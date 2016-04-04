Oculus Rift, Facebook’un yeni reklam malzemesi olabilir

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Facebook’un 2014 yılında 2 Milyar Dolar ödeyerek satın almasından sonra VR dünyası daha ilgi çekici bir pazar halini aldı. Henüz emekleme aşamasındaki sektöre ilişkin her geçen gün yeni bir şeyler duymaya alışmıştık ancak bu kez işin rengi biraz değişiyor.

Henüz ilk sürümleri tüketicilere gönderilmeye başlanan Oculus Rift, bilgisayara yüklenen uygulaması üzerinden kullanıcılara bir kullanım şartnamesini onaylatıyor. Bu şartnameye göre yazılım, bilgisayarda bir işlem başlatıyor ve kaskın hareket bilgisini Oculus’a iletiyor. Temelde kaskın aktiflik durumunu takip etmeye odaklanan bu işlem, kullanıcıya anlamlı bir şekilde geri dönüş sağlayabileceğinden çok daha fazlasını üreticisine gönderiyor.

Kask takılı olduğu sürece her hareketin takip edilebileceği anlamına gelen bu durum, sözleşmede de özellikle belirtilmiş. Muhtemelen bir çok kullanıcının bu durumdan haberi bile olmayacak ya da haberi olsa da pek umurunda olmayacaktır ancak gönderilen verilerin lokasyon bilgisi ve kullanıcı bilgisayarında tutulan diğer veriler ile eşleştirilmesi, Oculus Rift’i reklam gösterimi noktasında Facebook için yeni bir güç unsuru yapacak.

Kullanım şartnamesinde toplanan bilgiye göre promosyonal mesajların gönderilebileceğinden ve kullanıcıların pazarlama çalışmalarına nasıl tepki verdiğinin ölçümleneceğinden bahsedilmiş. Tabi bu bilgi Facebook grubuna dahil tüm platformlarda geçen bir ifade. Yani WhatsApp’ın da kullanım şartnamesinde aynı ifadeler var.

Elbette ki tüm bu ifadeler doğrudan böyle bir çalışma yapıldığı anlamına gelmiyor ancak gelirlerinin tamamına yakınını reklam gösterimlerinden elde eden Facebook gibi bir şirketten bahsediyoruz. Yani işin gidiş doğrultusunu hesap etmek pek güç değil. İlerleyen dönemde bu konu hakkında daha epey konuşulacaktır.