Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Office Insider programı başladı

Microsoft, önemli bir gelir elde ettiği Office platformu tarafında da Insider önizleme programına başlıyor. Program Windows ve Android sürümleri için geçerli.
3 yıl
3b
1
3
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Office Insider programı başladı
 
Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi için başlattığı ve aldığı geri dönüşler ile daha iyi bir yapının oluşması için çabaladığı Windows Insider önizleme programı artık Office tarafında da başlıyor. 

Office Insider olarak başlayan önizleme programı sadece Office 365 abonelerine yönelik. Insider programının amacı hem mevcut sistemin hatalarını görebilmek, hem de yenilikleri ilk olarak bu tarafa sunarak ortaya çıkması muhtemel sıkıntıları önceden giderebilmek. Office Insider katılımcıları da platforma gelecek yenilikleri önceden inceleme ve hatalarını görebilme şansına sahip olacak. 

Kullanıcılar aşağıdaki linkte bulunan hesaplarına giriş yaptıktan kendisine uygun Office Insider önizleme sürümünü indirebiliyor. Cihazında Office 365 kurulu ise otomatik olarak önizleme sürümüne güncelleniyor. Office 365 First Release olarak indirmeye sunulacak ilk önizleme sürümü sadece Windows işletim sistemi için geçerli. 

Mobil tarafta Android kullanıcıları Office Insider programına katılabiliyor. Windows 10 mobil programında olanlar ise Windows Insider içerisinden Office Insider programına erişebiliyor. Yani görüldüğü kadarıyla OS X ve iOS kullanıcıları şimdilik Office Insider programının dışında tutulmuş.





Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emrebdt 3 yıl
windows 10 pro'ya sahibim office programlarını sınırsız ücretsiz şekilde veya lisanslı şekilde kullanabilme hakkım var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
Insider herkeze açık olsaydı kullanıırdık beleş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
klimatavsiye 3 yıl
Kullanıcıyı iyice beta yazılımlara boğdular. Baydı artık bu insider muhabbeti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mobilite: Vestel Venus 3, LG V10, Snapdragon 820, iPad Pro ve dahası... 3 yıl Efsane oyun serisi Fallout hakkında her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim