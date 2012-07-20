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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OUYA'nın ilk özel oyunu, eski Call Of Duty yapımcısının hazırladığı Human Element oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Kickstarter platformundaki kampanyasıyla 5 milyon doların üzerinde bağış toplayan Android işletim sistemli ilk oyun konsolu OUYA, takipçilerini sevindirecek yeni bir güncellemede bulundu. Projenin destekçilerinden biri olan Robotoki oyun stüdyosu, Human Element'in ilk olarak OUYA kullanıcılarına sunulacağını müjdeledi.
Activision'dan ayrılarak Robotoki'yi kuran eski Call Of Duty yapımcısı Robert Bowling resmi Twitter hesabından, geçtiğimiz ay duyurduğu Human Element oyununu OUYA'ya özel olarak erkenden sunacağını bildirdi.
Zombileri konu alan Human Element, yeni nesil konsollar, telefon, tablet ve bilgisayar platformları için geliştiriliyor ve ancak 2015'te çıkış yapması bekleniyor. Ancak yapılan son açıklama, OUYA için daha erken bir tarihte satışa sunulacağını gösteriyor. 
Aksiyon, Zeka ve Gizlilik olmak üzere üç sınıftan birini seçebileceğiniz zombi temalı Human Element'i, tek başınıza, yardımcı bir eşle ya da küçük bir çocukla olmak üzere üç farklı modda oynayabilirsiniz. İlk görüntüleriyle oyuncuları heyecanlandırmayı başaran oyunun OUYA için ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

http://www.kickstarter.com/projects/ouya/ouya-a-new-kind-of-video-game-console/posts Yorum Yaz
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wrt_cl 7 yıl
simaros
IceRuleztegra 3 ps3 işlemcisinden daha mı iyidir ? bilen varmıdır ?
değil

ama mukayese edilmeyecek kadar ucuz ve enerji tasarruflu bir işlemci
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IceRulez 7 yıl
tegra 3 ps3 işlemcisinden daha mı iyidir ? bilen varmıdır ?
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simaros 7 yıl IceRulez
IceRulez
tegra 3 ps3 işlemcisinden daha mı iyidir ? bilen varmıdır ?

değil
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ErdemZen 7 yıl
Güzel güzel. Daha kesinleşmemiş bir projeyken bile böyle bir ilgi varsa bu konsol tutar.
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Lord Melkor 7 yıl
oo banane bu nasil ana sayfa haberi olur mu boyle demiycem gelsinde oynayalim bakalim
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chatlaxs 7 yıl
Uhhh 5 milyonu devirmiş abla


Ouya neymis diyenler kickstarter.com/...

An itibariyle $5,248,848
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