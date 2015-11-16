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Number Chef ile sayıların şefi olun

Roope Rainisto tarafından mobil platformlara sunulan Number Chef, zekayı zorlayan oynanış mekaniği ile uzun süre kullanıcıları ekran başında tutacak gibi görünüyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Number Chef ile sayıların şefi olun



Number Chef dört işleme dayalı bir oyun. Sayıların yemek olarak yendiği bir restoranda aşçıbaşı karakteriyle müşterilerin istediği sayıları dört işlem yaparak elde etmek zorundasınız. Dört işlem ise o kadar basit değil. Eğer bir rakamı çift sayının üzerine getirirseniz çıkarma işlemi yapılıyor. Tek sayının üzerine getirirseniz toplama işlemi yapılıyor. 

Yaklaşık 9 hikaye içerisindeki 135 bölümde giderek zorlaşan bulmacalar sizi bekliyor. İlk etapta bir iki rakamlı işlemler yaparken yavaş yavaş rakamların sayısı artıyor. Dört işlem yanında eksi sayılar, eklendiği rakamın değerini artıran veya azaltan semboller işinizi oldukça zorlaştırıyor. Grafikleri ve müzikleri ile emek verildiği anlaşılan oyun iOS / Android için ücretsiz ancak belirli bir bölümden sonrası için ücret ödemeniz gerekiyor. Windows Phone için ise 3TL.




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DH Misafiri 3 yıl
Hi, thank you so much for the coverage! Really appreciate it.
--
Roope Rainisto
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