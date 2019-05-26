OLED ekranlı MacBook Pro iddiaları

Uzun süredir ürünlerinde LCD ekran kullanan Apple yavaş yavaş OLED ekranlara doğru geçiş yapıyor. MacBook Pro modellerindeki TouchBar, iPhone X derken şimdi de MacBook Pro modelinde ana ekranın OLED kullanacağı iddia edildi.

MacBook ailesinde OLED dönemi

Sektörden gelen bilgilere göre bir süredir gündemde olan Apple’ın 16 inçlik yeni MacBook Pro modelinde OLED bir ekran kullanılacak. Yani firmanın ilk OLED ekranlı dizüstü bilgisayarı MacBook Pro olacak diyebiliriz.

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Köşeden köşeye ekrana sahip olan yeni MacBook Pro böylece 15 inçlik modelin kasa boyutları ile aynı ölçüler sunacak. Ayrıca OLED ekran sayesinde daha canlı renkler ve derin siyahlar mümkün olacak. Özellikle içerik üreticileri için bunun bir avantaj olacağı düşünülüyor.

Apple’ın yeni MacBook Pro modelinde aynı iPhone modellerinde olduğu gibi Samsung Display iştirakinden OLED ekran tedarik edeceği ifade ediliyor. OLED ekran konusunda sektör lideri olan Samsung böylece iPhone modellerinden sonra ikinci bir Apple ürününe daha OLED ekran tedarik etmiş olacak.

Kaynaklar yeni MacBook Pro modelinin 2019 yılı içerisinde piyasada olmasını ön görüyor ancak Apple’ın test süreci de hesaba katıldığında 2020 yılı Bahar etkinliğinde karşımıza çıkması sürpriz olmayacaktır.