 4 ay
zaten 10 tl anket ödülü vardı
bende aldım 59 kr olunca lakin mimix2 miui10 yüklü masaüstü düzenini içeri aktar dediğimde görmüyor hiç bir şey
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