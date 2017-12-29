Ödenmemiş borç sonrasında alınan açma kapama cezası kalkıyor

Telefon, internet ve uydu yayını hizmeti sunan şirketlerin faturası geciktiği zaman hat kapatılıyor ve vatandaş borcunu kapatmak istediğinde açma-kapama işlemi için ekstradan bir masraf daha çıkarılıyordu.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici yönetmeliği ile açma-kapama bedelleri konusunda vatandaşın korumaya alındığını bildirdi.
İlk açma-kapamadan ücret alınmayacak
Bir takvim yılında ilk açma-kapama ücreti aboneye yansıtılmayacak. İkinci bir hat açma-kapama işlemi için asgari 7 gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi durumunda alınacak gecikme bedeli aboneye bildirilecek. Faturanın ödenmemesi nedeniyle hizmetin durdurulması durumunda hizmet verilmediği için hizmet bedeli adında ücret yansıtılamayacak.
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Doğru mu anladım acaba biri aydınlatsın. Faturadan dolayı internet kapandıktan sonra yine fatura kesilmeyecek öyle mi ? Eğer doğru anladıysam uzun süre sonra vatandaş lehine bir şey yapmış olacaklar. Tebrik ederim.
Aslında eskiden 15-20 sene öncesinde kapama-açma işlemi için ayrı bir personel istihdam edildiği için alınan bir para o. Ancak her şey bilgisayar altyapısı ile yapıldığı için ayrıca personel alımı gerekmiyor.
BeğenMEdiğiMiz Türk elekom’un altyapısı bile bilgisayarLı, 15-20 sene öncesinde ise analog altyapı vardı.
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