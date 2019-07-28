Nubia Z20, 8K video kaydı desteği ile geliyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Nubia, 8 Ağustos'ta yeni amiral gemisi cihazı Nubia Z20'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Nubia cephesinden yapılan yeni bir açıklamaya göre, cihaz, henüz bir elin parmağını geçmeyecek sayıda akıllı telefon modelinde gördüğümüz iddialı bir özellikle geliyor.

Nubia Z20, 8K çözünürlüklü video kaydı desteğine sahip olacak. Bu özelliği daha önce Nubia'nın geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtmış olduğu oyuncu telefonu Nubia Red Magic 3'te de görmüştük.

Nubia'nın Başkanı Ni Fei, Global Mobil İnternet Konferansı'nda (GMIC) Nubia Z20'nin 8K video kaydı desteği ile birlikte, 15 fps kayıt yapabilen Red Magic 3'ten daha yüksek kare hızında kayıt yapabileceğini açıkladı.

Ayrıca daha yüksek çözünürlükte kayıt yapabilmenin yanı sıra Ni Fei, Nubia Z20'nin cihazın gelişmiş kamera özelliklerinden yararlanacak özel bir ekran teknolojisine ve tasarıma sahip olacağını açıkladı. Bahsi geçen özel ekran teknolojisinin ve tasarımının ne olduğu ve neye benzediği konusunda şu an için herhangi bir fikrimiz yok.

https://www.gizmochina.com/2019/07/27/nubia-z20-will-support-8k-video-recording-says-ceo/

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'ninveyayonga seti vebir ekran ile gelmesi bekleniyor.