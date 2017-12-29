Ödenmemiş borç sonrasında alınan açma kapama cezası kalkıyor

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Telefon, internet ve uydu yayını hizmeti sunan şirketlerin faturası geciktiği zaman hat kapatılıyor ve vatandaş borcunu kapatmak istediğinde açma-kapama işlemi için ekstradan bir masraf daha çıkarılıyordu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici yönetmeliği ile açma-kapama bedelleri konusunda vatandaşın korumaya alındığını bildirdi.

İlk açma-kapamadan ücret alınmayacak

Bir takvim yılında ilk açma-kapama ücreti aboneye yansıtılmayacak. İkinci bir hat açma-kapama işlemi için asgari 7 gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi durumunda alınacak gecikme bedeli aboneye bildirilecek. Faturanın ödenmemesi nedeniyle hizmetin durdurulması durumunda hizmet verilmediği için hizmet bedeli adında ücret yansıtılamayacak.