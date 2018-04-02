Nükleer santrale özel kamu spotu hazırlandı

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreni yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleşecek. Tören öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nükleer enerjinin kullanım alanlarının yer aldığı bir kamu spotu hazırladı. Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'ın yer aldığı kamu spotu "Türkiye enerjide nükleer güç istiyor" sloganını taşıyor.





Reklam dünyasının önemli isimleri yönetti

Çekimleri ABD'nin Raleigh şehrinde ve İstanbul'da (Beyazıt Kütüphanesi ve Cağaloğlu Lisesi'nde) gerçekleştirilen kamu spotunun arkasında reklam dünyasının önde gelen isimleri bulunuyor. Yönetmeliğini Eric Will, görüntü yönetmenliğini ise Joel Cartler'in üstlendiği kamu spotunda Aziz Sancar'ın yanı sıra UNESCO ödüllü Türk bilim insanı Profesör Doktor Melahat Bilge Demirköz de yer aldı. Post prodüksiyonu bir buçuk ay süren kamu spotunun yapımcılığını ise bir Türk şirketinin üstlendiği belirtiliyor. Bağımsız ve temiz enerji vurgusunun yapıldığı kamu spotunda çocuklar da oynadı.

Mersin-Akkuyu'da inşa edilecek olan nükleer santralde ilk reaktörün 2019 yılında tamamlanması projenin ise 2022 yılında bitirilmesi planlanıyor. 4 ünite nükleer reaktörün yer alacağı santralin toplam 4800 megawatt enerji üretim kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.