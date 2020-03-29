OPPO Reno Ace 2 TENAA'da listelendi

Ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, geçtiğimiz Ekim ayında 65W'lık SuperVOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisine, 6,5 inç genişliğinde ve 90Hz'lik yenileme hızına sahip OLED ekranlı amiral gemisi Reno Ace'i piyasaya sürmüştü.

Şirket, Reno Ace'in tanıtılışının üzerinden henüz 6 ay bile geçmemişken halefi Reno Ace 2'i tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın teknik özellikleri ve tasarımını detaylı olarak gözler önüne seren görseller Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelendi.

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Cihazın TENAA kayıtlarında ortaya çıkan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak, Reno Ace 2, 6.5 inç genişliğinde, Full HD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekranla geliyor.

Gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alan cihaz 8GB/128GB ve 12GB/256GB olmak üzere iki farklı konfigürasyon ile karşımıza çıkıyor.

Cihazın dörtlü arka kamera kurulumunda 48 MP'lik bir ana kamera sensörü yer alıyor. Ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir geniş açılı sensör ile ikisi de 2 MP çözünürlüğünde olan bir tane derinlik sensörü ve bir tane makro sensör eşlik ediyor. Ön tarafta ise ekranın sol üst köşesine konumlandırılmış kamera deliğinde 16 MP'lik bir ön kamera sensörü yer alıyor.

Reno Ace 2'nin tek birimi 1.955 mAh olan iki hücreli batarya bulunuyor. Yani cihazın batarya kapasitesinin yaklaşık 4.000 mAh'e tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Cihazda 60W'lık kablolu hızlı şarj desteği ve 40W'lık kablosuz hızlı desteği bulunuyor.

https://www.91mobiles.com/hub/oppo-reno-ace-2-with-punch-hole-design-and-quad-cameras-gets-tenaa-certification/

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