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Office 2013 adı, internete sızan Microsoft Office 15 dosyalarında ortaya çıktı

6 yıl
2,5b
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Dokunmatik uyumluluğu ve Metro arayüzü ile Windows 8'in en büyük destekçisi olacak Office 15 ile ilgili bugüne kadar pek çok bilgi internete sızmıştı. Ancak bu kez Cnbeta sitesi yazılımın yeni logosunu ve final ismini internete sızdırdı.

Microsoft'un son ofis yazılımı belgelere göre Office 2013 final ismini taşıyor. Logosu da Windows 8'inkine benzer bir şekilde turuncu tonlarda bir Metro karosu ve Office yazısını barındırıyor.

Office 2013'de göze çarpan yenilikler ise bulut altyapısını kullanan ve Hotmail/Skydrive'ın bir parçarsı olan Office Web Apps üzerinde bulunuyor. 

Uygulamanın arayüzünde yapılan değişiklikler, menülere yapılan eklemeler, okuma kısmında yorumları görebilme, yeni Dosya menüsü, Düzenleme menüsünde yenilikler şimdilik ortaya çıkanlar.

Yazılım henüz geliştirme aşamasında olduğu için saydığımız gelişmelerin bir kısmı gerçekleşmeyebilir. Beklentiler Office 2013 beta sürümünün Temmuz ayında dağıtılacağı yönünde. Yeni Office Web Apps önizlemesinin de yine aynı dönemlerde yayınlanması bekleniyor.

Özellikle tablet segmentinde Windows 8 + Office 2013 kombinasyonunun Windows tabletlerin satışını artıracağı beklentisi hakim.
Office 2013 adı, internete sızan Microsoft Office 15 dosyalarında ortaya çıktı
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http://www.liveside.net/2012/06/11/exclusive-a-sneak-peek-at-office-web-apps-preview-coming-with-office-2013-and-a-new-logo/ Yorum Yaz
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asterisk* 6 yıl en beğenilen
MEMO1
DH Misafiri
sedatkuranlibre office varken napayım ms office
Fakir avuntusu :)
her halde gidip orjinal ms office alıyosun her yeni sürüm çıktığında,ms officeyi cracklı kullanacagıma libre office kullanırım daha iyi....yaşaşın freeware

open office'in ve libre office'in pek işe yarar programlar olmadığı bir gerçek. libre office kullanacağıma(özellikle windows'ta ayrı bir eziyet) ms office crackli kullanırım daha iyi.
bedava vermelerinin sebebi bir işe yaramaması o programların. linux kullananlara alternatif ama basit işler için. hala 98'deki office seviyesindeler. doğru düzgün bir şey yapabilseler onlar da parayla satarlar merak etme sen. doğru düzgün bir şey yapabilseler asıl tekel kırılır, ms office fiyat indirimine falan girer. ama şu durumda ms office bariz tekel.
MEMO1DH Misafirisedatkuranlibre office varken napayım ms officeFakir avuntusu :)her halde gidip orjinal ms o...
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DH Misafiri 6 yıl
sedatkuran
libre office varken napayım ms office

Fakir avuntusu :)
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Mertcan. 6 yıl
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yanchi0708 6 yıl
yenilenmesi gayet normal özellikle Windows 8 arefesinde yeni donatılarla karşımıza çıkması gayet olumlu tavırlar ile karşılanır..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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janparey 6 yıl
asterisk*
Orijinalden alıntı: MEMO1
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
Orijinalden alıntı: sedatkuranlibre office varken napayım ms office
Fakir avuntusu :)
her halde gidip orjinal ms office alıyosun her yeni sürüm çıktığında,ms officeyi cracklı kullanacagıma libre office kullanırım daha iyi....yaşaşın freeware
open officein ve libre officein pek işe yarar programlar olmadığı bir gerçek. libre office kullanacağıma(özellikle windowsta ayrı bir eziyet) ms office crackli kullanırım daha iyi.bedava vermelerinin sebebi bir işe yaramaması o programların. linux kullananlara alternatif ama basit işler için. hala 98deki office seviyesindeler. doğru düzgün bir şey yapabilseler onlar da parayla satarlar merak etme sen. doğru düzgün bir şey yapabilseler asıl tekel kırılır, ms office fiyat indirimine falan girer. ama şu durumda ms office bariz tekel.

Ha birde şu bedava olanı beğenmeme 100$ karşılığı satılan alternatifi karşısında küçük enişte gibi görme durumları var.Tabi bir program yazıp onu adam gibi çalışır hale getirmek çoçuk oyuncağı ya.Önüne gelen mühendis ofis programı yazıp dağıtıyor bedavadan sanki.Basit şeylerden kastın ne anlamış değilim ama ben video entegreli sunumumu libreoffice ile hazırladım ,sınav excel tablolarını ve profesörün notları için libreoffice kullanıyorum gayette yapabiliyor.Bundan daha ileri seviye ne ister bir kullanıcı ofis programından o da ayrı bir mevzu.Dua edin ki microsoft denen şirket tekelcilerin önde gideni ve bir kısım kullanıcının "crackli" olarak kullanmasını istiyor ki diğer office programlarını tekeliyle ezebilsin yoksa ne korsan kullanabilirdiniz ne başka birşey götüsütü otururdunuz...
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asterisk* 6 yıl en beğenilen
MEMO1
DH Misafiri
sedatkuranlibre office varken napayım ms office
Fakir avuntusu :)
her halde gidip orjinal ms office alıyosun her yeni sürüm çıktığında,ms officeyi cracklı kullanacagıma libre office kullanırım daha iyi....yaşaşın freeware

open office'in ve libre office'in pek işe yarar programlar olmadığı bir gerçek. libre office kullanacağıma(özellikle windows'ta ayrı bir eziyet) ms office crackli kullanırım daha iyi.
bedava vermelerinin sebebi bir işe yaramaması o programların. linux kullananlara alternatif ama basit işler için. hala 98'deki office seviyesindeler. doğru düzgün bir şey yapabilseler onlar da parayla satarlar merak etme sen. doğru düzgün bir şey yapabilseler asıl tekel kırılır, ms office fiyat indirimine falan girer. ama şu durumda ms office bariz tekel.
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E_Aydin35 6 yıl
Aslında hersene yeni bir Office versiyonun çıkacak olması hem iyi hem kötü olur, ama burada belirtilen Office 2013 yani herhangi bir sıkıntı olmamış yine, yenilenmesi gayet normal özellikle Windows 8 arefesinde yeni donatılarla karşımıza çıkması gayet olumlu tavırlar ile karşılanır..
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Skörtıl_Nimo 6 yıl
DH Misafiri

sedatkuranlibre office varken napayım ms office
Fakir avuntusu :)


her halde gidip orjinal ms office alıyosun her yeni sürüm çıktığında,ms officeyi cracklı kullanacagıma libre office kullanırım daha iyi....yaşaşın freeware
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DH Misafiri 6 yıl
sedatkuran
libre office varken napayım ms office

Fakir avuntusu :)
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DH Misafiri 6 yıl
sedatkuran
libre office varken napayım ms office

Fakir avuntusu :)
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sedatkuran 6 yıl
libre office varken napayım ms office
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