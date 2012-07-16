Office 2013 resmen duyuruldu





Microsoft, bugün San Francisco'da düzenlediği etkinlik kapsamında Office 15 ve Office 2013 olarak adlandırılan yeni yazılım paketini resmen duyurdu.

Word, PowerPoint, Excel, Outlook ve OneNote gibi araçları içeren, SkyDrive ve Skype ile bütünleşen yeni Office, tüketici ön izleme sürümüyle office.com/preview adresinden indirmeye sunuldu.

Dokunmatik ekran, stylus kalemi, klavye ve fare ile giriş desteğine sahip olan Redmon merkezli Microsoft'un yeni ofis yazılım paketi, Windows 7, Windows 8/RT ve Windows Phone 8 işletim sistemli tüm cihazlarda kullanılabilecek. Tanıtımı gerçekleştiren şirketin CEO'su Steve Ballmer, şimdiye kadar gerçekleştirilen en heyecan verici Office sürümünü duyurduklarını ifade etti. Windows 8'e de eşlik eden yepyeni Metro kullanıcı arayüzünün kullanıldığı Office 15, gerek bilgisayar gerek tablet gerekse akıllı telefonlarda rahatça kullanılabilecek.

Stylus kalemi için özel olarak hazırlanan Inking sayesinde dokunmatik cihazınızı bir yazı tahtası gibi kullanabileceksiniz, Sunumlarda bu kalem bir lazer işaretçisiyle aynı görevi üstlenecek. Tabletler için önemli geliştirme çalışmaları yürüten Microsoft, Windows RT işletim sistemine sahip Surface gibi ARM tabanlı aygıtlarda yeni Word, Excel, PowerPoint ve OneNote araçlarını içeren Office Home and Student 2013 RT paketini önyüklü olarak dağıtacak.

Sosyal anlamda büyük yatırımlar yapan Redmond merkezli yazılım devi, Skype, Yammer gibi servisleri Office'e entegre etmiş, SharePoint üzerinden insanları, takımları, siteleri takip edebilmeye imkan tanımış, People Card ile Facebook ve LinkedIn hesaplarınızdaki kartvizit ve aktivite gibi içeriklere erişebilmeyi sağlamış.

2013 sürümüyle bulut bilişim teknolojilerine geçiş yapan Office, kullanıcılarına 20GB'lık SkyDrive depolama alanını ücretsiz dağıtacak. Böylece tıpkı Google'ın döküman servisinde olduğu gibi bilgisayarınızdaki bir dosyayı hemen telefonunuzdan ya da tabletinizden düzenlemeye devam edebileceksiniz.

Office 2013'ün fiyatlandırma planı bu sonbaharda duyurulacağını ekleyen Ballmer, üç yeni Office 365 abonelik paketini gün yüzüne çıkardı. En yeni Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher ve Access sürümlerini içeren Office 365, gelecekte yayınlanacak güncellemeleri alacak ve beş bilgisayar ya da mobil cihaza kadar destek sunacak.

Aileler ve sıradan müşteriler için geliştirilen Office 365 Home Premium adlı ilk paket, 20GB SkyDrive bulut hafıza, aylık 60 dakika Skype görüşmesi içerecek. Office 365 Small Business Premium, kurumsal e-posta, takvim, internet sitesi araçları ve yüksek çözünürlüklü çevrimiçi konferans özelliklerini beraberinde getirecek. Office 365 ProPlus ise; gelişmiş kurumsal özellikler ve bulut servislerinde esnek bir kullanım imkanı sağlayacak.

San Francisco'daki etkinliğin tamamını ve Office 2013 tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.bgr.com/2012/07/16/microsoft-office-2013-release-date-launch-unveiling