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OPPO'dan çok yakında 10 GB RAM'li telefon geliyor

Yeni bir sızıntıya bakılırsa OPPO yakında 10 GB RAM'le güçlendirilmiş bir akıllı telefon çıkaracak. OPPO R17 olarak lanse edilmesi beklenen cihazın lansman provasına ait bir görüntü yayınlandı.
10 ay
2b
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14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarda görmeye başladığımız RAM miktarı gün geçtikçe artıyor. Elbette çok fazla RAM'e ihtiyacımız var mı yok mu tartışılır ancak pazarlama bakış açısıyla yaklaştığımızda, sadece 4 GB ya da 6 GB RAM'li telefon sunabilen bir rakibe karşı 8 GB RAM'le güçlendirilmiş bir telefonun reklamını yapmak kesinlikle kulağa hoş geliyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung'dan yeni bir amiral gemisi serisi geliyor: Galaxy F"
Henüz piyasada 8 GB RAM'li akıllı telefonlar bile pek yaygın değilken OPPO'nun ciddi bir atılım yapma hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Çin kaynaklı haberlere göre şirket 10 GB RAM ile güçlendirilmiş OPPO R17 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şu anda R17 hakkında pek bir şey bilmiyoruz ancak OPPO’nun telefonu tanıtacağı etkinliğin sahne provasını gösteren bir görüntü internete sızdı.

Vivo da 10 GB RAM'li telefon çıkaracak

Bu arada OPPO'nun 10 GB RAM'li akıllı telefon çıkaran tek şirket olmayacağını belirtelim. Bu yılın başlarında Vivo'nun da aynı şeyi yapacağına yönelik söylentileri vardı. Başta da belirttiğimiz gibi, ortalama kullanıcı için çok fazla RAM gerekip gerekmediği belirsiz ama tıpkı kameralardaki megapiksel sayısı gibi kağıt üzerinde ne kadar yüksek rakam görünürse o kadar iyi durduğu da bir gerçek.

https://www.gsmarena.com/oppo_r17_is_coming_soon_might_pack_10gb_of_ram-news-32445.php Yorum Yaz
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Xtrud 10 ay en beğenilen MaFiAMaX
MaFiAMaX
10 GB az değil mi yahu, yap şunu 32 GB. Mis.
Bir tarafın 2 GB ile yapamadığı iş yokken diğer tarafa 10 GB yetmiyor.

2 gb ile her işi yapıyorlar tabi...Ne wigdet desteği, ne ekran 2'ye bölme, herzaman açık ekran gibi vsvs gibi hiç bir ekstra yok 2 gb rim yitiyi
MaFiAMaX10 GB az değil mi yahu, yap şunu 32 GB. Mis.Bir tarafın 2 GB ile yapamadığı iş yokken diğer tarafa 10 GB yetmiyor....
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cabriyo 9 ay
hadi bakim oppo dan da para geliyor dh ye... 3-5tir oppo haberi görüyoruz. işler tıkırında...
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alemburda34 10 ay
Depolamayı bu gidişe rame yapacağız galiba.
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Anti Fanboy 10 ay
Sıvadıkça sıvayın RAM konusunda aferin. O telefona Windows 10 kurarız artık
.
Tabii forumdaşların çoğu hayatında Custom ROM işine girmeyince Android çok ram tüketiyor zannediyorlar. Arkadaşlar, cihazı ilk aldığınızdaki zamanda bile hayvani RAM tüketiminin sebebi içinde bulunan çöpwareler.
Örnek vereyim. A3 2015 modelinin FU varyantı 1.5 GB RAM'a sahip. Eğer LineageOS 14.1+En düşük Gapps (Google zımbırtıları) yükleyecek olursanız sadece 600mb civarı ram tüketecektir.
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infom@n 10 ay
Atı yem, Android'i RAM coşturur.
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Virinom 10 ay
Ondan sonra neden RAM fiyatları yükseliyor.
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AC_Hawker 10 ay
Androide ne ram koysan yer. Ver odunu yansın ortalık
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RichesMen 10 ay
çerçevesiz 16gb ram bataryası 6000 7500 mAh ısı sorunu olmayan bir telefon yapın da artık sidik yarıştırma bitsin :)
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sniper23 10 ay
Birileri bataryalara dokunduracaktır mutlaka.
Hemen söyleyelim. Batarya yapmak, RAM veya İşlemci yapmaya benzemez.
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mehmedaltair 10 ay
10 GB neye yetecek ya cücük kadar ram koyuyorlar hala. 50 tanecik Chrome sekmesi açsan dolacak daha diğer programlar var.
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MaFiAMaX 10 ay
10 GB az değil mi yahu, yap şunu 32 GB. Mis.
Bir tarafın 2 GB ile yapamadığı iş yokken diğer tarafa 10 GB yetmiyor.
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Xtrud 10 ay MaFiAMaX
MaFiAMaX
10 GB az değil mi yahu, yap şunu 32 GB. Mis.
Bir tarafın 2 GB ile yapamadığı iş yokken diğer tarafa 10 GB yetmiyor.

2 gb ile her işi yapıyorlar tabi...Ne wigdet desteği, ne ekran 2'ye bölme, herzaman açık ekran gibi vsvs gibi hiç bir ekstra yok 2 gb rim yitiyi
2 Yanıt Yanıtla +8
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akıllı telefon, cihaz ve
6 etiket daha cep telefonu oppo r17 10 gb ram Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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