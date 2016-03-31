Oculus Rift tamir edilebilirlik konusunda sınıfı geçti

iFixit, teknolojik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik konusunda neler sunduklarına göz atan bir ekip. Ayrıca bu çalışmalar kullanıcılara da parça değişimi yapılacağı sırada yol gösterici olabiliyor. Genellikle akıllı telefonlar için yaptıkları

sınıflandırmalarla gündeme gelen ekibin bu seferki konuğu ise son kullanıcı sürümü dağıtıma çıkan Oculus Rift (CV1).

ulaşmak çok zor sayılmaz, yine de iç kısımda lensleri değiştirmek oldukça zor.

değiştirilemiyor.

https://www.ifixit.com/Teardown/Oculus+Rift+CV1+Teardown/60612

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Oculus Rift'i parçalarına ayırmadan önce kızılötesi kamera ile inceleyen ekip gözlüğün çevresine yerleştirilmiş çok sayıdakızılötesi LED'e dikkat çekiyor. Bu LED'ler ve sensörler yardımıyla kafa hareketlerini rahatlıkla izlenebiliyor. Cihazın içineLenslerin hemen önünde yer alan OLED panellerin her birinin köşegen uzunluğu 9 cm. Çözünürlük ile kıyasladığımızda piksel yoğunluğu yaklaşık olarak 456 ppi çıkıyor. Cihazın geliştirici sürümünde yuvarlak lenslerle gönderildiği belirtilirken, son sürümdeki lenslerin asimetrik yapıda olduğunu görüyoruz. Yandan bakıldığında da kavisli görünen bu lensler malesefGenel değerlendirmeye baktığımızda kafa bandı ve lensleri değiştirmek oldukça zor görünüyor. Bunun yanı sıra ürünü açarken herhangi bir kabloya takılmıyor olmak artı kazandıran yanlar, yine de bazı görünmez klipslere dikkat etmek gerekiyor. iFixit'in Oculus Rift CV1'e tamir edilebilirlik puanı 10 üzerinden 7.