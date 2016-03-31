Oculus Rift tamir edilebilirlik konusunda sınıfı geçti

iFixit, teknolojik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik konusunda neler sunduklarına göz atan bir ekip. Ayrıca bu çalışmalar kullanıcılara da parça değişimi yapılacağı sırada yol gösterici olabiliyor. Genellikle akıllı telefonlar için yaptıkları
sınıflandırmalarla gündeme gelen ekibin bu seferki konuğu ise son kullanıcı sürümü dağıtıma çıkan Oculus Rift (CV1).Oculus Rift'i parçalarına ayırmadan önce kızılötesi kamera ile inceleyen ekip gözlüğün çevresine yerleştirilmiş çok sayıda
kızılötesi LED'e dikkat çekiyor. Bu LED'ler ve sensörler yardımıyla kafa hareketlerini rahatlıkla izlenebiliyor. Cihazın içine
ulaşmak çok zor sayılmaz, yine de iç kısımda lensleri değiştirmek oldukça zor.
değiştirilemiyor.
https://www.ifixit.com/Teardown/Oculus+Rift+CV1+Teardown/60612 Yorum Yaz Paylaş Tweetle