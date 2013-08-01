Office Mobile, Android akıllı telefonlar için de yayınlandı









Microsoft'un Office 365 aboneliği ile bağlantılı olan ve iPhone/iPod touch için indirmeye sunduğu Office Mobile artık Android akıllı telefonlar için de yayınlandı.





Microsoft Word, Excel ve PowerPoint olarak üç popüler yazılıma erişim imkanı veren uygulama, Office 365 aboneliği gerektiriyor. iPhone sürümündeki gibi temiz ve kolay bir arayüz sunan uygulama, hareket halindeyken tüm dökümanlarınızı görüntüleme ve düzenleme imkanı sunuyor.





Uygulama an itibariyle ABD'de indirilebilir durumda. Önümüzdeki günlerde 117 ülkeye 33 dilde indirmeye sunulacak.





iPad'de olduğu gibi Android tabletler de bu fırsatın dışında kalıyor. Windows tabletlerin cazibesini yitirmesini istemeyen Microsoft, diğer tabletlere bu hizmeti şimdilik sunmayacak.











