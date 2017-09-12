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Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün

Önümüzdeki hafta yeni okul sezonu açılacak. Peki yeni sezonu hazır mısın? Okul dönemi boyunca ihtiyacın olabilecek çantadan oyun konsoluna pek çok ürünü bir araya getirdik.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte okula geri dönüş sezonu başladı. Küçük büyük pek çok genç önümüzdeki hafta okula başlayacak. Eğitim dönemi heyecanın yanında şu günlerde büyük bir alışveriş çılgınlığı da başladı.
Bizler de yeni dönemde ihtiyaçlarınızı giderecek pek çok ürünü bir araya getirdik. Kırtasiye malzemelerinden eğlence ürünlerine pek çok ürünü listemizde bulabilirsiniz.

Kırtasiye Malzemeleri

Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün
Pelikan Griffix dolma kalem küçük eller için tasarlandı. Kavramayı kolaylaştıran ergonomik dizaynı ve ideal ağırlık dengesi ile miniklerimizin dolma kalem ile yazı yazmasını kolaylaştırıyor.
Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün
 

Faber Castell’in ergonomik kurşun kalemlerinden Faber Castell Grip 2001 şimdi set halinde. Setin içerisinde üç adet kurşun kalem, bir adet silgi ve bir adet kalemtraş bulunuyor. Tüm ürünler Grip ismiyle adlandırılan üçgen benekli tasarıma sahip.

Çanta

Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün
Okul ürünleri olur da çanta olmaz mı? Outdoor ürünleri ile beğeni kazanan Amerikan menşeli Dakine markasının şık çantasını öneriyoruz. Minimalist tasarımı ile öne çıkan bu çantayı sadece öğrenciler değil büyükler de kullanabilir. Çantada 15 inç dolgulu laptop gözü ve küçük eşyalarınız ile cüzdanı da koyabileceğiniz bir ön göz bulunuyor.

Masa Lambası

Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün
Kaliteli bir masa lambası size hem enerji tasarrufu sağlayacak hem de göz sağlığınızı koruyacaktır. WOFI’nin Action lambası, parlamayı önleyici perdesi ve ışığı geniş bir şekilde yayması ile dikkat çekiyor. A++ sınıfı lambası ile de enerjiyi tasarruflu kullanmayı vadediyor.

Hesap Makinesi

Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün

Profesyonel işlemler için elbette kaliteli bir hesap makinesine gereksinim duyuyoruz. Uzun kullanım ömrü vadeden Casio FX-82DE Plus, bilimsel hesaplamalarda ömür boyu yardımcınız olacak.

Eğitici Ürünler

Eğitim sadece okulda verilmez. Okul dışında da yeni şeyler öğrenmeli ve bilginin beşine düşmeliyiz. Bu kapsamda üç adet eğitici ürün tavsiyemiz var.

Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün

Eğitime yönelik eğlenceli ürünleri ile öne çıkan Noris Spiele markasının sayı ve işlem öğrenme seti oldukça ilgi çekici duruyor. Bir yandan sayı saymayı, sayılar ile işlem yapmayı öğretirken diğer yandan elektrik devrelerine karşı ilgi uyandırmayı vadediyor.

Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün
Tam Boyutta Gör
 

Kimya laboratuvarlarına yönelik ürünleriyle tanınan Bresser’in çocuklara yönelik uygun fiyatlı ürünü Bresser Junior belki de birçok gencin kimyaya olan sevgisini açığa çıkaracak bir ürün. Set halinde satılan Bresser Junior’da bu işe yeni girecek bir gencin ihtiyacı olacak her ürün var.

Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün
 

Elektrik devreleriyle harikalar yaratmak ister misiniz? Arduino tam olarak aradığınız şey. Mini bilgisayar olan Arduino’ya yapılacak eklentiler ve ek aksesuarlar ile birlikte harika şeyler oluşturabilirsiniz. Ne yapmak istediğiniz tamamen size kalmış. Arduino başlangıç kitinde ilk projeleriniz için ihtiyacınız olacak ek parçalar yer alıyor.

E-Kitap Okuyucu ve Tablet Bilgisayar

Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün
Teknoloji ile birlikte kitaplar farklı bir normda karşımıza çıkıyor. E-kitap okuyucular sayesinde her zaman yanımızda binlerce kitabı tek bir cihaza sığdıtabiliyoruz. Tolino Shine, giriş seviyesi bir e-kitap okuyucu için üstün özelliklere sahip. Yedi hafta batarya süresi, 2 GB depolama alanı, aydınlatmalı ekran, Wi-Fi desteği ve bulut teknoloji özellikleri dikkat çekici.
Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün
 
Tablet bilgisayar ile eğlenceyi yanınızda taşıyabilirsiniz. Her yerde oyun oynayabilir, film izleyebilir, müzik dinleyebilir ve internette gezinebilirsiniz. Samsung Galaxy Tab A 10.1 bu konuda size yardımcı olabilir.

