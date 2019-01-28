Redmi Note 7 modelinin 128 GB kapasiteli versiyonu bu hafta tanıtılabilir

Anket sonuçları dikkate alınacak
Xiaomi CEO’su Lei Jun sosyal medya hesabında bir anket açarak, kullanıcılara Redmi Note 7 modelinin hangi RAM ve depolama kapasitesine sahip versiyonunu görmek istediklerini sordu. Bu anket 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı modelin birinciliğiyle sonuçlandı. Kısacası hem 4 GB hem de 6 GB RAM’e sahip 128 GB hafızalı modeller raflardaki yerini alabilir.
Xiaomi ürün yönteicisi Wang Teng Thomas ise “Bu hafta Redmi Note 7 ile ilgili iyi haberlerimiz var.” paylaşımında bulundu. Bu haberin 128 GB hafızalı versiyonlar olacağı düşünülüyor.Ayrıca Bkz. "Vivo V15 Pro üçlü arka kamera kurulumu ve açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile geliyor"
Önceden ortaya çıkan sızıntılar 4 GB RAM ve 128 GB depolamalı modelin 206 dolar, 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı modelin 235 dolar fiyat etiketiyle satılacağını gösteriyor. Hatırlatmak gerekirse cihazın diğer özellikleri, 6.3 inç Full HD+ ekran, Snapdragon 660 işlemci, 48 MP + 5 MP arka kamera ve 4000 mAh batarya olarak sıralanabiliyor.
https://www.gizmochina.com/2019/01/28/redmi-note-7-128gb-storage-launch-china/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle