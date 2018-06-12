OPPO Find X resmen onaylandı: Snapdragon 845, 8 GB RAM ve 256 GB depolama

OPPO, 19 Haziran'da tanıtacağı üst sınıf akıllı telefonu Find X için beklentileri yükseltmeye devam ediyor. Yayınlanan basın afişlerinden anladığımız kadarıyla OPPO, 4 yıl aradan sonra yeni bir amiral gemisi telefon çıkaracak.

Şirket zaten Find X'in teknik özellikleriyle ilgili ipuçları vermeye devam ediyor. Böylelikle cihazın 5X optik yakınlaştırma ve çift tarafı kavisli ekran ile geleceğini öğrendik.

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Geçtiğimiz günlerde Find X'in Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olabileceğini gösteren bir sızıntı ortaya çıkmıştı OPPO'nun resmi Weibo hesabıyla paylaştığı son görsel bu kilit özellikleri doğruladı.

Find X'in neredeyse tüm özelliklerini biliyoruz

Akıllı telefon hakkında hemen hemen her şeyi açığa çıkaran sızıntılar sayesinde cihazın gizli saklı yanı kalmadı. OPPO'nun Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile gelmesi beklenen amiral gemisi 6.4 inç AMOLED ekran, 20MP + 16MP sensörlü çift kamera, 25 MP selfie kamerası ve 3.645 mAh pile sahip olacak.

Söz konusu özelliklerin kağıt üzerinde iyi göründüğünü söylemek gerek. Amiral gemisi telefonun nasıl bir tasarımla karşımıza çıkacağını görebilmemiz için ise bir hafta daha beklememiz gerekecek.

https://m.weibo.cn/status/4250026806471023?display=0&retcode=6102#&gid=1&pid=1