Akıllı Saat ve Akıllı Bileklik

Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün
 
Akıllı saatler ve akıllı bileklik kimi zaman hayat kurtarıcı olabilir. İki güzel ürün tavsiye ediyoruz. Bu ürünlerden xlyne markalı akıllı saat, klasik görünümü ile dikkat çekiyor. Bu saat Türkiye’ye gönderilmiyor gibi gözükse de ödeme ekranına kadar ilerlediğiniz zaman Türkiye’ye gönderiminin yapıldığını göreceksiniz.
Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün
 
Detome S2 ise daha uzun pil ömrü ve sportif tasarımı ile öne çıkıyor. Küçük siyah beyaz erkanına rağmen bildirimlerin tamamını gösterebiliyor.

Hoparlör

Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün
 

Son dönemde taşınabilir hoparlörler büyük ilgi çekiyor. AmazonBasics’in kablosuz hoparlörü güzel bir eğlence aracı olabilir.

Hard Disk

Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün
 

Ders notları, fotoğraflar, videolar ve daha fazlasını yedeklemek için bir hard disk gerekebilir. Saniyede 625 MB veri transfer hızına sahip Intenso Memory Case, uygun fiyatı ile ihtiyacınızı giderebilir. Eğer hızlı bir hard disk arıyorsanız başka ürüne bakmakta fayda var.

PlayStation 4

Eee ödevlerimizi yaptık dersimizi çalıştık; biraz da eğlence lazım değil mi? Eğer hobilerinizden birisi oyun oynamak ise PlayStation 4 yoldaşınız olabilir. Playstation 4 Fifa 18 bundle’ının fiyatı uygun görünüyor. Yaşı büyük kardeşlerime bu paketi öneriyorum. Yaşı küçük kardeşlerime tavsiyem ise bir hobi için böyle yüklü harcama yapmak yerine bu paraya çok sayıda aktivite yapmanız olacaktır.

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cebrail.bsrn 1 yıl en beğenilen
Ben anlamadım minik eller için dolma kalemden tablet ve ps4' e nasıl geçtik. :D
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cruel_crazy 1 yıl
Amazonu ref olarak algılıyor beynim..
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veteriner69 1 yıl
Donanımhaber'den referanslı linkler. Amazon.de ile anlaşmalı. Hayırlı olsun.
Yanıtla +28
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3 Avatar Avatar Avatar
ipli jeton 1 yıl
Saniyede 625 MB transfer hızına sahip... ... ugun fiyatı ile ihtiyacınızı giderebilir. Eğer hızlı bir hard disk arıyorsanız başka ürüne bakmakta fayda var.


Depolama maksatlı kullanılacak bir ürün daha ne kadar hızlı olmalı ki, sonuçta üzerine sistem kurmayacağız. Bu tarz ürünlerde hızdan ziyade kaliteye de dikkat edilmeli. Sonuçta onca verimizin depolandığı diskin biraz yavaş olması üzmez, ama arızalanıp içindeki verilerin buhar olması feci üzer. Her ne kadar ürünler garantili olsa da garanti içindeki verileri geri getirmiyor.
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Yok artık, "Ben de kalem, çanta bekliyordum :)" diye geyik yapmaya girdim hakkatten kalem, çanta linkleri konmuş. DH olarak USB çoklayıcılar, yazılım paketleri, dizüstü bilgisayar, kulaklık vs. beklerdim ama büyük hayal kırıklığı oldu..
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Master_Evil 1 yıl
ps4 önemli minecraft oynar öğrenciler
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Fenomenon 1 yıl
referanslar link'li mi beyler
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Kerim5100 1 yıl
Maşallah kafalar pırıl pırıl. Bari oyun listesi falan da vereydiniz haftanın günlerinde hangi oyun oynanmalı diye :/
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elektrontan 1 yıl
Donanım Haber'in de suyu çıkmaya başladı. Okul derken lise ve üniversiteden bahsedecek sandım. 1+1'i öğrenecek çocuğun SSD ile ne işi olur. OKUL LİSTESİNDE PS4'ÜN NE İŞİ VAR!
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bartlebyandco 1 yıl
onedio butun interneti ele gecirdi mk.
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Physicist_Emre 1 yıl
Hesap makinesi, kalemler vs burada daha ucuz.
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Texassm0ke 1 yıl
okul dönemi boyunca ps4 e ihtiyaç duyucak olduğunu sanmıyorum bir çocuğun, onun yerine avm lerdeki eğlence merkezi, lunaparkta eğlenceli vakit geçirmesi daha iyi olur
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