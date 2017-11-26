OYUNDER: "Türkiye 15 milyar dolarlık oyun ihracatına ulaşabilir"

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Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Kendirli, dijital oyun sektörünün küresel ve yerel çapta hacmi hakkında açıklamalarda bulundu.





Tansu Kendirli dünya dijital oyun pazarının 110 milyar doları aştığını ancak Türkiye’nin yaklaşık 1 milyar dolar oyun ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek “Türkiye'nin kapasitesi bu değil. Doğru bir strateji ve akıllıca bir yatırımla 10 yıl içerisinde dijital oyun sektöründe 15 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşabiliriz." dedi.

Türk kültürünün çok zengin ve hikâyeci olduğunu dile getiren Kendirli, bunların oyun sektörüne aktarılması halinde çok ciddi başarı elde edebileceklerini ifade etti.

Dijital Oyun Geliştiricilerine Teşvik Verilmeli

OYUNDER Başkanı Kendirli, oyun ihracatını artırmak için yapılması gereken şeyler olduğunu, Ekonomi, Maliye, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm bakanlıklarına ciddi görevler düştüğünü belirterek, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve oluşumların da harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Kendilerinin de bu bakanlıklarla iletişime geçtiklerini ve ihracatçılarla görüştüklerini dile getiren Kendirli, dijital oyun üretimi konusunda teşvikler verilmesi, bunun tasarımına ve geliştirilmesine dair eğitimin verilmesi gerektiğini anlattı.

Dünya üzerinde en iyi oyun pazarı ve oyun üreten ülke olmayı hedeflediklerini vurgulayan Kendirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda en büyük kapasiteye sahip ülkelerin 14-15 milyar dolarlık oyun pazarı var. Türkiye dünya oyun pazarında 16. ile 18. sıra arasında gidip geliyor ancak ilk sıralardaki ülkelerle aramızda korkunç fark var. Doğru bir strateji ve akıllıca bir yatırımla 10 yıl içerisinde dijital oyun sektöründe 15 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşabiliriz. Yakında sadece bir Türk oyun şirketinin 1-1,5 milyar değer ulaştığını göreceksiniz. Böyle 20 şirketinizin olduğunu düşünsenize. Ekonomiye çok ciddi gelir sağlayacaktır."

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-dijital-oyun-pazarindan-15-milyar-dolarlik-pay-alabilir/979922