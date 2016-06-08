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Office 365 kullanıcıları için proje yönetim uygulaması Planner indirmeye sunuldu

Microsoft’un Office 365 kullanıcıları için daha kolay bir proje yönetimi ve ekip çalışmasına yönelik olarak hazırladığı Planner uygulaması, yaygın kullanıma açıldı.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un Office 365 kullanıcıları için daha kolay bir proje yönetimi ve ekip çalışmasına yönelik olarak hazırladığı Planner uygulaması, uzun süredir belirli bir kullanıcı kitlesi ile pilot denemeler yapıyordu. Uygulama nihayet yaygın kullanıma açıldı.

Uygulama içerisinde kova adı verilen koleksiyonlar bulunuyor. Kullanıcılar projelerini bu kovalar içerisinde kolayca organize edebiliyor ve kovadan kovaya hızlıca transfer yapabiliyor. Uygulamanın öne çıkan tarafı biraz daha ekip çalışmasına odaklanması.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Ekip arkadaşlarına görevler atayabilme, atanan görevleri tek bir ekranda görebilme, arkadaşların görevlerindeki sürecini takip edebilme, problem yaşayanlara yardımcı olabilme gibi pek çok özellik mevcut. Bu hafta itibariyle dağıtıma başlayan Planner uygulaması, Office 365 platformunun ana sayfasında belirecek ve buradan indirilebilecek.

Uygulamanın Office 365 yazılımları ile entegre olarak çalışması ve doğrudan kovalara buradan projeler çıkarılabilmesi dikkat çekiyor. Kurumsal iletişim konusunda agresif adımlar atan Microsoft’un bu uygulama ile Trello gibi rakiplerine karşı avantaj sağlaması bekleniyor. 

 

http://mashable.com/2016/06/07/microsoft-planner/#pQ_PzGzysaqF Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
face1tr 2 yıl
google tasks nasıl bir şey?
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yimmasabi 2 yıl
Proje yönetimi için en iyi uygulama Trello trello.com/... bence. Jira, BaseCamp, Google Tasks gibi farklı uygulamalar da var.
alternativeto.net/...
Office Planner i da denemek lazım, tabi sektörde daha yeni :)
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