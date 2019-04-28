Nubia Red Magic 3 tanıtıldı!

Nubia, bugün Çin'de düzenlediği etkinlikte hızla genişleyen oyuncu telefonu portföyüne yeni bir üye daha ekledi. Aktif bir soğutma sistemi, 90Hz ekran yenileme hızı ve 5.000 mAh'lik bataryası ile oyuncu telefonu kavramını bir kaç basamak üste taşıyan telefon Nubia Red Magic 3 ile tanışın.

Red Magic 3, tıpkı diğer pek çok oyuncu telefonu gibi RGB aydınlatmaları döşenmiş bir kasa ile karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar, 16.8 milyondan fazla rengi destekleyen aydınlatma efektlerini kullanarak telefonlarının görünümünü diledikleri şekilde özelleştirebilecekler.

Red Magic Mars'ta olduğu gibi, bu modelde de Mars Triggers ismindeki tetik butonları bulunuyor. Bu butonlar PUBG gibi mobil oyunlarda nişan alma, dürbün gibi özellikleri aktif etmek için kullanılabilecek.

Nubia Red Magic 3 Teknik Özellikleri

Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak, gücünü 7nm üretim sürecinden geçmiş Snapdragon 855 yonga setinden alan cihaz, Adreno 640 grafik işlemcisine ve sadece 10 dakikalık şarjla bir saat oyun oynayabilmeyi mümkün kılan, 30W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh'lik bir bataryaya sahip.

Cihaz, 6 GB RAM/64 GB dahili depolama alanı, 6 GB RAM/128 GB dahili depolama alanı, 8 GB RAM/128 GB dahili depolama alanı ve 12 GB RAM/256 GB dahili depolama alanı olmak üzere dört farklı konfigürasyonla alıcı bulacak.

Cihaz, 6.65 inç genişliğinde, Full HD+ çözünürlüğe ve 19.5:9 en-boy oranına sahip AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. 30W hızlı şarj, 27W USB PD ve Quick Charge 4.0 desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir batarya ile gelen cihaz, kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak.

Red Magic 3'ün arkasında 48 MP'lik Sony IMX586 sensör bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik özçekim kamerası karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon üreticilerinin kamera sensörü sayısında bir hayli cömert davrandıkları bu günlerde, Nubia'nın bu denli mütevazi davranması oldukça cesur bir hareket.

Cihazın kamerası 8K çözünürlüğünde video çekebiliyor ve 1.920 karelik yavaş çekimler yapabiliyor.

Oyuncu telefonlarında son günler en sık karşılaştığımız trendlerden biri sıvı soğutma. Bu pasif soğutma sistemleri CPU'nun serin kalmasına yardımcı olan, içerisinde sıvı bulunduran bir ısı borusuna sahip oluyorlar. Red Magic 3 ise bunun da ötesinde dahili turbo fanlı son teknoloji ürünü bir sıvı soğutma teknolojisi sunuyor. Nubia, yeni soğutma sisteminin ısı transferini %500 oranına arttırdığını dile getirdi. Bu bakımdan cihazın çok daha iyi bir oyun deneyimi sunması bekleniyor.

Red Magic 3, aynı zamanda “Red Magic Game Space 2.0” olarak adlandırılan bir oyun panosuna sahip. Kullanıcılar bu panoyu kullanarak hızlı bir şekilde oyun başlatabilir, dahili fanın hızını kontrol edebilir, sıcaklığı gözlemleyebilir ve oyun içi videolar kaydedebilirler.

Nubia Red Magic 3 dört farklı renk seçeneği ile alıcı bulacak. Bunlar siyah, kırmızı, kamuflaj ve mavi/kırmızı gradyan.

Siyah olan varyantın 6 GB RAM + 64 GB dahili depolamalı seçeneği 2.899 yuanlık (~ 430 $) bir fiyat etiketi, 6 GB RAM + 128GB dahili depolamalı seçeneği ise ve 3.199 yuanlık (~ 475 $) bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak.

Kırmızı varyantının 8 GB RAM + 128GB dahili depolamalı seçeneği ise 3.499 (~ 520 $) yuanlık bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak.

Kamuflaj ve mavi/kırmızı gradyanlı varyantlarının 12 GB RAM + 256 GB dahili depolamalı seçenekleri ise 4.299 yuanlık(~ 640 $) bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak.

Cihaz, 3 Mayıs'ta Çin'de satışa sunulacak. Ayrıca Mayıs ayı içerisinde ABD, Kanada ve Avrupa'da da satışa sunulması bekleniyor.

https://www.xda-developers.com/nubia-red-magic-3-gaming-smartphone-china-launch/