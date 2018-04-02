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Nükleer santrale özel kamu spotu hazırlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreni öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Türkiye enerjide nükleer güç istiyor" mottolu kamu spotu hazırladı.
1 yıl
5,5b
1
467
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Nükleer santrale özel kamu spotu hazırlandı
 

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreni yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleşecek. Tören öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nükleer enerjinin kullanım alanlarının yer aldığı bir kamu spotu hazırladı. Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'ın yer aldığı kamu spotu "Türkiye enerjide nükleer güç istiyor" sloganını taşıyor. 


Reklam dünyasının önemli isimleri yönetti 

Çekimleri ABD'nin Raleigh şehrinde ve İstanbul'da (Beyazıt Kütüphanesi ve Cağaloğlu Lisesi'nde) gerçekleştirilen kamu spotunun arkasında reklam dünyasının önde gelen isimleri bulunuyor. Yönetmeliğini Eric Will, görüntü yönetmenliğini ise Joel Cartler'in üstlendiği kamu spotunda Aziz Sancar'ın yanı sıra UNESCO ödüllü Türk bilim insanı Profesör Doktor Melahat Bilge Demirköz de yer aldı. Post prodüksiyonu bir buçuk ay süren kamu spotunun yapımcılığını ise bir Türk şirketinin üstlendiği belirtiliyor. Bağımsız ve temiz enerji vurgusunun yapıldığı kamu spotunda çocuklar da oynadı.

Mersin-Akkuyu'da inşa edilecek olan nükleer santralde ilk reaktörün 2019 yılında tamamlanması projenin ise 2022 yılında bitirilmesi planlanıyor. 4 ünite nükleer reaktörün yer alacağı santralin toplam 4800 megawatt enerji üretim kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.   

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Last Troll Bender 1 yıl
Bağımsız enerji demişler ama kurulumu Rusların işletmesi Rusların. Neresi bağımsız bunun?
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upsewen 1 yıl
Enerjide dışa bağımlıyız.
Petrolün yüzde 95’i, doğalgazın yüzde 97’si ithal...
İthalat ve ihracat arasındaki uçurumun, haliyle cari açığın en büyük müsebbibi bu...
Peki, bulduğumuz çözüm nedir? Nükleer santral.
Mersin’de dün ilk nükleer santralin temeli atıldı.
Diyorlar ki, “Nükleer santral gelince dışa bağımlılık azalacak, elektrik fiyatları düşecek,
nükleer teknolojiye sahip olacağız.”
Kime yaptırıyoruz biz bu nükleer santrali?
Ruslara.
Santral için gerekli nükleer yakıt nerden gelecek?
Rusya’dan...
Kim işletecek santrali? Ruslar.
Yarın öbür gün Ruslarla da papaz oldun. Adamlar çekip gitti. Ne olacak o santral?
Kapatıp AVM yaparsın!
Ruslar, nükleer santral için 18 milyar dolar harcayacak.
Biz kaç para vereceğiz?
15 yıl boyunca her yıl 5 milyar dolar.
Kaba bir hesapla nükleer santral bittiğinde Ruslardan elektriği yaklaşık 12 dolara alıyor olacağız.
Peki şimdi elektriğin fiyatı ne? 5 dolar.
Santrali Ruslar yapıp Ruslar işletecek. Elektriği iki kat daha pahalıya alacaksın.
“Enerjide dışa bağımlılığı azaltacağım” derken bir ülkeye ‘tam bağımlı’ hale geleceksin.
Evet, nükleere karşıyım...
Ama esas karşı olduğum nükleer değil, enayi yerine konmak.
Alıntı - Candaş Tolga Işık
Enerjide dışa bağımlıyız.Petrolün yüzde 95’i, doğalgazın yüzde 97’si ithal...İthalat ve ihracat arasındaki uçurumun, haliyle cari açığın en büyük müseb...
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3 Yanıt Yanıtla +129
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zaq999 1 yıl
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu alan şuan rus toprağı oldu demi, Santralde rusmalı şimdi parasını çıkara kadar.
rusyayla savaşa girersek vay halimize kendi elimizle çernobil 2 kurdurduk.
pardon üretim hatası varmış bizi affedin derlerse şaşırmayın.
tr ki her çalışan şeyin bakımı yapılmadığı gibi bununda yapılmazsa ...
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu alan şuan rus toprağı oldu demi, Santralde rusmalı şimdi parasını çıkara kadar.rusyayla savaşa girersek vay hali...
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1 Yanıt Yanıtla +86
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DH Misafiri 1 yıl
Yıllardır okadar savaşla,hileyle uğraşıpta uygulayamadığı rusların "sıcak denizlere inme " politikası sonunda gerçekleşti.Hayaldi gerçek oldu.
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tadigrat 1 yıl
Çoğunluk rusların yaptığı nasıl milli olur demiş te..
Türkiye kendi imkanlarıyla yapmaya çalışsa 100 yıl sürer. Neyin kafası bu anlamadım?
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zaq999 1 yıl
5. TETAŞ, Proje Şirketi'nden, ESA'da belirtildiği şekilde, NGS'de üretilmesi planlanan elektriğin -Ünite 1 ve Ünite 2 için % 70'ine (yüzde yetmiş) ve Ünite 3 ve Ünite 4 için % 30'una (yüzde otuz)- tekabül eden sabit miktarlarını her bir güç ünitesinin ticari işletmeye alınma tarihinden itibaren 15 (on beş) yıl boyunca 12.35 (on iki nokta otuz beş) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) senti/kWh ağırlıklı ortalama fiyattan (Katma Değer Vergisi dahil değildir) satın almayı garanti eder.

