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Ödenmemiş borç sonrasında alınan açma kapama cezası kalkıyor

Telefon, internet ve uydu yayını hizmeti sunan şirketler abonenin fatura ödemesinin gecikmesi durumunda hattı kapatıyor ve aboneye açma-kapama ücreti yansıtıyor. İlk açma-kapama ücreti alınmayacak.
1 yıl
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13
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ödenmemiş borç sonrasında alınan açma kapama cezası kalkıyor
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Telefon, internet ve uydu yayını hizmeti sunan şirketlerin faturası geciktiği zaman hat kapatılıyor ve vatandaş borcunu kapatmak istediğinde açma-kapama işlemi için ekstradan bir masraf daha çıkarılıyordu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici yönetmeliği ile açma-kapama bedelleri konusunda vatandaşın korumaya alındığını bildirdi.

İlk açma-kapamadan ücret alınmayacak

Bir takvim yılında ilk açma-kapama ücreti aboneye yansıtılmayacak. İkinci bir hat açma-kapama işlemi için asgari 7 gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi durumunda alınacak gecikme bedeli aboneye bildirilecek. Faturanın ödenmemesi nedeniyle hizmetin durdurulması durumunda hizmet verilmediği için hizmet bedeli adında ücret yansıtılamayacak.



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filteke 1 yıl en beğenilen
Birde TRT vergisi kalksa
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MPT-76 1 yıl
Bi' zahmet artık, böyle saçma şey mi olur. Açma kapama cezası nedir. Adında meymenet yok.
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emrahteknik 1 yıl
Hiçbir maliyeti olmayan bir işlem için neden para ödendiğini anlamıyorum eskiden port açma işlemi vardı bir tane kart telekom santralıne takılır bilgisayar ile yönlendirme yapılırdı orda çalışan teknik personele sanmıyorum ki her port için ayrı para ödeniyor olsun maaşı neyse odur diye tahmin ediyorum aynı zamanda artık durum tamamıyla dijitale dönmüş durumda muhtemel bilgisayar başında kimse yok bile sistem otomatik işliyor sadece teknisyenler vardır oda sınırlı sayidadir arıza çıkarsa mudahale için şimdi açmak ve kapatmak için hiçbir işlem yapmayan firmanın bu parayı hala almasına neden müsaade ediliyor anlamış değilim sanarsın eve gelip modemi açıp kapatıyorlar 😁
Hiçbir maliyeti olmayan bir işlem için neden para ödendiğini anlamıyorum eskiden port açma işlemi vardı bir tane kart telekom santralıne takılır bilgisayar ile...
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Logic_Man 1 yıl
Mobil hatlardaki telsiz kullanım ücreti kalksın. Ön ödemeli hatlarda problem haline geliyor bu iş. Çok az konuşan, az tl yükleyen insanların hatlarındaki sınırlı bakiye bu sebeple kullanmadan siliniyor. İlla buradan vergi alınacak diye bir kural yok.
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dynaturk 1 yıl
bunların ben sülalesini ........
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Noxco 1 yıl
Yanıltıcı haber. Bir yıl içinde bir kereye mahsus bir durum, sonrakinde soyguna aynen devam.
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Revolutionary eagle 1 yıl
Sadece ilk fatura ve 1 kez, o kadar sevindirici bir durum değil.
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Tihilu 1 yıl
Faturanın ödenmemesi nedeniyle hizmetin durdurulması durumunda hizmet verilmediği için hizmet bedeli adında ücret yansıtılamayacak.

