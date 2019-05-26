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OLED ekranlı MacBook Pro iddiaları

Apple’ın yıl sonuna doğru 16 inçlik bir MacBook Pro modeli piyasaya süreceği bir süredir dile getiriliyor. Yeni olan ise bu modelin OLED bir ekrana sahip olacağı.
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir ürünlerinde LCD ekran kullanan Apple yavaş yavaş OLED ekranlara doğru geçiş yapıyor. MacBook Pro modellerindeki TouchBar, iPhone X derken şimdi de MacBook Pro modelinde ana ekranın OLED kullanacağı iddia edildi.

MacBook ailesinde OLED dönemi

Sektörden gelen bilgilere göre bir süredir gündemde olan Apple’ın 16 inçlik yeni MacBook Pro modelinde OLED bir ekran kullanılacak. Yani firmanın ilk OLED ekranlı dizüstü bilgisayarı MacBook Pro olacak diyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Bir dönemin gözdesi Ouya kapanıyor"

Köşeden köşeye ekrana sahip olan yeni MacBook Pro böylece 15 inçlik modelin kasa boyutları ile aynı ölçüler sunacak. Ayrıca OLED ekran sayesinde daha canlı renkler ve derin siyahlar mümkün olacak. Özellikle içerik üreticileri için bunun bir avantaj olacağı düşünülüyor.

Apple’ın yeni MacBook Pro modelinde aynı iPhone modellerinde olduğu gibi Samsung Display iştirakinden OLED ekran tedarik edeceği ifade ediliyor. OLED ekran konusunda sektör lideri olan Samsung böylece iPhone modellerinden sonra ikinci bir Apple ürününe daha OLED ekran tedarik etmiş olacak.

Kaynaklar yeni MacBook Pro modelinin 2019 yılı içerisinde piyasada olmasını ön görüyor ancak Apple’ın test süreci de hesaba katıldığında 2020 yılı Bahar etkinliğinde karşımıza çıkması sürpriz olmayacaktır.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/05/16-inch-macbook-pro-oled-in-the-works/ Yorum Yaz
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MrKattchup 1 hf.
Valla MacBook'a yakışır isabetli de karar olur ancak biz anca incelemelerini izleyebiliriz.
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Escapetolife 1 hf.
Oled ile yapacağı pil tasarrufuyla, pilin boyutunu küçültüp yine 10 saat çalışma süresi ayarlar apple :)
Birde oled ekranlardaki PWM sorunu yüzünden düşük bir kitle de olsa migren, epilepsi ve göz yorgunluğunu tetiklediğini söyleyenler uzak durur.
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12 Angry Men 1 hf.
Alacağımdan değil ama oled ekran gelirse çok iyi olur. Hem görüntü, hem de pil süresinde iyileşme olmuş olur.
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ssj 1 hf.
Bu ekonomi ve bu maaşlarla Mac almak zaten hayaldi. Şimdi oled ekranlısını almak hayaloğluhayal olacak. Swift kodlarını Hackintoslarla yazmaya devam
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