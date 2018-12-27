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4 ay

GeForce GTX 1150 ekran kartı da sırada

4 ay

Kavisli ekran tasarımı orta seviye Samsung telefonlara da gelecek

4 ay

Bütçe Dostu Oyuncu Kulaklığı TRUST GXT 4310 JAWW

4 ay

Delikli ekrana sahip Motorola P40'ın görüntüleri yayınlandı

4 ay

Instagram akışına yeni tasarım geliyor

4 ay

Roomba süpürgesi ile odanızı Doom oyununa aktarın

4 ay

Türkiye’de kripto paralara olan ilgi artıyor

4 ay

Black Mirror: Bandersnatch filminin fragmanı yayınlandı

4 ay

Samsung ekran üzerinden ses iletim teknolojisini CES 2019 fuarında tanıtacak

4 ay

Çin'de satışa çıkan ORA R1 elektrikli aracın fiyatı yalnızca 8,600 dolar

4 ay

Beyaz Saray, Huawei ve ZTE'ye yeni bir ambargo koymaya hazırlanıyor

4 ay

Honor View 20'deki Link Turbo özelliği nedir, nasıl çalışır?

4 ay

MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece

4 ay

Turkcell Superonline, AKK'siz internete bugün geçiş yapacağını duyurdu

4 ay

Nokia 9 PureView'un beş lensli arka kamera tasarımı ortaya çıktı

4 ay

PlayStation 5, 4K ve 240 FPS desteğiyle gelebilir

4 ay

Bazı iPad Pro'ların ekranında parlak ışık hatası ortaya çıktı

4 ay

Etergo, 240 km menzilli elektrikli scooter'ı için 10 milyon euro yatırım aldı

4 ay

Apple'a bir patent ihlali davası daha açıldı

4 ay

Samsung, BeyondX adını verdiği premium bir Galaxy S10 modeli üzerinde çalışıyor

4 ay

GÖRÜNTÜLENEN Nova Launcher Prime kısa bir süreliğine sadece 0.59 TL oldu

Sonraki

Tesla hızlı şarj kapsamı Avrupa'nın %100'üne yayılıyor

4 ay

Turkcell Superonline'ın yeni limitsiz fiber internet kampanyaları açıklandı

4 ay

Yerli yazılım Ahtapot, kuvvet komutanlığına siber saldırıyı engelledi

4 ay

Booking.com'a bilirkişiden güzel haber: "Haksız rekabetle ilgisi yok"

4 ay

Anthony Pompliano:"Bitcoin’in fiyatı 3.000 doların altına düşecek"

4 ay

Fazla yüklenilen Amazon Alexa Noel günü çöktü

4 ay

Sorhea çevre güvenlik teknolojileri Türkiye pazarına girdi

4 ay

BOE, 6. nesil AMOLED ekran üretimi için 6.7 milyar dolar yatırım yapacak

4 ay

Galaxy S9 ve S9+ için Android Pie güncellemesi ülkemizde başladı

4 ay

Yeni nesil Xbox konsolu 4K 240fps seviyesine çıkabilir

4 ay

Hubble, 160 bin ışık yılı uzaklıktaki dev 'yıldız kümesini' görüntüledi

4 ay

Oppo 10x kayıpsız yakınlaştırma yapan bir teknoloji üzerinde çalışıyor

4 ay

Apple, 2020 yılına kadar iPhone'larda çentikli tasarım kullanacak

4 ay

Playstation Plus Ocak 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu

4 ay

iPad mini 5'in kılıf görseli yeni bir kamera tasarımına işaret ediyor

4 ay

Kaliforniya'da geliştirilen elektrikli helikopter Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

4 ay

ZTE katlanabilir bir telefon için patent başvurusu yaptı

4 ay

Gerçek klavyeli Commodore 64 Retro konsolu geliyor

4 ay

Apple iPhone XS incelemesi: Detaylı analiz ve yorumlar

4 ay

Monster'da Bu Hafta - Titanfall 2

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