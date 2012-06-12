Office 2013 adı, internete sızan Microsoft Office 15 dosyalarında ortaya çıktı

Dokunmatik uyumluluğu ve Metro arayüzü ile Windows 8'in en büyük destekçisi olacak Office 15 ile ilgili bugüne kadar pek çok bilgi internete sızmıştı. Ancak bu kez Cnbeta sitesi yazılımın yeni logosunu ve final ismini internete sızdırdı.





Microsoft'un son ofis yazılımı belgelere göre Office 2013 final ismini taşıyor. Logosu da Windows 8'inkine benzer bir şekilde turuncu tonlarda bir Metro karosu ve Office yazısını barındırıyor.





Office 2013'de göze çarpan yenilikler ise bulut altyapısını kullanan ve Hotmail/Skydrive'ın bir parçarsı olan Office Web Apps üzerinde bulunuyor.





Uygulamanın arayüzünde yapılan değişiklikler, menülere yapılan eklemeler, okuma kısmında yorumları görebilme, yeni Dosya menüsü, Düzenleme menüsünde yenilikler şimdilik ortaya çıkanlar.





Yazılım henüz geliştirme aşamasında olduğu için saydığımız gelişmelerin bir kısmı gerçekleşmeyebilir. Beklentiler Office 2013 beta sürümünün Temmuz ayında dağıtılacağı yönünde. Yeni Office Web Apps önizlemesinin de yine aynı dönemlerde yayınlanması bekleniyor.





Özellikle tablet segmentinde Windows 8 + Office 2013 kombinasyonunun Windows tabletlerin satışını artıracağı beklentisi hakim.













http://www.liveside.net/2012/06/11/exclusive-a-sneak-peek-at-office-web-apps-preview-coming-with-office-2013-and-a-new-logo/