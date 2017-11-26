OYUNDER: "Türkiye 15 milyar dolarlık oyun ihracatına ulaşabilir"

Tansu Kendirli dünya dijital oyun pazarının 110 milyar doları aştığını ancak Türkiye’nin yaklaşık 1 milyar dolar oyun ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek “Türkiye'nin kapasitesi bu değil. Doğru bir strateji ve akıllıca bir yatırımla 10 yıl içerisinde dijital oyun sektöründe 15 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşabiliriz." dedi.
Dijital Oyun Geliştiricilerine Teşvik Verilmeli
OYUNDER Başkanı Kendirli, oyun ihracatını artırmak için yapılması gereken şeyler olduğunu, Ekonomi, Maliye, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm bakanlıklarına ciddi görevler düştüğünü belirterek, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve oluşumların da harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.
Kendilerinin de bu bakanlıklarla iletişime geçtiklerini ve ihracatçılarla görüştüklerini dile getiren Kendirli, dijital oyun üretimi konusunda teşvikler verilmesi, bunun tasarımına ve geliştirilmesine dair eğitimin verilmesi gerektiğini anlattı.
Dünya üzerinde en iyi oyun pazarı ve oyun üreten ülke olmayı hedeflediklerini vurgulayan Kendirli, sözlerini şöyle tamamladı:
"Şu anda en büyük kapasiteye sahip ülkelerin 14-15 milyar dolarlık oyun pazarı var. Türkiye dünya oyun pazarında 16. ile 18. sıra arasında gidip geliyor ancak ilk sıralardaki ülkelerle aramızda korkunç fark var. Doğru bir strateji ve akıllıca bir yatırımla 10 yıl içerisinde dijital oyun sektöründe 15 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşabiliriz. Yakında sadece bir Türk oyun şirketinin 1-1,5 milyar değer ulaştığını göreceksiniz. Böyle 20 şirketinizin olduğunu düşünsenize. Ekonomiye çok ciddi gelir sağlayacaktır."
http://aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-dijital-oyun-pazarindan-15-milyar-dolarlik-pay-alabilir/979922 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kod yazmayı öğreteceğimize Arapça yazmayı öğretiyoruz. bunu özendiriyoruz.
Bizim ülkenin sorunu zengininin beş para etmemesi. Zenginlerimizin cahil cühela olmasının başlıca sebebi de ülkede yatırım yapacak adam yok diye ülkenin ilk dönemlerindeki milletvekillerinin bedavaya zengin yapılması. Toplumun içinden bileğinin hakkıyla sivrilmemiş adamlara verince de parayı durum bu oluyor. Bu adamlar hadi bir şey bilmiyor ama bir şey bilmediğini de bilmiyor. Gelişmiş ülkelerde zenginler artık üretkenliklerinin bittiğini anlayıp diğer potansiyeli olan küçük girişimlere yardımcı oluyor. Böylece katma değer sağlamayı sürdürüyorlar.
Bizde kimler melek yatırımcı oluyor. Zar zor 1 tane girişimini başarıya ulaştırabilirmiş adamlar sıkıntıyı gördükleri için kendi başlarına Türkiye'de bu sistemi oturtmaya çalışıyor. Örneğin Amerika'da nasıl oluyor bu iş. Sen bir girişim kurduğun potansiyelin de olduğu zaman koca koca milyar dolarlık şirketler gelip sana destek oluyor. Bugüne kadar hangi büyük şirket bunu yaptı bizde.
Örneğin oyun sektöründe çok yetenekli ekipler var Türkiye'de bir tane şirket gelip dedi mi gel seni finanse edelim şu oyunu dünya standartlarında çıkaralım. Anca devlet nerde. Apple telefon görüyor devket niye yerli telefon yaptırtmıyor Tesla araba görüyor devlet niye elektrikli araba yapmıyor SpaceX görüyor devlet niye roket fırlatmıyor Solarcity görüyor devlet niye güneş paneli üretmiyor Lockhed Martin savaş uçağı yapıyor devlet niye uçak yapmıyor Mıtsubishi, Toshiba nükleer santral yapıyor devlet niye yapmıyor. Kimse de demiyor ki yav bunların hepsi özel şirket bizim özel sektör niye bir halt yapmıyor?