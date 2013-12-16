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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X 10.9.1 son kullanıcı için yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
699
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.9.1 son kullanıcı için yayınlandı

Apple'ın son dönemde yayınladığı en iyi masaüstü işletim sistemi olarak değerlendirilen Mavericks için ilk önemli yazılım güncellemesi birkaç dakika önce yayınlandı.

Bir süredir geliştiriciler ve AppleSeed üyeleri tarafından kullanılan OS X 10.9.1, bugünden itibaren son kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek.

Mac App Store üzerinden yayınlanan OS X 10.9.1, aşağıdaki hata gidermeleri ve iyileştirmeleri beraberinde getiriyor:

  • OS X Mail'de daha gelişmiş Gmail desteği
  • Akıllı mail kutuları ve mail içerisinde arama'da arttırılmış güvenilirlik
  • Mail içerisinde kişi gruplarının düzgün çalışmasına engel olan sorun giderildi
  • Emoji içeren cümlelerin VoiceOver ile söylenmesinde sorun yaratan hata çözümlendi
  • Safari Sidebar açıkken Paylaşılan Linkler'in periyodik olarak güncellenmesi

OS X 10.9.1'i bilgisayarınıza yüklemek için Mac App Store'u ziyaret etmeniz yeterli.


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rainhard 5 yıl en beğenilen okan_cehapelioglu
morpheus_1905

yorumlardan anladığım kadarıyla bu işletim sistemini haricen alabiliyoruz laptop alma arifesinde iyi oldu freedos bi laptop alırsam değerlendireblirim

ancak bu kadar yanlış anlayabilirdiniz hocam :)
morpheus_1905yorumlardan anladığım kadarıyla bu işletim sistemini haricen alabiliyoruz laptop alma arifesinde iyi oldu freedos bi laptop...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yorumlardan anladığım kadarıyla bu işletim sistemini haricen alabiliyoruz laptop alma arifesinde iyi oldu freedos bi laptop alırsam değerlendireblirim
1 Yanıt Yanıtla
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rainhard 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

yorumlardan anladığım kadarıyla bu işletim sistemini haricen alabiliyoruz laptop alma arifesinde iyi oldu freedos bi laptop alırsam değerlendireblirim

ancak bu kadar yanlış anlayabilirdiniz hocam :)
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erehyan 5 yıl
alacağım seni sonunda 27" İmac :D:D
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theoki 5 yıl erehyan
Ben "21.5" aldım gayet memnunum tek dezavantajı optik sürücü olmaması.
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ufuk777 5 yıl
Os x bölümününde ki 10 konudan 9 U hackintosh bir anakonu olsada mac icin bilgi arayanlarda hackintosh icin bilgi arayanlarda istediğini bulsa :)
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HeavyClocker 5 yıl
Mail uygulaması bana sorun çıkartıyordu,teşekkürler Apple:)
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Macintosh 5 yıl
Artık şimdi Mavericks geçebilirim daha stabil umarım bu güncelleme ile.
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ezimuse 5 yıl
Stabilite ve performansa yonelim birsey yok kotu oldu bu
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OBA INC 5 yıl
Macbookuma ilk çıktığında yüklemiştim şimdide iMacime yükleyeyim. Artık hepsini güncelleme zamanı geldi.

Bu arada PC ye legal bir şekilde MacOS kurulması diye bir şey söz konusu olamaz lisans anlaşmaları izin vermiyor buna. Ha evde kursanız kimin haberi olur orası ayrı bir mesele ancak normal bir mac gibide çalışmasını beklemeyin. İllaki çeşitli sıkıntılar olacaktır günlük kullanımda.
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Xagdas 5 yıl
Legal sayılabilir. Gidip bi mountain lion lisansı alın. Sonra Mavericks'i bedavaya indirin.
(Mavericks bedava indiriliyor diye bedava demek değil. Mac'inizin içinde Mountain Lion, Lion veya Snow Leopard lisansınız var diye ücretsiz indirliyor. Yeni Mac alanlar da zaten Mavericks lisansı dahil olduğu için lisans sahibi oluyor.)
Neyse, sonra pc donanımınız uyumlu ise kurar çatır çatır çalıştırırsınız.
tonymacx86.com/...
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WB 5 yıl
Pc ye legal yuklense direkt gececegim ama su haliyle deveye hendek atlatmaktan daha zor
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eternity 5 yıl
Vay be!Adamlar bedava yayınladı,hatalar için eklenti yayınladı ve güncelledi. .
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doctor5945 5 yıl
yukledım her zamanki gibi sorunsuz olan işletim sistemi dahada guvenli hale gelıyor tşkler apple
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adam olun 5 yıl
bu sürüm amd desteklemiyor dimi
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