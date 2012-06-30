Offroad Legends, ücretsiz olarak Google Play Store'da yayınladı





8bit Ninja oyununun yapımcısı DogByte Games, yarış türündeki yeni yapımı Offroad Legends'ı Android işletim sistemi için Google Play Store'da ücretsiz olarak yayınladı.

Dört farklı kategoride çeşitli araçlara ve 56 zorlu yarış pistine sahip olan Offroad Legends, kullanıcısına üç oyun modu sunuyor. Harika grafikleri, gerçek zamanlı araç hasarı ve üst düzey fizik ögeleriyle bezenen yandan ilerlemeli (side-scrolling) yarış oyunu, sadece 73MB büyüklüğünde.

Google Play Store 'dan ücretsiz olarak edinebileceğiniz Offroad Legends, Sony Ericsson Xperia PLAY için özel olarak optimize edilmiş. Android 2.2 Froyo ve üstü sürümlere sahip diğer cihazların büyük çoğunluğuyla uyumlu ve gayet düzgün çalışıyor. Kısa sürede 1,000'in üzerinde cihaz sahibi tarafından indirilen ve 4.7/5 kullanıcı inceleme ortalamasına sahip olan yeni DogByte oyununu denemenizi tavsiye ediyoruz.

http://www.pocketgamer.co.uk/r/Multiformat/Offroad+Legends/news.asp?c=42505&