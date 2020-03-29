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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'nin bu yılın 3.çeyreğinde tanıtacağı akıllı telefonların listesi ortaya çıktı

    Xiaomi ve alt markalarının yılın üçüncü çeyreğinde tanıtacağı akıllı telefon modelleri sızdırıldı. Bu yaz tanıtılacağı iddia edilen Xiaomi cihazları haberimizde.
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Tanıtılmasına kısa zaman kalan cihazlar hakkındaki detayların sızdırılması ve internet üzerinden yayınlanması alışık olmadığımız bir durum değil ancak birden fazla cihazın aynı anda sızdırılmasına çok sık tanıklık etmiyoruz.
    Xiaomi ve alt kuruluşları Redmi ile Poco'nun bu yılın 3.çeyreğinde tanıtacağı cihazların sıralı listesi kısa zaman önce ortaya çıktı. Sızıntıya dair ilginç olan kısım, bu yıl tanıtılacağından kesinlikle emin olduğumuz modellerin haricinde sürpriz isimleri de barındırıyor olması. Cihazların isimlerini yayınlayan ilk kaynak, listeyi Xiaomi çalışanlarından birine gönderilen şifreli bir e-posta aracılığıyla bulduğunu iddia ediyor. 
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    Gelin Haziran ayından Eylül ayına kadarki süreçte tanıtılacağı iddia edilen Xiaomi, Redmi ve Poco modellerine hep birlikte göz atalım;

    Xiaomi Modelleri

    • Xiaomi Mi 10T: Xiaomi Mi 9T'nin Çin'de Redmi K20 olarak çıkış yaptığı düşünülürse bu modelin Redmi K30 4G ismiyle karşımıza çıkması muhtemel.
    • Xiaomi Mi 10T Pro: Xiaomi Mi 9T Pro yani diğer adıyla Redmi K20 Pro gibi Redmi K30 Pro Zoom Edition olarak çıkması muhtemel.
    • Xiaomi Mi 10S: Listedeki yabancı olduğumuz modellerden bir tanesi olan bu cihazın çok büyük bir ekrana sahip olacağı ve Poco F2 veya Redmi X10 ile aynı cihaz olabileceğine dair iddialar var.
    • Xiaomi Mi 10S + 5G: Hakkında hiçbir şey bilinmeyen modellerden biri daha olan bu cihaz çok büyük olasılıkla Mi 10S'in daha gelişmiş bir varyantı. Bu telefonun Poco F2 Pro 5G ve Redmi X10 5G ile aynı olabileceğine dair iddialar var.
    • Xiaomi Mi 7 (2020): Xiaomi vakti zamanında 8. yıldönümünü Mi 8'i tanıtarak kutlayabilmek için Mi 7'yi atlamıştı. Görünüşe bakılırsa şirket, bir kaç yıl öncesinin amiral gemisi olacak bu seri üzerinde değişiklikler yaparak bu yılın orta seviye modellerinden biri olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın çok küçük bir ekranla geleceği şu an için bildiklerimiz arasında.
    • Xiaomi Mi MIX 4 ve Mi MIX 4S: Bu iki cihaz tanıtılacaklarını zaten biliyor olduğumuz amiral gemisi modellerden.
    • Xiaomi Mi CC10 / Mi 10 Lite: Meitu işbirliğinde çıkartılan CC serisinin yeni üyesi, CC9'un halefi gibi gözüküyor. Mi CC10'un Çin dışında Xiaomi Mi 10 Lite olarak piyasaya sürüleceği yönünde iddialar var ancak Mi 10 Lite zaten tanıtılmış durumda. Bu iki cihaz arasındaki bağı henüz kestiremiyoruz.
    • Xiaomi Mi Zero: Hakkında hiçbir fikrimizin olmadığı modellerden bir tanesi de Mi Zero. İsim olarak Meizu Zero'yu hayli andıran cihaz, muhtemelen Meizu Zero gibi konsept bir cihaz olacak.

    Redmi Modelleri

    • Redmi 9 ve Redmi 9A: Redmi 8 ve Redmi 8A'nın halefleri olan bu iki modelin çıkışı zaten bekleniyordu.
    • Redmi Note 9S +: Bu model Redmi Note 9 Pro Max'ın üzerinde bir kaç küçük değişiklik yapılarak tekrar piyasaya sürülmüş versiyou olabilir.
    • Redmi X10 4G: Bu cihaz çok büyük olasılıkla Redmi X serisinin ilk cihazı. Poco F2 veya Xiaomi Mi 10S ile aynı cihaz olduğu yönünde de spekülasyonlar var.
    • Redmi X10 5G: Redmi X10'un da 5G versiyonu olan bu cihaz aynı zamanda Poco F2 Pro'nun ve Xiaomi Mi 10S+'ın 5G versiyonlarıyla aynı olabilir.

    Poco Modelleri

    • Poco X2 Pro: Poco X2 şu an Hindistan'da Redmi K30 adıyla alıcı buluyor. Pro varyantı da Redmi K30 Pro adıyla çıkacak olabilir.
    • Poco F2: Redmi X10 ve Xiaomi Mi 10S ile aynı cihaz olduğu iddia ediliyor.
    • Poco F2 Pro 5G: Xiaomi 10S+ 5G ve Redmi X10 5G ile aynı cihaz olacağı iddia ediliyor.
    Xiaomi'nin bu yılın 3.çeyreğinde tanıtacağı akıllı telefonların listesi ortaya çıktı
     


    https://www.gizchina.com/2020/03/28/here-is-a-list-of-xiaomi-upcoming-devices-mi-7-2020-redmi-x10-poco-x2-pro-mi-zero-and-more/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    KoşanBalık (hazar ...) 13 dk.
    A serisini terk ediyor sanırım Xiaomi. A3 ve A2lite Android 10 güncelleme rezilliklerinden sonra şaşırmamak gerek
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