Office Insider programı başladı

Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi için başlattığı ve aldığı geri dönüşler ile daha iyi bir yapının oluşması için çabaladığı Windows Insider önizleme programı artık Office tarafında da başlıyor.





Office Insider olarak başlayan önizleme programı sadece Office 365 abonelerine yönelik. Insider programının amacı hem mevcut sistemin hatalarını görebilmek, hem de yenilikleri ilk olarak bu tarafa sunarak ortaya çıkması muhtemel sıkıntıları önceden giderebilmek. Office Insider katılımcıları da platforma gelecek yenilikleri önceden inceleme ve hatalarını görebilme şansına sahip olacak.





Kullanıcılar aşağıdaki linkte bulunan hesaplarına giriş yaptıktan kendisine uygun Office Insider önizleme sürümünü indirebiliyor. Cihazında Office 365 kurulu ise otomatik olarak önizleme sürümüne güncelleniyor. Office 365 First Release olarak indirmeye sunulacak ilk önizleme sürümü sadece Windows işletim sistemi için geçerli.





Mobil tarafta Android kullanıcıları Office Insider programına katılabiliyor. Windows 10 mobil programında olanlar ise Windows Insider içerisinden Office Insider programına erişebiliyor. Yani görüldüğü kadarıyla OS X ve iOS kullanıcıları şimdilik Office Insider programının dışında tutulmuş.















