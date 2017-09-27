Oculus’un kurucusu yeni bir VR girişimine başlıyor

Teknoloji dünyasına Oculus Rift adındaki devrimsel sanal gerçeklik kaskını sunan ve arkasından firmayı Facebook’a satan Palmer Lucky, yeni bir girişim kurdu. Bu kez Lucky daha fütüristik teknolojiler peşinde.

Kendisini geliştirdi

Kickstarter üzerinde başlattığı sanal gerçeklik kaskı Oculus Rift ile bir anda dikkatleri üzerine çeken Palmer Lucky, sürpriz bir şekilde firmayı Facebook’a satmıştı. Bu süreçte kaskı satışa çıkaran ve önemli projelere imza atan Lucky, geçtiğimiz Mart ayında Facebook’tan ayrıldığını duyurmuştu.

O günden bu yana sessiz kalan Palmer Lucky, Tokyo Oyun Fuarı’nda yeniden ortaya çıktı. Sorulara cevap veren Lucky, kendisine ait yeni bir girişim kurduğunu ve bu girişimin de sanal gerçeklik üzerine odaklanacağını belirtti.

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Lucky çok fazla detay vermese de sanal gerçeklik kaskları için oyun veya içerik tarzında bir hazırlık içerisinde değil. Bu kez çok daha heyecan verici şeyler üzerinde çalıştığını ve bunun Oculus ile bir ilgisinin olmadığını ifade ediyor.

Şimdilik net bilgiler yok ancak bazı kaynaklar sınır güvenliği ile ilgili bir sanal gerçeklik teknolojisi olduğunu ifade ediyor. Telefon direklerine monte edilecek bu teknoloji sınırların daha etkili bir şekilde takip edilmesini sağlayacak. Ayrıca Trump hükümetinin Meksika sınırına örmeyi planladığı duvarlardan da daha düşük maliyetli olacak. Lucky’nin önümüzdeki aylarda resmi açıklama yapması bekleniyor.