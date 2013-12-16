OS X 10.9.1 son kullanıcı için yayınlandı

Haber Editörü
Apple'ın son dönemde yayınladığı en iyi masaüstü işletim sistemi olarak değerlendirilen Mavericks için ilk önemli yazılım güncellemesi birkaç dakika önce yayınlandı.
Bir süredir geliştiriciler ve AppleSeed üyeleri tarafından kullanılan OS X 10.9.1, bugünden itibaren son kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek.
Mac App Store üzerinden yayınlanan OS X 10.9.1, aşağıdaki hata gidermeleri ve iyileştirmeleri beraberinde getiriyor:
- OS X Mail'de daha gelişmiş Gmail desteği
- Akıllı mail kutuları ve mail içerisinde arama'da arttırılmış güvenilirlik
- Mail içerisinde kişi gruplarının düzgün çalışmasına engel olan sorun giderildi
- Emoji içeren cümlelerin VoiceOver ile söylenmesinde sorun yaratan hata çözümlendi
- Safari Sidebar açıkken Paylaşılan Linkler'in periyodik olarak güncellenmesi
OS X 10.9.1'i bilgisayarınıza yüklemek için Mac App Store'u ziyaret etmeniz yeterli.
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ancak bu kadar yanlış anlayabilirdiniz hocam :)