resmigazete.gov.tr/...
google bedava.
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Gscarbon 1 yıl
Dün burada suriyeliahmad adında bir hesap daha vardı.Saçma sapan mesaj atmış sözde suriyeli.Sonra da o mesaj silinmiş ne hikmetse.
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ussaki 1 yıl ImRoyal
Bırak orta seviye falan filan şatafatlı cümle kurmayı nükleer santral beni neden daha fakir ve neden daha bağımlı yapıyor.
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kerimcem 1 yıl ussaki
kör ideolojisinden kemalist tayfa fransızlara yaptırsaydı duvulla zurnayla açmaya giderdi
akp zamanında yapıldığı için kaka pis öcü...siyasi hülöğğlükten...
bunların karşı çıkmadığı bir proje yok zaten herşeye istemezük.allahtan bunlar gibi raydan çıkmışı burdan başka yerde yok
çevremde yoksa bir sürü atatürkçü muhalif akrabam arkadaşlarım var karşı çıkan bir allahın kulu yok..
chp bile geri vites yaptı zaten içinden halktan gelen tepkilerden....bunlar hala vitesi 4-5 te tutuyor...
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interwap 1 yıl
Amerika'da Türklerden kan almıyorlar. Sebep Çernobil.
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ussaki 1 yıl ImRoyal
Hocam bağlantı kuramıyotum benim kafa basmıyor sana zahmet aydınlat beni:)
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ImRoyal 1 yıl ussaki
ussaki
Hocam bağlantı kuramıyotum benim kafa basmıyor sana zahmet aydınlat beni:)

