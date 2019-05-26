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OPPO Reno Z tanıtıldı!

OPPO Reno ailesinin orta seviye bir donanıma ve bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olan yeni üyesi Reno Z resmi olarak tanıtıldı. Cihazın teknik özellikleri, fiyatı ve detaylar haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,6b
1
5
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Geçtiğimiz aylarda resmi olarak Türkiye pazarına da girmiş olan Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO yaklaşık 1 ay önce Reno adını verdiği yeni bir akıllı telefon serisinin 3 üyesini tanıtmıştı. Şirket, bugün ise serini orta seviye bir donanıma ve bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olan yeni üyesi OPPO Reno Z'yi tanıttı.
Serinin standart varyantı OPPO Reno ile oldukça benzer bir tasarım diline sahip olan cihazın tasarımını OPPO Reno'dan farklı kılan tek detay kızaklı bir ön kamera mekanizmasına değil, su damlası biçiminde bir çentiğe sahip olması. Cihaz okyanus yeşili ve simsiyah olmak üzere iki farklı gradyan renk seçeneğine sahip.
Oppo Reno Z, 2340 × 1080 piksel çözünürlüğünde ve 19,5:9 en-boy oranına sahip 6,4 inçlik AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Cihaz, Kryo 360 CPU ve Adreno 616 GPU ile birlikte 10nm üretim sürecinden geçmiş Snapdragon 710 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 6 GB RAM ile 128 GB dahili depolama alanı ile alıcı bulacak.
Arka tarafta 48MP Sony IMX586 sensörü ve 5 MP'lik derinlik sensöründen oluşan ikili kamera kurulumu, ön tarafta ise 32 MP'lik bir özçekim kamerası karşımıza çıkıyor.
OPPO Reno Z de serinin diğer üyeleri gibi ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısı ile birlikte geliyor. ColorOS 6.0 tabanlı Android 9 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan cihaz, 3.950 mAh'lik bir bataryaya sahip ve 20W (5V / 4A) VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
OPPO Reno Z, Avrupa'da 190 euro / 215 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Serinin standart varyantı OPPO Reno Avrupa'da 499 dolarlık bir fiyat etiketi ile, ülkemizde ise 4.999 TL'lik bir fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu.
https://www.gizchina.com/2019/05/26/oppo-reno-z-is-official-ditches-pop-up-front-facing-camera-for-a-waterdrop-notch/ Yorum Yaz
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Angel of the Lord 1 hf. en beğenilen
500 dolar 5000 liraya denk gelir oldu. Sanırım artık telefon alamayacağız.
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Paetzold 1 hf.
Piyasa 5000 civarına açılıyor artık
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Aty. 1 hf.
2200 civarına gelirse süper olur, kağıt üstünde harika duruyor. Oppo Reno 499 dolar fiyat etiketi ile çıkıp Türkiye'de 5000 liradan satılıyorsa Reno Z'nin 2000 civarı bir fiyattan çıkması bence hayal değil. Bu fiyata çıkarsa piyasayı silip süpürür. En iyisi telefon almayı biraz daha ertelemek.
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Angel of the Lord 1 hf. en beğenilen
500 dolar 5000 liraya denk gelir oldu. Sanırım artık telefon alamayacağız.
1 Yanıt Yanıtla +5
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TearsForFears 1 hf. Angel of the Lord
500 dolar 5000 liraysa 215 dolar 2150 lira. 2150 liraya gelirse alınır oppo reno z

snapdragon 710, 32 mp ön 48 mp arka kamera, 3950 batarya ile yeni fiyat performans kralı geliyor diyebiliriz. Redmi note 7 alacağıma oppo reno z alırım. Snapdragon 710 hem gpu tarafında hemde 48 mp destekleme konusunda 660 tan çok daha iyi. Tabi oppo nun en büyük sıkıntısı cihazlarına android güncellemesi vermemesi.
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