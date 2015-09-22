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Office 2016 indirmeye sunuldu

3 yıl
7,6b
1
14
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Office 2016 indirmeye sunuldu

Microsoft'un Windows işletim sistemi haricinde en çok önem verdiği yazılım grubu olan Office, tepeden tırnağa yenilenerek 2016 sürümüyle yeniden bilgisayarlarımıza gelmeye hazırlanıyor. 

Microsoft Office 2016 ilk olarak Mart ayında duyurulmuş ve sonrasında da önizleme sürecine başlamıştı. Windows 10 platformunun aksine Office 2016 önizleme programı kısa bir süre sonra sona erecek. 

Paket içerisindeki tüm uygulamaların elden geçirildiği ve yeni özelliklerin eklendiği Office 2016 yine tek bir ödeme yoluyla satın alınabiliyor veya Office 365 abonesi olanlar ücretsiz olarak yeni pakete sahip olabiliyor. 

Office 2016 ile gelen yeniliklere bakacak olursak Word, OneNote ve PowerPoint uygulamaları artık yerleşik olarak eşzamanlı çalışmayı destekliyor ve kullanıcılar ortakların düzenlemelerini görebiliyor. Daha önce web uygulamaları üzerinden ortak çalışma mümkündü. Skype entegrasyonu ile kullanıcılar çalışma esnasında bir sohbet başlatarak bilgi paylaşımı yapabiliyor. 

Office 365 Groups özelliği ile kullanıcılar açık veya özel gruplar oluşturarak paylaşımda bulunabiliyor. Bu gruplarda paylaşılan bir mail kutusu, takvim, bulut depolama alanı ve OneNote uygulaması yer alıyor. Office 365 Groups özelliği Outlook 2016 platformunun bir parçası haline geldi ve Outlook Groups uygulaması içerisinde de  iOS, Android ve Windows Phone cihazlarında boy gösterecek. 

Excel uygulaması firmanın bir süre önce indirmeye sunulan Power BI analiz aracı ile uyumlu olarak çalışıyor ve hızlı bir şekilde istatistiklerin tablolara dökülmesini sağlıyor. Ayrıca el yazısı ile yazılan matematiksel işlemleri otomatik olarak tablolara aktarabiliyor. 

Office 365 Planner uygulaması ekiplerin çalışmalarını organize etmesini, yeni planlar hazırlamasını, görevler atamasını sağlarken, görsel kontrol paneli ve bildirimlerle herkesin süreçten haberdar olmasına yardımcı oluyor. Planner önümüzdeki aylarda yayımlanacak. 

Outlook 2016 platformu da elden geçirilirken, daha hızlı bir yapıya kavuşuyor ve düşük öncelikli mailleri otomatik olarak silebiliyor. Yine OneDrive üzerindeki eklentilere de kolay bir şekilde erişebiliyor. 

Windows 10 işletim sisteminden hatırlayacağımız Cortana sesli asistanını Office 2016 paketine entegre eden Microsoft, ayrıca Continuum özelliğini de destekliyor. Herhangi bir bilgisayarda, mobilde veya webde başladığınız dökümana başka bir platformdan devam edebiliyorsunuz. PC için Office 2016 Ev ve İş sürümü 790TL iken, profesyonel sürüm 1299TL seviyesinde. Office 365 aboneliği düşünenler için ise bir bilgisayarlık bireysel abonelikte aylık 14.99TL, 5 bilgisayarlık ev aboneliğinde aylık 22.99TL ücretler bulunuyor. 
Office 2016 indirmeye sunuldu
 

https://products.office.com/tr-tr/buy/office Yorum Yaz
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bkaakco 3 yıl en beğenilen
Şu fiyatları bir türlü aşağı çekemediler gitti. 3 - 4 senede bir birkaç düzeltme yapıp sunuyorlar bir de dünyanın parasını istiyorlar. Windows bile bu kadar pahalı değil. En ucuz sürüm bile ucuz sayılmaz. Üstelik ücretsiz alternatifleri varken daha da tuhaf oluyor bu fiyatlandırma.
Şu fiyatları bir türlü aşağı çekemediler gitti. 3 - 4 senede bir birkaç düzeltme yapıp sunuyorlar bir de dünyanın parasını istiyorlar. Windows bile bu kadar pa...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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ozmenakif 3 yıl
Şu yazılımların eski versiyonlarını da satsalar keşke. İlla son çıkanı mı almalıyız? Diyelim ki yeni bilgisayar aldım ve Office 2007 benim işimi görüyor. Satın şunu 40 liraya, resmi elden alayım. Son 10 yılın sürümleri satılsın. Eskisi ucuz olsun, yeniliğe göre pahalılaşsın. Ama tabi 790 lira da olmasın. Biz o paraya bilgisayar alan adamız. Pahalı yapıp korsandan kaybedeceğine ucuza sat, benim gibi düşünenler alsın. Bu durum Photoshop gibi programlar için daha önemli bence. Binlerce dolara satılan programlar... Photoshop CS işimi görüyorsa niye son versiyonu alayım? İşin özeti, halka hizmet yok, zengine hizmet var
Şu yazılımların eski versiyonlarını da satsalar keşke. İlla son çıkanı mı almalıyız? Diyelim ki yeni bilgisayar aldım ve Office 2007 benim işimi görüyor. Satın...
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jedi39 3 yıl
Office 2016 ev için 790tl iste ama Cortana'yı hâlâ türkçe yapma. Ah Microsoft ah.
2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 7 ay
ben buna bu kadar para vermem giderim başka sitelerden ful indiririm zaten yılda 10 kez anca kullanıyoruz.
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qx5 3 yıl
Free WPS office yeter.
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dockhanger 3 yıl
790 değil 7 tl olması gerekir ülkelerin halkların alım gücüne göre fiyat yapması gerekir insanı korsan kullanmaya itiyolar
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ozmenakif 3 yıl
Şu yazılımların eski versiyonlarını da satsalar keşke. İlla son çıkanı mı almalıyız? Diyelim ki yeni bilgisayar aldım ve Office 2007 benim işimi görüyor. Satın şunu 40 liraya, resmi elden alayım. Son 10 yılın sürümleri satılsın. Eskisi ucuz olsun, yeniliğe göre pahalılaşsın. Ama tabi 790 lira da olmasın. Biz o paraya bilgisayar alan adamız. Pahalı yapıp korsandan kaybedeceğine ucuza sat, benim gibi düşünenler alsın. Bu durum Photoshop gibi programlar için daha önemli bence. Binlerce dolara satılan programlar... Photoshop CS işimi görüyorsa niye son versiyonu alayım? İşin özeti, halka hizmet yok, zengine hizmet var
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theyapici 3 yıl
bende kurulu 180 günlük deneme vardı cart diye süre bitti yazmaya başladı anlamadım?
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bkaakco 3 yıl en beğenilen
Şu fiyatları bir türlü aşağı çekemediler gitti. 3 - 4 senede bir birkaç düzeltme yapıp sunuyorlar bir de dünyanın parasını istiyorlar. Windows bile bu kadar pahalı değil. En ucuz sürüm bile ucuz sayılmaz. Üstelik ücretsiz alternatifleri varken daha da tuhaf oluyor bu fiyatlandırma.
1 Yanıt Yanıtla +12
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Nu.D.38 3 yıl
Office 2007 den beri bulut desteği hariç hiçbir yenilik yok.
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sertacaygun 3 yıl bkaakco
bkaakco
Şu fiyatları bir türlü aşağı çekemediler gitti. 3 - 4 senede bir birkaç düzeltme yapıp sunuyorlar bir de dünyanın parasını istiyorlar. Windows bile bu kadar pahalı değil. En ucuz sürüm bile ucuz sayılmaz. Üstelik ücretsiz alternatifleri varken daha da tuhaf oluyor bu fiyatlandırma.

Eleştiri amaçlı değil de bilgi amaçlı sormak istiyorum;

Ücretsiz alternatiflerden kastınız büyük ihtimâl Open Office veya Libre Offfice. MS Office gibi işlevseller mi peki ?

Dayım için örnek vereyim; iPhone kullanmaya başladıktan sonra Macbook aldı. Mac'e özel MS Office satın aldı. Kullanamadı Windows PC aldı. İş yerinde sürekli Excel, Word kullanılıyor ama Open Office falan gündeme gelmedi diye hatırlıyorum.
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jedi39 3 yıl
Office 2016 ev için 790tl iste ama Cortana'yı hâlâ türkçe yapma. Ah Microsoft ah.
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denizbülent 3 yıl jedi39
jedi39

Office 2016 ev için 790tl iste ama Cortana'yı hâlâ türkçe yapma. Ah Microsoft ah.

Pm atin yardimci olurum arkadasim.Pm atan herkese yardimci olurum
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dostum kertenkele 3 yıl jedi39
Çıksın bir kaç aya korsan a düşer full olarak. bende 2010 var arada lazım oluyor sadece fazlası lazım değil fiyatlar bu kadar yüksek olursa korsana daha çok taharet olur.

Korsanı çıkmış bile şimdi baktım da 2 gb boyutu var
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