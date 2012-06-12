Office 2013 adı, internete sızan Microsoft Office 15 dosyalarında ortaya çıktı

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Dokunmatik uyumluluğu ve Metro arayüzü ile Windows 8'in en büyük destekçisi olacak Office 15 ile ilgili bugüne kadar pek çok bilgi internete sızmıştı. Ancak bu kez Cnbeta sitesi yazılımın yeni logosunu ve final ismini internete sızdırdı.
Microsoft'un son ofis yazılımı belgelere göre Office 2013 final ismini taşıyor. Logosu da Windows 8'inkine benzer bir şekilde turuncu tonlarda bir Metro karosu ve Office yazısını barındırıyor.
Office 2013'de göze çarpan yenilikler ise bulut altyapısını kullanan ve Hotmail/Skydrive'ın bir parçarsı olan Office Web Apps üzerinde bulunuyor.
Uygulamanın arayüzünde yapılan değişiklikler, menülere yapılan eklemeler, okuma kısmında yorumları görebilme, yeni Dosya menüsü, Düzenleme menüsünde yenilikler şimdilik ortaya çıkanlar.
Yazılım henüz geliştirme aşamasında olduğu için saydığımız gelişmelerin bir kısmı gerçekleşmeyebilir. Beklentiler Office 2013 beta sürümünün Temmuz ayında dağıtılacağı yönünde. Yeni Office Web Apps önizlemesinin de yine aynı dönemlerde yayınlanması bekleniyor.
Özellikle tablet segmentinde Windows 8 + Office 2013 kombinasyonunun Windows tabletlerin satışını artıracağı beklentisi hakim.
http://www.liveside.net/2012/06/11/exclusive-a-sneak-peek-at-office-web-apps-preview-coming-with-office-2013-and-a-new-logo/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
open office'in ve libre office'in pek işe yarar programlar olmadığı bir gerçek. libre office kullanacağıma(özellikle windows'ta ayrı bir eziyet) ms office crackli kullanırım daha iyi.
bedava vermelerinin sebebi bir işe yaramaması o programların. linux kullananlara alternatif ama basit işler için. hala 98'deki office seviyesindeler. doğru düzgün bir şey yapabilseler onlar da parayla satarlar merak etme sen. doğru düzgün bir şey yapabilseler asıl tekel kırılır, ms office fiyat indirimine falan girer. ama şu durumda ms office bariz tekel.