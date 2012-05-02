OCZ, Octane serisi SSD'lerine 1 TB seçeneği ekledi

Haber Editörü
OCZ, Octane serisi SSD'lerine 1 TB kapasite seçeneği eklediğini duyurdu. Mayıs ayı ortasına doğru boy göstermesi beklenen SSD, 25 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen MLC tipi NAND Flash bellek yongasını ve Indilinx Everest kontrolcüyü bünyesinde barındırıyor.
SATA-III (6 Gbps) arayüzünü kullanan SSD, saniyede 460 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 330 MB'a varan sıralı yazma hızı sunuyor. SSD'nin, rastgele 4K okuma performansı 24.000 IOPS, rastgele 4K yazma performansı 32.000 IOPS olarak açıklanmış.
OCZ, fiyat hakkında ise bilgi vermemiş. Fiyatın pek çok kişinin bütçesini zorlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.
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fiyatınada 6 sıfır eklendi.
Gigabayt ı 70 kuruşa SSD istiyoruz diyorsun yani.
Valla şu an en ucuz 1,9TL/GB fiyat gördüm. Bu sene analistler fiyatların 1$/GB a düşeceğine inanıyormuş.
Yani Sata2 serilerde stok kalır ise. 1TL/GB gibi bir fiyat görebiliriz sanırım.
Bu bağlamda bile 1TB ın 1000TL olacak olması üzücü.
(1500 dolar fantazisi tamamen önceki yorumlara dayalıdır.)
Petrol yada Agility gibi makul fiyatlı seriler bizim için daha önemli.
Yarım TB OCZ Agility 499$, 250$ fark var, kolayca vazgeçilebilecek bir miktar değil. Hatta 229$'a 256 GB petrol dahi alınsa değer yani.