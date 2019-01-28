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Nubia yöneticisi bu yıl içerisinde 5G destekli telefon tanıtacaklarını açıkladı

Nubia yöneticisi gerçekleştirdiği röportajda, bu yıl içerisinde 5G bağlantı desteğine sahip akıllı telefon tanıtacaklarını açıkladı. 5G yarışına katılan bir diğer Çinli marka olacaklar.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nubia yöneticisi bu yıl içerisinde 5G destekli telefon tanıtacaklarını açıkladı
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Çinli akıllı telefon üreticilerinden birçoğu 5G bağlantı desteğine sahip akıllı telefon ürettiklerini onaylamışlardı. Örneğin bunlardan bazıları Xiaomi, Vivo ve Huawei olarak sıralanabiliyor. Bugün ise Nubia firmasının da 5G bağlantı desteğine sahip akıllı telefon üreteceği öğrenildi.

Röportaj sırasında yanıt verdi

Nubia CEO’su Ni Fei ile yapılan röportaj sayesinde bu bilgiye ulaşılabildi. Yöneticinin açıklamalarına göre Nubia firması 2016 yılından bu yana 5G teknolojisi üzerinde çalışmalarını yürütüyormuş. Bazı patentler de bu çalışmaların içerisine dahil. Geçtiğimiz sene testlere başladıklarını ve bu sene içerisinde müşterilere 5G’li yeni cihazın tanıtımını yapacaklarını belirtti. Ek olarak çalışmaları Qualcomm ile birlikte gerçekleştirdiklerini, Snapdragon 855 ve Snapdragon X50 5G modem sayesinde önemli teknolojik atılımlar elde edebildiklerini açıkladı.

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Yine Nubia’nın söylemine göre ürünleri, yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G bağlantıyı kombine ederek kapsamlı bir deneyim sunacak. 5G’li geleceği belirtilen akıllı telefonun ismiyle ilgili bir bilgiye ise ulaşılamadı. Ancak Nubia Z19 modeli olabileceği düşünülüyor.


https://www.gizmochina.com/2019/01/28/nubia-executive-confirms-5g-smartphone-will-launch-this-year/ Yorum Yaz
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mu5tafa 3 ay
Rakipleri ne müjdeler veriyor zte 5g gelecek diyor. Geride kalan bir Çinli..
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damn2u 3 ay
Enteresan..
Bende herkes 5G modem kullanmaya geçerken ederken ZTE/Nubia LTE'de kalır diye korkuyordum, oh iyi olmuş iyi.
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