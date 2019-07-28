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Nubia Z20, 8K video kaydı desteği ile geliyor

Nubia'nın Başkanı, markanın yeni amiral gemisi modeli Nubia Z20'nin 8K çözünürlüklü video kaydı desteği ile geleceğini açıkladı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Nubia Z20, 8K video kaydı desteği ile geliyor
 
Çinli akıllı telefon üreticisi Nubia, 8 Ağustos'ta yeni amiral gemisi cihazı Nubia Z20'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Nubia cephesinden yapılan yeni bir açıklamaya göre, cihaz, henüz bir elin parmağını geçmeyecek sayıda akıllı telefon modelinde gördüğümüz iddialı bir özellikle geliyor.
Nubia Z20, 8K çözünürlüklü video kaydı desteğine sahip olacak.  Bu özelliği daha önce Nubia'nın geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtmış olduğu oyuncu telefonu Nubia Red Magic 3'te de görmüştük.
Nubia'nın Başkanı Ni Fei, Global Mobil İnternet Konferansı'nda (GMIC) Nubia Z20'nin 8K video kaydı desteği ile birlikte, 15 fps kayıt yapabilen Red Magic 3'ten daha yüksek kare hızında kayıt yapabileceğini açıkladı.
Ayrıca daha yüksek çözünürlükte kayıt yapabilmenin yanı sıra Ni Fei, Nubia Z20'nin cihazın gelişmiş kamera özelliklerinden yararlanacak özel bir ekran teknolojisine ve tasarıma sahip olacağını açıkladı. Bahsi geçen özel ekran teknolojisinin ve tasarımının ne olduğu ve neye benzediği konusunda şu an için herhangi bir fikrimiz yok.
Nubia Z20'nin Snapdragon 855 veya Snapdragon 855+ yonga seti ve AMOLED bir ekran ile gelmesi bekleniyor.
https://www.gizmochina.com/2019/07/27/nubia-z20-will-support-8k-video-recording-says-ceo/ Yorum Yaz
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SC0RPI0N 7 dk.
4K video çek sonra onu programla 8k olarak yükselt.. gereksiz işler. 4k 60fps yapsınlar kaliteli görüntü olsun..
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Bloodin 17 dk.
Güya Red Magic 3'te de var 8K kayıt ama 15 fps, bir de önemli olan 4K60 ya da 8K30 filan yapabilmek değil, bunların her karesinin net olmasını sağlamak, bir S10+ ve iPhone XR ile 4K video çekip videoyu oynatırken muhtelif yerlerde durdurunca iPhone'ların çok daha net video çektiği anlaşılıyor. Zaten iPhone'da kırpma da çok daha az... iPhone'dan fiyat politikası ve gizlilik ihlalleri yüzünden nefret ederim ve kullanmam ama bu durum iPhone'un piyasadaki en iyi videolara imza attığı gerçeğini değiştirmiyor.
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veteriner69 13 dk. Bloodin
Kesinlikle yanılıyorsunuz. S 10 + daha iyi. Buyurum izleyin 4k videoları.
https://www.youtube.com/watch?v=2TkZJiHa5Jw
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