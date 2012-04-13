Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia Tegra Zone ve Google Play'e iki yeni oyun eklendi

7 yıl
3,7b
1
6
Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nvidia Tegra Zone ve Google Play'e iki yeni oyun eklendi
Tam Boyutta Gör
Tegra serisi mobil işlemcileriyle akıllı telefon ve tablet pazarında yer alan Nvidia, Tegra platformuna özel oyunlarını sunduğu Nvidia Tegra Zone ve Google Play'e iki yeni oyun daha ekledi. Jett Tailfin Racers THD ve Demolition Inc. THD isimli iki oyundan ilki olan Jett Tailfin Racers THD, su altında geçen farklı bir yarış oyunu olarak dikkat çekiyor. Balıkların yarışına katıldığımız oyun, LAN desteği ve Bluetooth/USB kontrolcü desteği de sunuyor. (USB için Android 3.1 ve üstü gerekiyor)

 
Bir diğer oyun olan Demolition Inc. THD'de ise Mike isimli uzaylı yokedici karakteri kullanıp dünyayı yoketmeye çalışıyoruz.Etkileyici grafikleriyle dikkat çeken oyunda fizik etkisinin yoğun bir şekilde kullanıldığı belirtiliyor ve yıkımların ön yüklü olmadığı söyleniyor. Şu anda sadece Tegra cihazlarıyla uyumlu olan oyunun 26 Nisan'dan itibaren diğer donanıma sahip Android'li cihazları için de kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Nvidia Tegra Zone ve Google Play'e iki yeni oyun eklendi
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rengar Bot 7 yıl
şu tegra 3 de cortex a-15 kullansa noolurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 7 yıl
Mr. TahacKer
Kim ne derse desin exynos.

ölsün troller.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HTC Specialist 7 yıl
Kim ne derse desin exynos.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Nvidia bazen şaşırtıyor, bazen üzüyor, bazen sevindiriyor, ama geleceğe yönelik olarak yaptığı kimi büyük kimi küçük am aetkili atlımlar yapıyor.. Hadi hayırlısı :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Al Capone! 7 yıl
W ile uyumsuz o zaman galiba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musti545 7 yıl
tegra farkını ortaya koyar
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber "Kafein etkili teknoloji programı" video şov 7 yıl Samsung Dünyadaki 3. Konsept Mağazasını İstanbul’da Açtı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim