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Office 2013 resmen duyuruldu

6 yıl
14,6b
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Diğer Yazılım
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, bugün San Francisco'da düzenlediği etkinlik kapsamında Office 15 ve Office 2013 olarak adlandırılan yeni yazılım paketini resmen duyurdu. 
Word, PowerPoint, Excel, Outlook ve OneNote gibi araçları içeren, SkyDrive ve Skype ile bütünleşen yeni Office, tüketici ön izleme sürümüyle office.com/preview adresinden indirmeye sunuldu.
Dokunmatik ekran, stylus kalemi, klavye ve fare ile giriş desteğine sahip olan Redmon merkezli Microsoft'un yeni ofis yazılım paketi, Windows 7, Windows 8/RT ve Windows Phone 8 işletim sistemli tüm cihazlarda kullanılabilecek. Tanıtımı gerçekleştiren şirketin CEO'su Steve Ballmer, şimdiye kadar gerçekleştirilen en heyecan verici Office sürümünü duyurduklarını ifade etti. Windows 8'e de eşlik eden yepyeni Metro kullanıcı arayüzünün kullanıldığı Office 15, gerek bilgisayar gerek tablet gerekse akıllı telefonlarda rahatça kullanılabilecek.
Stylus kalemi için özel olarak hazırlanan Inking sayesinde dokunmatik cihazınızı bir yazı tahtası gibi kullanabileceksiniz, Sunumlarda bu kalem bir lazer işaretçisiyle aynı görevi üstlenecek. Tabletler için önemli geliştirme çalışmaları yürüten Microsoft, Windows RT işletim sistemine sahip Surface gibi ARM tabanlı aygıtlarda yeni Word, Excel, PowerPoint ve OneNote araçlarını içeren Office Home and Student 2013 RT paketini önyüklü olarak dağıtacak.
Sosyal anlamda büyük yatırımlar yapan Redmond merkezli yazılım devi, Skype, Yammer gibi servisleri Office'e entegre etmiş, SharePoint üzerinden insanları, takımları, siteleri takip edebilmeye imkan tanımış, People Card ile Facebook ve LinkedIn hesaplarınızdaki kartvizit ve aktivite gibi içeriklere erişebilmeyi sağlamış.
2013 sürümüyle bulut bilişim teknolojilerine geçiş yapan Office, kullanıcılarına 20GB'lık SkyDrive depolama alanını ücretsiz dağıtacak. Böylece tıpkı Google'ın döküman servisinde olduğu gibi bilgisayarınızdaki bir dosyayı hemen telefonunuzdan ya da tabletinizden düzenlemeye devam edebileceksiniz. 
Office 2013'ün fiyatlandırma planı bu sonbaharda duyurulacağını ekleyen Ballmer, üç yeni Office 365 abonelik paketini gün yüzüne çıkardı. En yeni Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher ve Access sürümlerini içeren Office 365, gelecekte yayınlanacak güncellemeleri alacak ve beş bilgisayar ya da mobil cihaza kadar destek sunacak.
Aileler ve sıradan müşteriler için geliştirilen Office 365 Home Premium adlı ilk paket, 20GB SkyDrive bulut hafıza, aylık 60 dakika Skype görüşmesi içerecek. Office 365 Small Business Premium, kurumsal e-posta, takvim, internet sitesi araçları ve yüksek çözünürlüklü çevrimiçi konferans özelliklerini beraberinde getirecek. Office 365 ProPlus ise; gelişmiş kurumsal özellikler ve bulut servislerinde esnek bir kullanım imkanı sağlayacak.
San Francisco'daki etkinliğin tamamını ve Office 2013 tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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http://www.bgr.com/2012/07/16/microsoft-office-2013-release-date-launch-unveiling Yorum Yaz
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janparey 6 yıl
skype reklamını da sıkıştırın araya değil mi.kurnazlarr
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asaltek 6 yıl
reklamlardaki üstü çizilen "yazışma, chat'leşme" olayı çok gerilerde kaldı. Yeni versiyonda bir office belgesi yapmak daha kolay ve eylenceli olacaksa tamam, ama sanki bunun haricinde başka başka şeyler var videolarda.
Önceden office yeni versiyon dedin mi, köpekçik, kedicik falan çıkardı, "assistant" olarak, şimdi yok böyle değişik ayrıcalıklı farklılıklar. Ben ne yapayım ki paralı office'i o zaman, kurarım bir özgür office yazılımı(free), zaten derdimizi telefon ile anlatıyoruz, ne gerek var chat falan, yazmakla uğraşacan...
gayet makul seviyelere indi artık gsm olayı bizim ülkemizde. Başka ülkelerde gsm pahalı herhalde?
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thunderwatcher 6 yıl
Microsoftun anlamadığı bir şey var: kullanıcı yeni sistemlere adapte olmak istemiyor! Her yeni ofis sürümünde "alıntı düğmesi nereye gitmiş a.q yaa", "olm sigma işareti kaybolmuş bak bakayım nerdeymiş" gibisinden en ufak iş için bile saatlerce arama yapmak durumunda kalmak istemiyor insanlar. Hele şimdi tablet mablet dedi, Windows 8 komple ikonlar üzerine falan dediler ya, benim gözümün önüne sürüsüne bereket iç içe geçmiş ara ki bula ki klasörler ya da düşürmeli listeler geliyor. Bu yeni deneyimden öylesine tırsıyorum ki herhalde 10 sene falan denemem bile. Önyargı mı? Hayır, tecrübe. Microsoft dünden bugüne değişmedi çünkü hala aynı microsoft. Hep aynı terane...
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Niklaus1864 6 yıl
@2 Senin yerin burasi deil
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hayyam_karadenizli 6 yıl
KaraKanarya
64 bit Window8 kullanıyorum, kurdum ama pişman etti, bu kadar sorunlu ofis kurulumum olmamıştı, saatler sürdü, kurulum esnası 2 kere yok oldu baştan başlattım, şu anda word açayım diyorum donuyor, kapat diyorum kapanmıyor, velhasıl bu önizlemeyi ben önizleyemedim, umarım tam sürümünde temizlerler. Şimdilik Libre Officee devam, maceraya gerek yok.

Ben de Window8 ve 64 bit, aynı sorun, w8 64 bite kurabilen kimse varsa nasıl kuruyor bir yardımcı olsun, excel word açılmıyorlar.
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RuffdcDittmer 6 yıl
İlk izlenimlerim iyi olduğu yönünde .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ec865 6 yıl
Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Bu Office 2013 ile Office 365 farklı bir şey mi? Yoksa Office 365, Office 2013'ün içinde bir servis mi?
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Batuist 6 yıl
açıkcası microsoftu son zamanla oldukça başarılı buluyrum.. yeni konseptleri gerçekten takip etmeye değer... son derece ilgi çekici.. zaten surface yada slate gibi çözümlerle tablette yeni bir devrim yaratacak düşüncesindeyim.. gerçek tablet "PC" devrini başlatacak firma olacağı görüşündeyim..
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01myavuz 6 yıl
2003 versiyonu kadar kullanıcı dostu versiyon çıkmadı, 2003 hala kraldır.
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DH Misafiri 6 yıl
Nereden indirebilirim ?
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