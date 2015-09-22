Office 2016 indirmeye sunuldu

Microsoft'un Windows işletim sistemi haricinde en çok önem verdiği yazılım grubu olan Office, tepeden tırnağa yenilenerek 2016 sürümüyle yeniden bilgisayarlarımıza gelmeye hazırlanıyor.





Microsoft Office 2016 ilk olarak Mart ayında duyurulmuş ve sonrasında da önizleme sürecine başlamıştı. Windows 10 platformunun aksine Office 2016 önizleme programı kısa bir süre sonra sona erecek.





Paket içerisindeki tüm uygulamaların elden geçirildiği ve yeni özelliklerin eklendiği Office 2016 yine tek bir ödeme yoluyla satın alınabiliyor veya Office 365 abonesi olanlar ücretsiz olarak yeni pakete sahip olabiliyor.





Office 2016 ile gelen yeniliklere bakacak olursak Word, OneNote ve PowerPoint uygulamaları artık yerleşik olarak eşzamanlı çalışmayı destekliyor ve kullanıcılar ortakların düzenlemelerini görebiliyor. Daha önce web uygulamaları üzerinden ortak çalışma mümkündü. Skype entegrasyonu ile kullanıcılar çalışma esnasında bir sohbet başlatarak bilgi paylaşımı yapabiliyor.





Office 365 Groups özelliği ile kullanıcılar açık veya özel gruplar oluşturarak paylaşımda bulunabiliyor. Bu gruplarda paylaşılan bir mail kutusu, takvim, bulut depolama alanı ve OneNote uygulaması yer alıyor. Office 365 Groups özelliği Outlook 2016 platformunun bir parçası haline geldi ve Outlook Groups uygulaması içerisinde de iOS, Android ve Windows Phone cihazlarında boy gösterecek.





Excel uygulaması firmanın bir süre önce indirmeye sunulan Power BI analiz aracı ile uyumlu olarak çalışıyor ve hızlı bir şekilde istatistiklerin tablolara dökülmesini sağlıyor. Ayrıca el yazısı ile yazılan matematiksel işlemleri otomatik olarak tablolara aktarabiliyor.





Office 365 Planner uygulaması ekiplerin çalışmalarını organize etmesini, yeni planlar hazırlamasını, görevler atamasını sağlarken, görsel kontrol paneli ve bildirimlerle herkesin süreçten haberdar olmasına yardımcı oluyor. Planner önümüzdeki aylarda yayımlanacak.





Outlook 2016 platformu da elden geçirilirken, daha hızlı bir yapıya kavuşuyor ve düşük öncelikli mailleri otomatik olarak silebiliyor. Yine OneDrive üzerindeki eklentilere de kolay bir şekilde erişebiliyor.





Windows 10 işletim sisteminden hatırlayacağımız Cortana sesli asistanını Office 2016 paketine entegre eden Microsoft, ayrıca Continuum özelliğini de destekliyor. Herhangi bir bilgisayarda, mobilde veya webde başladığınız dökümana başka bir platformdan devam edebiliyorsunuz. PC için Office 2016 Ev ve İş sürümü 790TL iken, profesyonel sürüm 1299TL seviyesinde. Office 365 aboneliği düşünenler için ise bir bilgisayarlık bireysel abonelikte aylık 14.99TL, 5 bilgisayarlık ev aboneliğinde aylık 22.99TL ücretler bulunuyor.

https://products.office.com/tr-tr/buy/office