Doğru mu anladım acaba biri aydınlatsın. Faturadan dolayı internet kapandıktan sonra yine fatura kesilmeyecek öyle mi ? Eğer doğru anladıysam uzun süre sonra vatandaş lehine bir şey yapmış olacaklar. Tebrik ederim.
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amonRa 1 yıl
Herkes kalktığına seviniyor da niye böyle saçma bişey var diye de sesini yükseltmemiş senelerce ?
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emrahteknik 1 yıl amonRa
Aslında sesini yükseltmeme olayı değil şimdi tüketici haklarına gitsem bu durumu nasıl anlatırım karşımda teknik olarak bu konu hakkında hiçbir bilgi sahibi olmayan birisi ayni şekilde davaya bakacak olan teknik bilgi sahibi olmayan hakim sadece sözleşme ve yasal düzenlemelerin ne yazdığına bakarak direk haksız bulacak desem ki bu sistem otomatik işliyor faturayı ödemezsem hattımı yazılım ile kısıtlıyor faturayı ödediğim zaman sistem bunu görerek otomatik açıyor bu işlem yasal değil herhangi bir maliyet barındırmıyor sattığı hizmetin bedelinin faturasını alıyor gecikme zammı uyguluyor buna rağmen açma kapama bedelini talep edebiliyor ve yukarida okuduğum yazıya göre tamamen kaldırılmış değil 1defaya mahsus afettik 2 nciye alırız diyor ve devlet organları buna musade ediyor. Akn dedikleri olay yine kendi altyapılarının yeterli olmamasından kaynaklanıyor yatırım yapmak yerine herkese sözde eşit hizmet anlayışı ile kurulmuş saçma bir sistem hatta başımdan şöyle bir olay geçti geçmiş zaman 8 mbit aboneliğinizi 16 mbit e çıkartmak isterseniz çok cüzi bir rakam söylenmişti hemen işleminizi halledelim dediler dedim ki hattımı kontrol edermisiniz etti kacbit görüyorsun 5 mbit senin bana vermen gereken hız kaç dedim 8 dedi önce 8 mbit yap dedim sonra 16 nın pazarlığını yaparız dedim sözde denedi 6 mbit yaptı malesef hattınız daha fazlasını desteklemiyor dedi o zaman 16 mbit istemiyorum dedim telefonu kapattık ertesi gün hattım 4 mbite çekildi telefon bile açmadım gidip aboneliği kapattım artık işlerimi mobilden hallediyorum cok internet lazım olursa gidip bir cafeteryada işimi görüyorum aboneleride olmuyorum.
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kadirirdem 1 yıl
Zaten saçmaydı kalkması isabetli olur.
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Reddemon35 1 yıl
Devlet eli ile bir takım zümrelere para kazandırma çabasıdır bu. Milletin parsası ile yapılanları özel sektöre kiralayıp bir de onlar zarar etmesin diye konulan kanunlar. Bakınız AKK AKK kalkacak denildi neredeyse Türkcell Fiber nette kotasız AKN 50 GB internet yok neden kota aşınca 16 mb düşüyor da ondan. Kanun yapıcılar kanun yapmayı bilmez ise faydalanan olur ; ama bence bu yapılanlar kasıtlı birileri cebini doldursun diye yapılıyor. Dünyanın hiç bir yerinde bir firma senin elektrik saatini okuya cam bana pay ver deyip yola çıkıp sonra kullanıcılardan saat okumak için para talep edemez ancak bu ileri demokrasi olan ülkemizde olur.
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emrahteknik 1 yıl
Hiçbir maliyeti olmayan bir işlem için neden para ödendiğini anlamıyorum eskiden port açma işlemi vardı bir tane kart telekom santralıne takılır bilgisayar ile yönlendirme yapılırdı orda çalışan teknik personele sanmıyorum ki her port için ayrı para ödeniyor olsun maaşı neyse odur diye tahmin ediyorum aynı zamanda artık durum tamamıyla dijitale dönmüş durumda muhtemel bilgisayar başında kimse yok bile sistem otomatik işliyor sadece teknisyenler vardır oda sınırlı sayidadir arıza çıkarsa mudahale için şimdi açmak ve kapatmak için hiçbir işlem yapmayan firmanın bu parayı hala almasına neden müsaade ediliyor anlamış değilim sanarsın eve gelip modemi açıp kapatıyorlar 😁
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serdarski 1 yıl theJuDGe_41
Hattı kullanıma kapama-açma işlemi yapan personelin parasını senden alacaklar.

Aslında eskiden 15-20 sene öncesinde kapama-açma işlemi için ayrı bir personel istihdam edildiği için alınan bir para o. Ancak her şey bilgisayar altyapısı ile yapıldığı için ayrıca personel alımı gerekmiyor.

BeğenMEdiğiMiz Türk elekom’un altyapısı bile bilgisayarLı, 15-20 sene öncesinde ise analog altyapı vardı.
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10 etiket daha uydu iletişim açma-kapama ücreti hat açma açma-kapama ücreti alınıyor mu Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş Cep Telefonları Diğer
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