Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün

Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte okula geri dönüş sezonu başladı. Küçük büyük pek çok genç önümüzdeki hafta okula başlayacak. Eğitim dönemi heyecanın yanında şu günlerde büyük bir alışveriş çılgınlığı da başladı.

Bizler de yeni dönemde ihtiyaçlarınızı giderecek pek çok ürünü bir araya getirdik. Kırtasiye malzemelerinden eğlence ürünlerine pek çok ürünü listemizde bulabilirsiniz.

Kırtasiye Malzemeleri

Pelikan Griffix dolma kalem küçük eller için tasarlandı. Kavramayı kolaylaştıran ergonomik dizaynı ve ideal ağırlık dengesi ile miniklerimizin dolma kalem ile yazı yazmasını kolaylaştırıyor.

Faber Castell’in ergonomik kurşun kalemlerinden Faber Castell Grip 2001 şimdi set halinde. Setin içerisinde üç adet kurşun kalem, bir adet silgi ve bir adet kalemtraş bulunuyor. Tüm ürünler Grip ismiyle adlandırılan üçgen benekli tasarıma sahip.

Çanta

Okul ürünleri olur da çanta olmaz mı? Outdoor ürünleri ile beğeni kazanan Amerikan menşeli Dakine markasının şık çantasını öneriyoruz. Minimalist tasarımı ile öne çıkan bu çantayı sadece öğrenciler değil büyükler de kullanabilir. Çantada 15 inç dolgulu laptop gözü ve küçük eşyalarınız ile cüzdanı da koyabileceğiniz bir ön göz bulunuyor.

Masa Lambası

Kaliteli bir masa lambası size hem enerji tasarrufu sağlayacak hem de göz sağlığınızı koruyacaktır. WOFI’nin Action lambası, parlamayı önleyici perdesi ve ışığı geniş bir şekilde yayması ile dikkat çekiyor. A++ sınıfı lambası ile de enerjiyi tasarruflu kullanmayı vadediyor.

Hesap Makinesi

Profesyonel işlemler için elbette kaliteli bir hesap makinesine gereksinim duyuyoruz. Uzun kullanım ömrü vadeden Casio FX-82DE Plus, bilimsel hesaplamalarda ömür boyu yardımcınız olacak.

Eğitici Ürünler

Eğitim sadece okulda verilmez. Okul dışında da yeni şeyler öğrenmeli ve bilginin beşine düşmeliyiz. Bu kapsamda üç adet eğitici ürün tavsiyemiz var.

Eğitime yönelik eğlenceli ürünleri ile öne çıkan Noris Spiele markasının sayı ve işlem öğrenme seti oldukça ilgi çekici duruyor. Bir yandan sayı saymayı, sayılar ile işlem yapmayı öğretirken diğer yandan elektrik devrelerine karşı ilgi uyandırmayı vadediyor.

Tam Boyutta Gör

Kimya laboratuvarlarına yönelik ürünleriyle tanınan Bresser’in çocuklara yönelik uygun fiyatlı ürünü Bresser Junior belki de birçok gencin kimyaya olan sevgisini açığa çıkaracak bir ürün. Set halinde satılan Bresser Junior’da bu işe yeni girecek bir gencin ihtiyacı olacak her ürün var.

Elektrik devreleriyle harikalar yaratmak ister misiniz? Arduino tam olarak aradığınız şey. Mini bilgisayar olan Arduino’ya yapılacak eklentiler ve ek aksesuarlar ile birlikte harika şeyler oluşturabilirsiniz. Ne yapmak istediğiniz tamamen size kalmış. Arduino başlangıç kitinde ilk projeleriniz için ihtiyacınız olacak ek parçalar yer alıyor.

E-Kitap Okuyucu ve Tablet Bilgisayar

Teknoloji ile birlikte kitaplar farklı bir normda karşımıza çıkıyor. E-kitap okuyucular sayesinde her zaman yanımızda binlerce kitabı tek bir cihaza sığdıtabiliyoruz. Tolino Shine, giriş seviyesi bir e-kitap okuyucu için üstün özelliklere sahip. Yedi hafta batarya süresi, 2 GB depolama alanı, aydınlatmalı ekran, Wi-Fi desteği ve bulut teknoloji özellikleri dikkat çekici.

Tablet bilgisayar ile eğlenceyi yanınızda taşıyabilirsiniz. Her yerde oyun oynayabilir, film izleyebilir, müzik dinleyebilir ve internette gezinebilirsiniz. Samsung Galaxy Tab A 10.1 bu konuda size yardımcı olabilir.

Akıllı Saat ve Akıllı Bileklik

Akıllı saatler ve akıllı bileklik kimi zaman hayat kurtarıcı olabilir. İki güzel ürün tavsiye ediyoruz. Bu ürünlerden xlyne markalı akıllı saat, klasik görünümü ile dikkat çekiyor. Bu saat Türkiye’ye gönderilmiyor gibi gözükse de ödeme ekranına kadar ilerlediğiniz zaman Türkiye’ye gönderiminin yapıldığını göreceksiniz.

Detome S2 ise daha uzun pil ömrü ve sportif tasarımı ile öne çıkıyor. Küçük siyah beyaz erkanına rağmen bildirimlerin tamamını gösterebiliyor.

Hoparlör

Son dönemde taşınabilir hoparlörler büyük ilgi çekiyor. AmazonBasics’in kablosuz hoparlörü güzel bir eğlence aracı olabilir.

Hard Disk

Ders notları, fotoğraflar, videolar ve daha fazlasını yedeklemek için bir hard disk gerekebilir. Saniyede 625 MB veri transfer hızına sahip Intenso Memory Case, uygun fiyatı ile ihtiyacınızı giderebilir. Eğer hızlı bir hard disk arıyorsanız başka ürüne bakmakta fayda var.

PlayStation 4

Eee ödevlerimizi yaptık dersimizi çalıştık; biraz da eğlence lazım değil mi? Eğer hobilerinizden birisi oyun oynamak ise PlayStation 4 yoldaşınız olabilir. Playstation 4 Fifa 18 bundle’ının fiyatı uygun görünüyor. Yaşı büyük kardeşlerime bu paketi öneriyorum. Yaşı küçük kardeşlerime tavsiyem ise bir hobi için böyle yüklü harcama yapmak yerine bu paraya çok sayıda aktivite yapmanız olacaktır.