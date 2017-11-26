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OYUNDER: "Türkiye 15 milyar dolarlık oyun ihracatına ulaşabilir"

OYUNDER Başkanı Tansu Kendirli, dünyada dijital oyun pazarının 110 milyar doları aştığını ve Türkiye'nin payının 1 milyar dolar olduğunu ancak doğru strateji ile bu rakamın artacağını belirtti.
1 yıl
3b
1
59
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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OYUNDER:
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Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Kendirli, dijital oyun sektörünün küresel ve yerel çapta hacmi hakkında açıklamalarda bulundu.


Tansu Kendirli dünya dijital oyun pazarının 110 milyar doları aştığını ancak Türkiye’nin yaklaşık 1 milyar dolar oyun ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek “Türkiye'nin kapasitesi bu değil. Doğru bir strateji ve akıllıca bir yatırımla 10 yıl içerisinde dijital oyun sektöründe 15 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşabiliriz." dedi.

Türk kültürünün çok zengin ve hikâyeci olduğunu dile getiren Kendirli, bunların oyun sektörüne aktarılması halinde çok ciddi başarı elde edebileceklerini ifade etti.

Dijital Oyun Geliştiricilerine Teşvik Verilmeli

OYUNDER Başkanı Kendirli, oyun ihracatını artırmak için yapılması gereken şeyler olduğunu, Ekonomi, Maliye, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm bakanlıklarına ciddi görevler düştüğünü belirterek, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve oluşumların da harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Kendilerinin de bu bakanlıklarla iletişime geçtiklerini ve ihracatçılarla görüştüklerini dile getiren Kendirli, dijital oyun üretimi konusunda teşvikler verilmesi, bunun tasarımına ve geliştirilmesine dair eğitimin verilmesi gerektiğini anlattı.

Dünya üzerinde en iyi oyun pazarı ve oyun üreten ülke olmayı hedeflediklerini vurgulayan Kendirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda en büyük kapasiteye sahip ülkelerin 14-15 milyar dolarlık oyun pazarı var. Türkiye dünya oyun pazarında 16. ile 18. sıra arasında gidip geliyor ancak ilk sıralardaki ülkelerle aramızda korkunç fark var. Doğru bir strateji ve akıllıca bir yatırımla 10 yıl içerisinde dijital oyun sektöründe 15 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşabiliriz. Yakında sadece bir Türk oyun şirketinin 1-1,5 milyar değer ulaştığını göreceksiniz. Böyle 20 şirketinizin olduğunu düşünsenize. Ekonomiye çok ciddi gelir sağlayacaktır."


