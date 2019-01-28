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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Redmi Note 7 modelinin 128 GB kapasiteli versiyonu bu hafta tanıtılabilir

Redmi firmasının 128 GB hafızaya sahip bir model üzerinde çalıştığı sızdırılmıştı. Xiaomi ürün yöneticisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım bu hafta tanıtılacağını gösteriyor.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi Note 7 modelinin 128 GB kapasiteli versiyonu bu hafta tanıtılabilir
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Redmi Note 7 modeli yaklaşık iki hafta önce tanıtılmıştı. 147 dolar fiyat etiketine sahip 3 GB RAM ve 32 GB depolamalı başlangıç modeliyle birlikte 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 64 GB depolamalı cihazlar duyuruldu. Geçtiğimiz hafta ise Çin’in sertifika kurumu TENAA üzerinde 4 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip model ortaya çıkmıştı.

Anket sonuçları dikkate alınacak

Xiaomi CEO’su Lei Jun sosyal medya hesabında bir anket açarak, kullanıcılara Redmi Note 7 modelinin hangi RAM ve depolama kapasitesine sahip versiyonunu görmek istediklerini sordu. Bu anket 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı modelin birinciliğiyle sonuçlandı. Kısacası hem 4 GB hem de 6 GB RAM’e sahip 128 GB hafızalı modeller raflardaki yerini alabilir.

Xiaomi ürün yönteicisi Wang Teng Thomas ise “Bu hafta Redmi Note 7 ile ilgili iyi haberlerimiz var.” paylaşımında bulundu. Bu haberin 128 GB hafızalı versiyonlar olacağı düşünülüyor.

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Önceden ortaya çıkan sızıntılar 4 GB RAM ve 128 GB depolamalı modelin 206 dolar, 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı modelin 235 dolar fiyat etiketiyle satılacağını gösteriyor. Hatırlatmak gerekirse cihazın diğer özellikleri, 6.3 inç Full HD+ ekran, Snapdragon 660 işlemci, 48 MP + 5 MP arka kamera ve 4000 mAh batarya olarak sıralanabiliyor.


https://www.gizmochina.com/2019/01/28/redmi-note-7-128gb-storage-launch-china/ Yorum Yaz
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pusat1249 3 ay
Sd 710 olsaydı keşke belki proda gelebilir
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interwap 3 ay
Açıklanan fiyat 147 dolar (780 TL), ülkemizde elden getirenler 1700'den kapı açıyor.
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Vash The Stampede 3 ay
Sd675 değil mi ya işlemci?
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0quz28 3 ay Vash The Stampede
pro modelinin 675 ile çıkacağı söyleniyor artık çıkar mı belli değil
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10ff 3 ay
Bize 1200 den aşağı gelmeyeceği için bir önemi yok. Alternatifi bolca olan bir cihaz olacak yine
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brk6152 3 ay
Öğrenci telefonu
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dr20mouse 3 ay
4+64 versiyonu çıkınca babama alacağım.
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