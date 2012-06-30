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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Offroad Legends, ücretsiz olarak Google Play Store'da yayınladı

6 yıl
3,2b
1
11
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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8bit Ninja oyununun yapımcısı DogByte Games, yarış türündeki yeni yapımı Offroad Legends'ı Android işletim sistemi için Google Play Store'da ücretsiz olarak yayınladı. 
Dört farklı kategoride çeşitli araçlara ve 56 zorlu yarış pistine sahip olan Offroad Legends, kullanıcısına üç oyun modu sunuyor. Harika grafikleri, gerçek zamanlı araç hasarı ve üst düzey fizik ögeleriyle bezenen yandan ilerlemeli (side-scrolling) yarış oyunu, sadece 73MB büyüklüğünde.
Google Play Store'dan ücretsiz olarak edinebileceğiniz Offroad Legends, Sony Ericsson Xperia PLAY için özel olarak optimize edilmiş. Android 2.2 Froyo ve üstü sürümlere sahip diğer cihazların büyük çoğunluğuyla uyumlu ve gayet düzgün çalışıyor. Kısa sürede 1,000'in üzerinde cihaz sahibi tarafından indirilen ve 4.7/5 kullanıcı inceleme ortalamasına sahip olan yeni DogByte oyununu denemenizi tavsiye ediyoruz.

http://www.pocketgamer.co.uk/r/Multiformat/Offroad+Legends/news.asp?c=42505& Yorum Yaz
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strathmorea 6 yıl en beğenilen
Bu şekilde haberleriniz çok güzel oluyor, yoksa markette ancak rast gelirsek bulabiliyoruz böyle oyuları, özellikle son haftalarda sıklıkla haberleriniz sonrası güzel uygulama ve oyunlar yükledim telefonuma, teşekkürker :)
Bu şekilde haberleriniz çok güzel oluyor, yoksa markette ancak rast gelirsek bulabiliyoruz böyle oyuları, özellikle son haftalarda sıklıkla haberleriniz sonrası...
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RAN7843 6 yıl
Bedava mal tatlı gelir insanlaraaaa
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chatlaxs 6 yıl
deniyorum hemen
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X-FI 6 yıl
full ünü yüklemiştim ve açılmamıştı.. free sini deneyeyim o zaman
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enes5000 6 yıl
indirip deneyeceğim
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monrealpiaad 6 yıl
yoksa markette ancak rast gelirsek bulabiliyoruz böyle oyuları .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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osmn93 6 yıl
Bu tarz haberlerin devamını bekliyoruz :D :D :D
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McGhoosT 6 yıl
one x(tegra 3) te ve iconia tab a500(tegra 2) de denedim sorunsuz çalışıyor. ama yarım saat oynadım ve sıkıldım
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strathmorea 6 yıl en beğenilen
Bu şekilde haberleriniz çok güzel oluyor, yoksa markette ancak rast gelirsek bulabiliyoruz böyle oyuları, özellikle son haftalarda sıklıkla haberleriniz sonrası güzel uygulama ve oyunlar yükledim telefonuma, teşekkürker :)
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Barbaroscakir 6 yıl
Tegra 2 , 3.2 de nadiren kasma yapıyor. GÜzel oyun.
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SkyLord4u 6 yıl
güzele benziyor indirip denemek lazım!.
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Pardus Linux 6 yıl
Haberdar ettiğiniz için teşekkürler ücretsiz bir oyun için grafikler şahane boyutu biraz yüksek(~70mb) ama değer...

edit: Acer Liquid E'de sorunsuzca çalışmaktadır.[MIUI 1.12.30 - Android 2.3.7]
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