http://aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-dijital-oyun-pazarindan-15-milyar-dolarlik-pay-alabilir/979922 Yorum Yaz
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ozbey08 1 yıl en beğenilen
10 yıl çok uzun bir süre 10 yıl sonra sen 15 milyar dolar oyun ihraç ettiğinde oyun pazarı 750 milyar dolar ı geçmiş olacaktır. yani pastadan aldığın pay değişmemiş olacak.
kod yazmayı öğreteceğimize Arapça yazmayı öğretiyoruz. bunu özendiriyoruz.
10 yıl çok uzun bir süre 10 yıl sonra sen 15 milyar dolar oyun ihraç ettiğinde oyun pazarı 750 milyar dolar ı geçmiş olacaktır. yani pastadan aldığın pay değişm...
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1 Yanıt Yanıtla +99
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Guest-BF8E9B238 1 yıl
Çözüme bak çay demle. Teşvik verecekmiş te miş miş. Teşvikle iş olsaydı ülkede tarım kalkınırdı, hayvancılık kalkınırdı, sanayi kalkınırdı. Bunlar gelişmiş ülkelerin nasıl gelişmiş olduğundan bihaber cahil sürüsü.
Çözüme bak çay demle. Teşvik verecekmiş te miş miş. Teşvikle iş olsaydı ülkede tarım kalkınırdı, hayvancılık kalkınırdı, sanayi kalkınırdı. Bunlar gelişmiş ülk...
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3 Yanıt Yanıtla +72
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orientem 1 yıl
Oyun pazarında ilk sıralara oynar mıyız bilemem ama her şeyi devletten beklemede zirveye oynadığımız kesin.
Bizim ülkenin sorunu zengininin beş para etmemesi. Zenginlerimizin cahil cühela olmasının başlıca sebebi de ülkede yatırım yapacak adam yok diye ülkenin ilk dönemlerindeki milletvekillerinin bedavaya zengin yapılması. Toplumun içinden bileğinin hakkıyla sivrilmemiş adamlara verince de parayı durum bu oluyor. Bu adamlar hadi bir şey bilmiyor ama bir şey bilmediğini de bilmiyor. Gelişmiş ülkelerde zenginler artık üretkenliklerinin bittiğini anlayıp diğer potansiyeli olan küçük girişimlere yardımcı oluyor. Böylece katma değer sağlamayı sürdürüyorlar.
Bizde kimler melek yatırımcı oluyor. Zar zor 1 tane girişimini başarıya ulaştırabilirmiş adamlar sıkıntıyı gördükleri için kendi başlarına Türkiye'de bu sistemi oturtmaya çalışıyor. Örneğin Amerika'da nasıl oluyor bu iş. Sen bir girişim kurduğun potansiyelin de olduğu zaman koca koca milyar dolarlık şirketler gelip sana destek oluyor. Bugüne kadar hangi büyük şirket bunu yaptı bizde.
Örneğin oyun sektöründe çok yetenekli ekipler var Türkiye'de bir tane şirket gelip dedi mi gel seni finanse edelim şu oyunu dünya standartlarında çıkaralım. Anca devlet nerde. Apple telefon görüyor devket niye yerli telefon yaptırtmıyor Tesla araba görüyor devlet niye elektrikli araba yapmıyor SpaceX görüyor devlet niye roket fırlatmıyor Solarcity görüyor devlet niye güneş paneli üretmiyor Lockhed Martin savaş uçağı yapıyor devlet niye uçak yapmıyor Mıtsubishi, Toshiba nükleer santral yapıyor devlet niye yapmıyor. Kimse de demiyor ki yav bunların hepsi özel şirket bizim özel sektör niye bir halt yapmıyor?
Oyun pazarında ilk sıralara oynar mıyız bilemem ama her şeyi devletten beklemede zirveye oynadığımız kesin.Bizim ülkenin sorunu zengininin beş para etmeme...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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Bilgisayar Bağımlısı 1 yıl
Oyun sektörünün gelişmesi için, toplumun özellikle gençlerin oyun yapmayı - üretmeyi sevmesi gerekiyor.
Fakat bu maddi beklenti vb. ile değil doğrudan aklındaki hayal dünyasını aynı sinema filmi çeker gibi insanlara aktarabilme maksadı taşıyan bir hobi mahiyeti ile başlayıp başarısızlık veya başarıya göre elde edilecek profesyonellik ile gerçekleşebilecek bir durum.
Devlet teşviği, özel şirketlerin yatırımı ile topluma bir şey kolay sevdirilmez. Kimse kimseye bir şeyi sevdirmez.
Farzı misal: Traffic Racer diye baya ün yapmış mobil bir oyun var Türkiye'den çıkan. Bu oyun tek başına maddi amaçla yapılsa başarılı olunmaz. Olunamaz. Geliştiricisi tek kişi 1-1,5 yıl boyunca keyfi olarak uğraşmış ( eğitimi belki yazılım alanındadır bilemem )
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Erwin-Rommel 1 yıl
Lafla peynir gemisi yürümez.
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patapon_00 1 yıl
Hiç boşuna anlatmayın bu ülkeden umudum kalmadı,imkanı olan kendini kurtarsın gitsin. Bu zihniyeti anlayamıyorum adam kara cuma diye gidiyor mağaza'ya saldırıyor. Adam cahilliğin Nirvanası ve bunun farkında değil keza bunu destekleyenlerde aynı
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vonderplanitz 1 yıl patapon_00
Sorun sadece ülkenin dini ve siyasi yöntemlerle ekonomik olarak sömürülmesi değil, medyada bunun gibi yalan haberlerin özel olarak dağıtılması ve bu sorun gelişmiş ülkelerde de var.
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BlackLead 1 yıl
bir de oyunların hepsi türkçe olsa asıl kim bilir o rakamlar kaç olur.Şahsen türkçe çıkmayan hiç bir oyuna sıcak yaklaşamıyorken , türkçe ibaresini görünce fiyatı kaç olursa olsun acayip alasım geliyor
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adolf1 1 yıl
