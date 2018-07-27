OPPO'dan çok yakında 10 GB RAM'li telefon geliyor

Akıllı telefonlarda görmeye başladığımız RAM miktarı gün geçtikçe artıyor. Elbette çok fazla RAM'e ihtiyacımız var mı yok mu tartışılır ancak pazarlama bakış açısıyla yaklaştığımızda, sadece 4 GB ya da 6 GB RAM'li telefon sunabilen bir rakibe karşı 8 GB RAM'le güçlendirilmiş bir telefonun reklamını yapmak kesinlikle kulağa hoş geliyor.

Ayrıca Bkz.

"Samsung'dan yeni bir amiral gemisi serisi geliyor: Galaxy F"

Henüz piyasada 8 GB RAM'li akıllı telefonlar bile pek yaygın değilken OPPO'nun ciddi bir atılım yapma hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Çin kaynaklı haberlere göre şirket 10 GB RAM ile güçlendirilmiş OPPO R17 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şu anda R17 hakkında pek bir şey bilmiyoruz ancak OPPO’nun telefonu tanıtacağı etkinliğin sahne provasını gösteren bir görüntü internete sızdı.

Vivo da 10 GB RAM'li telefon çıkaracak

Bu arada OPPO'nun 10 GB RAM'li akıllı telefon çıkaran tek şirket olmayacağını belirtelim. Bu yılın başlarında Vivo'nun da aynı şeyi yapacağına yönelik söylentileri vardı. Başta da belirttiğimiz gibi, ortalama kullanıcı için çok fazla RAM gerekip gerekmediği belirsiz ama tıpkı kameralardaki megapiksel sayısı gibi kağıt üzerinde ne kadar yüksek rakam görünürse o kadar iyi durduğu da bir gerçek.

https://www.gsmarena.com/oppo_r17_is_coming_soon_might_pack_10gb_of_ram-news-32445.php