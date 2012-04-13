Nvidia Tegra Zone ve Google Play'e iki yeni oyun eklendi

Tegra serisi mobil işlemcileriyle akıllı telefon ve tablet pazarında yer alan Nvidia, Tegra platformuna özel oyunlarını sunduğu Nvidia Tegra Zone ve Google Play'e iki yeni oyun daha ekledi. Jett Tailfin Racers THD ve Demolition Inc. THD isimli iki oyundan ilki olan Jett Tailfin Racers THD, su altında geçen farklı bir yarış oyunu olarak dikkat çekiyor. Balıkların yarışına katıldığımız oyun, LAN desteği ve Bluetooth/USB kontrolcü desteği de sunuyor. (USB için Android 3.1 ve üstü gerekiyor)





Bir diğer oyun olan Demolition Inc. THD'de ise Mike isimli uzaylı yokedici karakteri kullanıp dünyayı yoketmeye çalışıyoruz.Etkileyici grafikleriyle dikkat çeken oyunda fizik etkisinin yoğun bir şekilde kullanıldığı belirtiliyor ve yıkımların ön yüklü olmadığı söyleniyor. Şu anda sadece Tegra cihazlarıyla uyumlu olan oyunun 26 Nisan'dan itibaren diğer donanıma sahip Android'li cihazları için de kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

