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Oculus Rift tamir edilebilirlik konusunda sınıfı geçti

Teknolojik ürünlerin iç aksamını inceleyen iFixit ekibi bu kez Oculus Rift'in final sürümüne göz attı. Ekibe göre sanal gerçeklik gözlüğü tamir edilebilir ürünler sınıfında.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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iFixit, teknolojik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik konusunda neler sunduklarına göz atan bir ekip. Ayrıca bu çalışmalar kullanıcılara da parça değişimi yapılacağı sırada yol gösterici olabiliyor. Genellikle akıllı telefonlar için yaptıkları
sınıflandırmalarla gündeme gelen ekibin bu seferki konuğu ise son kullanıcı sürümü dağıtıma çıkan Oculus Rift (CV1).
Oculus Rift'i parçalarına ayırmadan önce kızılötesi kamera ile inceleyen ekip gözlüğün çevresine yerleştirilmiş çok sayıda
kızılötesi LED'e dikkat çekiyor. Bu LED'ler ve sensörler yardımıyla kafa hareketlerini rahatlıkla izlenebiliyor. Cihazın içine
ulaşmak çok zor sayılmaz, yine de iç kısımda lensleri değiştirmek oldukça zor.
Lenslerin hemen önünde yer alan OLED panellerin her birinin köşegen uzunluğu 9 cm. Çözünürlük ile kıyasladığımızda piksel yoğunluğu yaklaşık olarak 456 ppi çıkıyor. Cihazın geliştirici sürümünde yuvarlak lenslerle gönderildiği belirtilirken, son sürümdeki lenslerin asimetrik yapıda olduğunu görüyoruz. Yandan bakıldığında da kavisli görünen bu lensler malesef
değiştirilemiyor.
Genel değerlendirmeye baktığımızda kafa bandı ve lensleri değiştirmek oldukça zor görünüyor. Bunun yanı sıra ürünü açarken herhangi bir kabloya takılmıyor olmak artı kazandıran yanlar, yine de bazı görünmez klipslere dikkat etmek gerekiyor. iFixit'in Oculus Rift CV1'e tamir edilebilirlik puanı 10 üzerinden 7.

https://www.ifixit.com/Teardown/Oculus+Rift+CV1+Teardown/60612 Yorum Yaz
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1ses1 3 yıl en beğenilen
Kapalı iken daha pahalı gözüküyordu. :D
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CANBABA34 3 yıl
iki tane cam bir kaç plastik parçası 1800 lira oğğ yeea
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1ses1 3 yıl en beğenilen
Kapalı iken daha pahalı gözüküyordu. :D
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