TUDOF (türkiye dijital oyunlar fedarasyonu) Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde kuruldu.
ilk başkanı da Sobee 'nin başkanı olan Mevlüt Dinç oldu.
tabi yönetim kurulu da, level - oyungezer dergileri ile ülkedeki oyuncuları kaz gibi yolan bir kaç oyun sunucusundan oluştu.
daha sonra bakanlık kapattı doğal olarak.
tudof iyi bir başlangıç ve gelişim noktası olacakken, kendi aralarındaki çıkar kavgalarından dolayı yok oldu gitti.
maalesef ülkedeki yazılımcılar büyük oyun kodlayacak kapasitede değil. sadece cep telefonlarına küçük uygulama yapabilecek düzeydeler.
bunu küçümsemiyorum, hatta herkesin elinde bir akıllı telefon olduğunu düşünürsek gayet iyi.
fakat en azından bir tane büyük boyutlu bir oyun yapımcısı olmalı ve 100 civarında büyük oyun kodlayıcısını istihdam etmeli.
en azından tecrübe kazanırlar.
Sobee, kıyamet vaktini yaptı, en son Türk Telekomla işbirliğine gidip beraber TTnet Game üzerinde oyun yaptılar.
yani şimdi kötü niyetli olmak istemem ama TTnet ile Sobee'nin ortaklığından çıkan sonuçlara baktığımda, yani TTnet'in parasına yazık. sobee'nin çıkardığı oyunlara harcanan her kuruşa yazık.
TTnet Game'in başında olanların oyun dünyasının geldiği seviyeden, oyuncuların beklentilerinden zerre haberleri yok ...
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Red Wheelbarrow 1 yıl
Adını tüm dünyaya duyuran ve Crysis gibi çağının ötesinde bir oyun yapmış olan Crytek'i desteklemediniz, adamlar iflas noktasına geldi.
Siz bu kafayla var olanlarıda batırırsınız.
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adolf1 1 yıl
bir MMO tasarladım.
a'dan z'ye kadar. sadece finanse edecek bir kurum ve yazılımcıların kodlaması gerek.
4 senede hazır hale gelir.
Koç Holding bünyesinde bir şirket var, melek yatırımcı şirketi "inventram" diye. hatta %30 japon ortaklı bir şirket.
oraya oyunu anlatım başvurdum.
oyun yayınlandıktan sonra
1.000.000 oyuncu, aylık 5 $ oynama ücreti karşılığında aylık 5.000.000 $ ciro, yıllık 60.000.000 $ ciro.
üstelik bu sadece Türk oyuncu sayısı. Dünyaya açıldığında 5-10 Milyon arası oyuncu muhtemel. ciro da buna göre çok artar.
-aylık 5 $
-oyunda avantaj sağlayan hiç bir cashshop-powerupstore vb. paralı içerik yok.
- şu andaki MMO dünyasına getireceği bir sürü yenilik var. bunlardan bir tanesi legal hesap-item satışı ve firmanın bu aracılıktan %5 ücret alacak)
ve 3 aydır İNVENTRAM isimli şirketten müsbet yahut menfi hiç bir geri dönüş yapılmadı.
bence Türkiye bu zihniyetle bir adım ileri gidemez...
var olan yazılımcılar da 3-5 yazılımcı bir araya geliyorlar, haliyle küçük işlere yöneliyorlar.
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vonderplanitz 1 yıl adolf1
€1 Milyar her ülke için ciddi bir rakam, Türkiye'nin imalat, tarım, sanayi, hammadde tüm sektörlerde senelik toplam ihracatı €100 Milyar, bunun 1'i oyun ihracatından geliyor (!) Su anda Türkiye'de yazılım sektörü her alanda web, işletme yazılımları, sanayi yazılımları, yapay zeka, mobil app ve oyun her alanda dip yapmış durumda IT çalışanlarının ücretleri asgari ile karşılaştırılabilir düzeyde. Vietnam, Uruguay bile yazılımda bizden önde. Flappy Bird'ü Vetnamlılar geliştirdi, Amerika yazılım işlerini Uruguay'a yaptırıyor, sağlıklı ihracat rakamlarına sahip; siz neyin 1 Milyarından bahsediyorsunuz?
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MrOneoguzhanPro 1 yıl
ah ah hiç destek verilmiyor suan meslek lisesinde bilişim okuyorum ama devlet bize tamirci olarak bakıyor ! ve üniversite okumamızı istemiyor
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sterig 1 yıl
Daha bir kaç ay önce Japon oyun pazarı ihracatının 300 milyon dolara düştüğünü duymuştum. Bunlar kimi kandırıyorlar 1 milyar dolar felan diyerek?
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vonderplanitz 1 yıl sterig
Almanya'nın tüm IT hizmetleri senelik ihracatı €12 Milyar (kaynak: tecchannel.de/... ancak senelik ihracatı €1200 Milyar (kaynak: de.wikipedia.org/... Türkiyenin senelik ihracat rakamı €100 Milyar (kaynak: ihracat.co/... Almanya €1200 Milyarlık ihracatın €12'sini tüm IT hizmetleri alanında yapıyor yani 1% oranında. Yani Türkiye aynı oranla €100 Milyarlık ihracatın €1 Milyarını IT'deki tüm sektörlerden yapabilir. Fakat haberde €1 Milyar sadece oyun ihracatından yaptı deniliyor, bu imkansız. Haberi hazırlayan biir de dernek başkanı yani bu rakamları en iyi ve doğrusunu bilmesi gerekir. Buna ragmen böyle yanlış rakamla ortaya çıkıyorsa bu haberde bir kasıt var demektir ve yalan haberlere tipik bir örnektir.
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Delifisek.Tux 1 yıl
Ne kadar boş memlekette olduğumuzu varın siz düşünün.
Oyuna destek olunsa bar bar bar, car car car.
Devlet bize bahmiyir...
Devlet önce çiftisine havancısı na baksın. Et yok lan memlekette.
Dayak yiyerek, bastırılarak yetişen adamlar hayal kuramaz. Hayal kuramayanlar oyun moyun yazamaz.
O game furyasında, bütün çakmaların derdi, gelen oyuncuya karanlık madde satmaktı. Biri bile oturup daha düzgün bir oyun yazmaya uğraşmadı.
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