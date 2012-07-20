OUYA'nın ilk özel oyunu, eski Call Of Duty yapımcısının hazırladığı Human Element oldu





Kickstarter platformundaki kampanyasıyla 5 milyon doların üzerinde bağış toplayan Android işletim sistemli ilk oyun konsolu OUYA, takipçilerini sevindirecek yeni bir güncellemede bulundu. Projenin destekçilerinden biri olan Robotoki oyun stüdyosu, Human Element'in ilk olarak OUYA kullanıcılarına sunulacağını müjdeledi.

Activision'dan ayrılarak Robotoki'yi kuran eski Call Of Duty yapımcısı Robert Bowling resmi Twitter hesabından, geçtiğimiz ay duyurduğu Human Element oyununu OUYA'ya özel olarak erkenden sunacağını bildirdi.

Zombileri konu alan Human Element, yeni nesil konsollar, telefon, tablet ve bilgisayar platformları için geliştiriliyor ve ancak 2015'te çıkış yapması bekleniyor. Ancak yapılan son açıklama, OUYA için daha erken bir tarihte satışa sunulacağını gösteriyor.

Aksiyon, Zeka ve Gizlilik olmak üzere üç sınıftan birini seçebileceğiniz zombi temalı Human Element'i, tek başınıza, yardımcı bir eşle ya da küçük bir çocukla olmak üzere üç farklı modda oynayabilirsiniz. İlk görüntüleriyle oyuncuları heyecanlandırmayı başaran oyunun OUYA için ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

http://www.kickstarter.com/projects/ouya/ouya-a-new-kind-of-video-game-console/posts