OS X 10.9.1 son kullanıcı için yayınlandı

Apple'ın son dönemde yayınladığı en iyi masaüstü işletim sistemi olarak değerlendirilen Mavericks için ilk önemli yazılım güncellemesi birkaç dakika önce yayınlandı.

Bir süredir geliştiriciler ve AppleSeed üyeleri tarafından kullanılan OS X 10.9.1, bugünden itibaren son kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek.

Mac App Store üzerinden yayınlanan OS X 10.9.1, aşağıdaki hata gidermeleri ve iyileştirmeleri beraberinde getiriyor:

OS X Mail'de daha gelişmiş Gmail desteği

Akıllı mail kutuları ve mail içerisinde arama'da arttırılmış güvenilirlik

Mail içerisinde kişi gruplarının düzgün çalışmasına engel olan sorun giderildi

Emoji içeren cümlelerin VoiceOver ile söylenmesinde sorun yaratan hata çözümlendi

Safari Sidebar açıkken Paylaşılan Linkler'in periyodik olarak güncellenmesi

OS X 10.9.1'i bilgisayarınıza yüklemek için Mac App Store'u ziyaret etmeniz yeterli.