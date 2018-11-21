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Nubia Red Magic Mars Geekbench’te görüntülendi

Nubia'nın 28 Kasım'da tanıtacağı yeni oyuncu telefonu Nubia Red Magic Mars, performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi. Detaylar haberimizde.
6 ay
3,8b
1
2
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Nubia Red Magic Mars Geekbench’te görüntülendi
 
Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE’nin alt markası olan Nubia, gelecek hafta Nubia Red Magic Mars isminde yeni bir oyuncu telefonu ile geri dönmeye hazırlanıyor. Nubia Red Magic Mars’ın performans testi skorları geçtiğimiz hafta AnTuTu Benchmark ve Master Lu platformlarında ortaya çıkmış ve cihaz testlerde piyasada bulunan Android telefonların çok büyük ekseriyetinden daha iyi sonuçlar elde etmişti.
Daha önce 8 GB’lık ve 10 GB’lık RAM’lere sahip varyantlarının performans skorları diğer platformlarda ortaya çıkan cihazın 6 GB’lık RAM’e sahip varyantı da Geekbench’te görüntülendi. Bununla birlikte Geekbench kayıtlarında cihaza dair birkaç detay daha ortaya çıkmış oldu.
Geekbench kayıtlarında “nubia NX619J" model numarası ile ortaya çıkan cihaz, gücünü Snapdragon 845 işlemciden alıyor ve Android 9 Pie işletim sistemine sahip.
Cihazın 6 GB’lık RAM’e sahip varyantının tek çekirdek performansında 2375, çoklu çekirdek performansında ise 9066 puan almış olduğu görülüyor. Ki bu rakamlar Razer Phone 2 ve Black Shark gibi güçlü donanımlara sahip oyuncu telefonlarının skorlarına oldukça benzer.
28 Kasım’da tanıtımı gerçekleştirilecek olan cihaz, Aralık ayında alıcı bulmaya başlayacak.
https://www.gizmochina.com/2018/11/19/nubia-red-mars-appears-on-geekbench-with-6gb-ram-and-sd845/ Yorum Yaz
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V4LKyR 5 ay
Her yeni çıkan Android telefonun neden hız testini yapıyorlar anlamam. SD 845 ile geliyor işte, hepsinde aynı çip, özel bir şey yok ki. İşlemcinin hız testini yaparsın oldu bitti.
Yazılım farkı olsun olsun 5%± fark ettirsin.
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OverClocK1ng 6 ay
Esasında hızlı olsa da artık şu 2300 ler falan gözüme az gelmeye başladı.
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