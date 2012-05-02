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OCZ, Octane serisi SSD'lerine 1 TB seçeneği ekledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,9b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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OCZ, Octane serisi SSD'lerine 1 TB kapasite seçeneği eklediğini duyurdu. Mayıs ayı ortasına doğru boy göstermesi beklenen SSD, 25 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen MLC tipi NAND Flash bellek yongasını ve Indilinx Everest kontrolcüyü bünyesinde barındırıyor.
SATA-III (6 Gbps) arayüzünü kullanan SSD, saniyede 460 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 330 MB'a varan sıralı yazma hızı sunuyor. SSD'nin, rastgele 4K okuma performansı 24.000 IOPS, rastgele 4K yazma performansı 32.000 IOPS olarak açıklanmış.
OCZ, fiyat hakkında ise bilgi vermemiş. Fiyatın pek çok kişinin bütçesini zorlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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DH Misafiri 7 yıl
OCZ, Octane serisi SSD'lerine 1 TB seçeneği ekledi
fiyatınada 6 sıfır eklendi.
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1963bursa 7 yıl
120 GB'ı kampanya da 87 dolara gördüm. OCZ Petrol, 256 lar o fiyata düşerse bir şeyler olacak.
1 Yanıt Yanıtla
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DigitalWorld 7 yıl 1963bursa
KaraKanarya

120 GB'ı kampanya da 87 dolara gördüm. OCZ Petrol, 256 lar o fiyata düşerse bir şeyler olacak.


Gigabayt ı 70 kuruşa SSD istiyoruz diyorsun yani.


Valla şu an en ucuz 1,9TL/GB fiyat gördüm. Bu sene analistler fiyatların 1$/GB a düşeceğine inanıyormuş.

Yani Sata2 serilerde stok kalır ise. 1TL/GB gibi bir fiyat görebiliriz sanırım.


Bu bağlamda bile 1TB ın 1000TL olacak olması üzücü.
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aspirin_00 7 yıl
normal 120 gb ssd alamıyoruz 1 tb da nerden çıktı
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1963bursa 7 yıl
Pciex'lerle SSD'lerin fiyat aralıkları farklı, pciex'i kullanıcı tercihde sona atıyor, HDD müşterisi bile pciex'e nazaran SSD'lerle rekabette daha hareketli. Arabirime güvensizlik yada kullanışsızlık endişeleri bu sonuçları doğuruyor.
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kjhg 7 yıl
Bilgisayarı satıp almak lazım bundan :)
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rabitelli 7 yıl
Hişşt oo si ziii; hade leeeen diyorum sana. 1gb'a varan okuma yazma ve 200000 civarı iops a sahip 700 küsür cigabaytlık pciex revodrive'ların 2000 dolar civarındayken 1500 dolara bunu hankı enayiye satçan...???

(1500 dolar fantazisi tamamen önceki yorumlara dayalıdır.)
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perikentli 7 yıl
kesinlikle 1500 dolar + kdv olacak perikentli dediydi dersiniz
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turbo-powwer 7 yıl
Az kaldı düşecek fiyatlar :)
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Blasterreal 7 yıl
Piyasanın daha çok alternatif yerine fiyat konusunda daha uygun ve performanslı ürünlere ihtiyacı var. Ama şimdi Kim kime ne geçirirse kar kardır muamelesi yapıyorlar.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
256GB SSD = 2TB HDD ile aynı fiyat, yarım TB ile 2TB aynı fiyat olsaydı HDD'leri hayatımdan silebilirdim ama 256 GB boyut olarak adamı kasar.
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1963bursa 7 yıl
OCZ'nin Octane serisi en pahalı serilerdendir, OCZ'nin SSD tepe modelleri, yarım TB'ı şu an için 750$, 1 TB'ı da en iyi ihtimalle 1500$ olur.
Petrol yada Agility gibi makul fiyatlı seriler bizim için daha önemli.
Yarım TB OCZ Agility 499$, 250$ fark var, kolayca vazgeçilebilecek bir miktar değil. Hatta 229$'a 256 GB petrol dahi alınsa değer yani.
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