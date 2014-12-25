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ONE Plus firması Hindistan'da tekrar satışa başlayacak

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Oğuz Avcı
Editör
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ONE Plus firması Hindistan'da tekrar satışa başlayacak
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Bu ayın başında Hintli şirket Micromax'ın başvurusuyla Yeni Delhi mahkemesi One Plus firmasının Hindistandaki satışlarını durdurması kararını almıştı. Dava Cyanogen'in One Plus'ı yarı yolda bırakarak Micromax ile anlaşması ve Micromax'ın One modelinin artık yasal olmadığını iddia ederek mahkemeye başvurmasıyla başlamıştı.

Techcrunch'da yer alan habere göre One Plus firması Hindistanda tekrar satışa başlayacak. One Plus ise çareyi Cyanogen Mod'u kaldırmakta bulmuş gözüküyor.Firma artık Hindistanda satılan cihazlarda kendi arayüzünü kullanmayı planlıyor gibi gözüküyor.

Economic Times'a göre ise satışların devam etmesi ne kadar sürecek belli değil, 7 Ocaktaki dava tekrar görülecek ve bu kez davaya yazılı ifadelerine ve belgelerine başvurmak amacıyla Cyanogen ve One Plus da davet edildi.

Daha önce Xiaomi de Hindistanda patent ihlali nedeniyle yasaklanmıştı, fakat 16 Aralık'da Hugo Barra Google+'da yayınladığı bir metin ile yasağın kalktığını ve tekrar satışa başlayacaklarının müjdesini vermişti. Benzer bir kararın da One Plus için çıkması bekleniyor.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Hindistan abd yi geçti çinli firmalara karşı.
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doctor_bey 4 yıl
Çoğu kişi cyanogen için alıyordu (orn: forumdakı bazı kısıler) cyanogenın ayrılması kötü oldu fakat one plus yinede desteğini başarılı bır şekilde sürdürürse iyi iş yapmaya devam ederler
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alemburda34 4 yıl
Umarım oneplus 2. Telefonu snapdragon 810 64 bit ile gelir beklemeye razıyım.
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sercandk 4 yıl
Oneplus Cyanogen olmadan eski etkisini gösteremeyebilir. Şüphesiz sürekli güncelleme alan bir cihazdan sonra oneplus yazılım geliştiricilerine daha fazla iş düşüyor. O beklentiyi karşılarlar mi orası meçhul?
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General. 4 yıl
Ne uğraşıyorsunuz getirin buraya uygun fiyatla oradan daha çok satılır.
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