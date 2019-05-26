OPPO Reno Z tanıtıldı!

Geçtiğimiz aylarda resmi olarak Türkiye pazarına da girmiş olan Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO yaklaşık 1 ay önce Reno adını verdiği yeni bir akıllı telefon serisinin 3 üyesini tanıtmıştı. Şirket, bugün ise serini orta seviye bir donanıma ve bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olan yeni üyesi OPPO Reno Z'yi tanıttı.

Serinin standart varyantı OPPO Reno ile oldukça benzer bir tasarım diline sahip olan cihazın tasarımını OPPO Reno'dan farklı kılan tek detay kızaklı bir ön kamera mekanizmasına değil, su damlası biçiminde bir çentiğe sahip olması. Cihaz okyanus yeşili ve simsiyah olmak üzere iki farklı gradyan renk seçeneğine sahip.

Oppo Reno Z, 2340 × 1080 piksel çözünürlüğünde ve 19,5:9 en-boy oranına sahip 6,4 inçlik AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Cihaz, Kryo 360 CPU ve Adreno 616 GPU ile birlikte 10nm üretim sürecinden geçmiş Snapdragon 710 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 6 GB RAM ile 128 GB dahili depolama alanı ile alıcı bulacak.

Arka tarafta 48MP Sony IMX586 sensörü ve 5 MP'lik derinlik sensöründen oluşan ikili kamera kurulumu, ön tarafta ise 32 MP'lik bir özçekim kamerası karşımıza çıkıyor.

OPPO Reno Z de serinin diğer üyeleri gibi ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısı ile birlikte geliyor. ColorOS 6.0 tabanlı Android 9 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan cihaz, 3.950 mAh'lik bir bataryaya sahip ve 20W (5V / 4A) VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

https://www.gizchina.com/2019/05/26/oppo-reno-z-is-official-ditches-pop-up-front-facing-camera-for-a-waterdrop-notch/

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