Kafanın bastığı kadarıyla hayatta başarılar dilerim. Umarım çok yanılmazsın. Ya da başkalarının canını sıkmasın kalan yaşamında. Hocam hitabıyla karşısındakiyle konuşmaktan öteye geçemeyen dejenere olmuş orta insanısın.
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yusufziya 1 yıl
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Last Troll Bender 1 yıl yusufziya
yusufziya
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5 santralin tamamını da Ruslar kurup Ruslar işletmiş ve kilowattını da diğer ülkelerin 2,5 katı fazlasına mı satıyorlarmış?
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elturbo 1 yıl
DİLEK GÜNGÖR
Nükleerde yalanlar ve gerçekler
Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli atıldıktan sonra algı operasyonları başladı. İşin aslı söylenenler gibi değil... Dünyanın nükleer enerjiyi bıraktığı yok. Birçok ülke yeni reaktörler kuruyor. Nükleer çevre dostu bir teknoloji. Ülkenin parası da ithal kaynağa akmıyor
Türkiye ekonomide dışa bağımlılığını azaltmaya çalıştıkça, büyümede rekorlar kırdıkça, stratejik yatırımlarda gaza bastıkça kriz tellalları ne yapacağını şaşırıyor. Şimdiki hedefleri de Türkiye'nin 63 yıldan sonra hayata geçirmek için düğmeye bastığı nükleer santral... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte ilk harcı koyduğu Akkuyu Nükleer Santrali'yle yeniden algı operasyonları başlatıldı. Kiminin muhalefet olsun diye, kiminin sözde çevrecilikle, kiminin de petrol lobilerinin etkisiyle söylediği kasıtlı yalanlar bilgi kirliliği oluşturuyor. İşin aslı söylenenler gibi değil... İşte nükleer enerjide yalanlar ve gerçekler...
YALAN: DÜNYA VAZGEÇİYOR
GERÇEK: Dünyanın nükleer santral yatırımlarından vazgeçtiği yok. Rakamlar söylenenleri yalanlıyor. 1979'da 81, 1980'de 244, 1985'te 365, 1990'da 419, 2000'de 436, 2006'da 443 olan nükleer reaktör sayısı bugün 450'ye çıktı. Dünyada 30'dan fazla ülkede santral var. Türkiye'nin nükleer yatırımına 'endişeliyiz' diye bakan Avrupa'da 126 santral bulunuyor. Fransa 56 santralle başı çekiyor, İngiltere'de 15, İsveç'te 8, Almanya'da 8, Belçika ve İspanya'da 7 santral var. Fransa halen elektriğinin yüzde 78'ini nükleer santrallerden karşılıyor. Belçika'da bu oran yüzde 47, İspanya'da yüzde 20, İngiltere'de yüzde 19, Kanada ve Almanya'da yüzde 16.
YALAN: AVRUPA VE ABD KAPATIYOR
GERÇEK: Dünyada kapatılan nükleer santral sayısı 100'ü bulmuyor. Bunların kapatılma nedeni de ekonomik ömrünü tamamlaması. Bir nükleer santralin ekonomik ömrü 60 yıl. Şu anda 56 yeni reaktörün yapımı 15 ülkede devam ediyor. Bunlar arasında Avrupa ülkeleri de var. Fransa ve Finlandiya'da 1'er, Slovakya'da ise 2 nükleer reaktör yapımı sürüyor. 2018 verilerine göre, Çin'de 18 yeni reaktör inşa edilirken, Çin'i altışar reaktörle Hindistan ve Rusya takip ediyor.
YALAN: YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ENERJİ SORUNUNU ÇÖZER
GERÇEK: Rüzgâr, güneş ve su herkes tarafından temiz enerji olarak kabul ediliyor. Elbette Türkiye'nin nükleer santral yaparak bu enerjilerden vazgeçtiği yok. Ancak bugün Türkiye'nin tamamını güneş panelleri ve rüzgâr gülleriyle kaplasanız dahi bir nükleer santral kadar elektrik üretemiyorsunuz. Alternatif enerji kaynaklarının sürdürülebilir olmaması arzda sıkıntılar doğuracağı için hiçbir ülkede elektrik tamamen belli bir kaynaktan elde edilmiyor. Türkiye de bu nedenle kaynak çeşitliliğine gidiyor. 2023'te nükleerde 4.800 megavat, kömür, rüzgâr ve güneşte 5.000 megavatlık bir portföy oluşturmayı planlıyor. O tarihte yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı üçte ikiye çıkacak.
YALAN: REAKTÖR ATOM BOMBASI GİBİ PATLAR
GERÇEK: Bu imkânsıza yakın bir durum. Atom bombası olması için kinetik enerji kaynağı gerekir. Patlamadan kastedilen aslında yarılmadan dolayı ortaya çıkan suyun buharlaşması... Tıpkı evdeki düdüklü tencere gibi. Patladığında yemek tavana sıçrar ya o hesap. Ama kirlilik duvarlar nedeniyle dışarıya sızmaz. Nükleerde de bu olasılık nedeniyle koruma duvarları inşa ediliyor. Beton kubbeler kor erimesi olasılığında dışarıya sızıntıyı engelliyor.
İTHAL KAYNAĞA PARA AKMIYOR
YALAN: ÇOK MALİYETLİ
GERÇEK: 1000 MW nükleer santralin yapım maliyeti 1.7-2.5 milyar dolar. Bu kömürde 1.2 milyar dolar, doğalgaz da 600 milyon dolar.Gaz santral maliyeti nükleerin üçte biri gibi görünse de elektriği üretecek kaynağın ithal edildiği unutulmamalı. Bugün Akkuyu'ya eşdeğer elektrik üretmek için 6.585 megavat ithal kömür santrali kurmak gerek. Bunun ömrü 30 yıl olacağından bir o kadar daha santrale ihtiyacınız olacak. Yılda 13.5 milyon tondan 60 yılda 800 milyon ton kömür ithal etmeniz gerekecek. Bunun parasal miktarı yılda 900 milyon dolar, 60 yılda 56 milyar dolar. Gaz da ithalat rakamı 60 yılda 105 milyar doları buluyor.
NÜKLEER ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ
YALAN: ÇEVRE DOSTU DEĞİL
GERÇEK: Nükleer çevre dostu bir teknoloji. Güvenlik değerlendirmeleri en üst düzeyde yapılıyor. Nükleer enerji sera gazı salımı konusunda da en temiz seçenek. Akkuyu örneğinden gidersek, aynı elektriği üretecek ithal kömür santrali 60 yılda çevreye 2 milyar ton karbon salar. Eşdeğer bir gaz santrali yapılsa doğaya 950 milyon ton karbon salınır. Baca gazı, karbondioksit, azotoksit, kükkürtdioksit salımı nükleerde yoktur, doğalgaz ve kömürde bunlar oldukça fazla... Rüzgâr da dahi gürültü kirliliği, kuşların gece çarparak ölmesi ve akü ve gibi çevre problemleri var.
YALAN: ATIKLARI ZARAR VERİR
GERÇEK: 1000 MW'lık bir nükleer santralde yılda ortalama 25 ton kullanılmış yakıt çubuğu atığı çıkar. Bunun hacimsel değeri bir yemek masası büyüklüğüdür. Ciddi radyoaktif atık atom ve nötron bombası geliştirmesi esnasında ortaya çıkar. Barışçıl amaçlı kullanıldığında böyle bir durum yok.
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