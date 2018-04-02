Nükleer santrale özel kamu spotu hazırlandı

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreni yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleşecek. Tören öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nükleer enerjinin kullanım alanlarının yer aldığı bir kamu spotu hazırladı. Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'ın yer aldığı kamu spotu "Türkiye enerjide nükleer güç istiyor" sloganını taşıyor.
Reklam dünyasının önemli isimleri yönetti
Çekimleri ABD'nin Raleigh şehrinde ve İstanbul'da (Beyazıt Kütüphanesi ve Cağaloğlu Lisesi'nde) gerçekleştirilen kamu spotunun arkasında reklam dünyasının önde gelen isimleri bulunuyor. Yönetmeliğini Eric Will, görüntü yönetmenliğini ise Joel Cartler'in üstlendiği kamu spotunda Aziz Sancar'ın yanı sıra UNESCO ödüllü Türk bilim insanı Profesör Doktor Melahat Bilge Demirköz de yer aldı. Post prodüksiyonu bir buçuk ay süren kamu spotunun yapımcılığını ise bir Türk şirketinin üstlendiği belirtiliyor. Bağımsız ve temiz enerji vurgusunun yapıldığı kamu spotunda çocuklar da oynadı.
Mersin-Akkuyu'da inşa edilecek olan nükleer santralde ilk reaktörün 2019 yılında tamamlanması projenin ise 2022 yılında bitirilmesi planlanıyor. 4 ünite nükleer reaktörün yer alacağı santralin toplam 4800 megawatt enerji üretim kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.
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Petrolün yüzde 95’i, doğalgazın yüzde 97’si ithal...
İthalat ve ihracat arasındaki uçurumun, haliyle cari açığın en büyük müsebbibi bu...
Peki, bulduğumuz çözüm nedir? Nükleer santral.
Mersin’de dün ilk nükleer santralin temeli atıldı.
Diyorlar ki, “Nükleer santral gelince dışa bağımlılık azalacak, elektrik fiyatları düşecek,
nükleer teknolojiye sahip olacağız.”
Kime yaptırıyoruz biz bu nükleer santrali?
Ruslara.
Santral için gerekli nükleer yakıt nerden gelecek?
Rusya’dan...
Kim işletecek santrali? Ruslar.
Yarın öbür gün Ruslarla da papaz oldun. Adamlar çekip gitti. Ne olacak o santral?
Kapatıp AVM yaparsın!
Ruslar, nükleer santral için 18 milyar dolar harcayacak.
Biz kaç para vereceğiz?
15 yıl boyunca her yıl 5 milyar dolar.
Kaba bir hesapla nükleer santral bittiğinde Ruslardan elektriği yaklaşık 12 dolara alıyor olacağız.
Peki şimdi elektriğin fiyatı ne? 5 dolar.
Santrali Ruslar yapıp Ruslar işletecek. Elektriği iki kat daha pahalıya alacaksın.
“Enerjide dışa bağımlılığı azaltacağım” derken bir ülkeye ‘tam bağımlı’ hale geleceksin.
Evet, nükleere karşıyım...
Ama esas karşı olduğum nükleer değil, enayi yerine konmak.
Alıntı - Candaş Tolga Işık
rusyayla savaşa girersek vay halimize kendi elimizle çernobil 2 kurdurduk.
pardon üretim hatası varmış bizi affedin derlerse şaşırmayın.
tr ki her çalışan şeyin bakımı yapılmadığı gibi bununda yapılmazsa ...