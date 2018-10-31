Old School RuneScape Android ve iOS platformlarına geldi

Son yirmi yılın en sevilen MMORPG türü oyunlarından olan Old School RuneScape, Linux, Microsoft Windows ve Mac OS platformlarının ardından nihayet Android ve iOS kullanıcıları ile de buluştu.
Çoğu mobil oyunda olduğu gibi, RuneScape de ücretsiz bir oyun ve gelirlerini uygulama içi satın alma işlemlerinden karşılıyor. Oyunu indirmek için herhangi bir meblağ ödemenize gerek yok ancak daha geniş bir dünya haritası, sekiz ek yetenek ve daha fazla seviyeye erişmek için ödeme yapmanız gerekiyor.
https://www.phonearena.com/news/Old-school-RuneScape-launches-on-Android-and-iOS_id110555 Yorum Yaz Paylaş Tweetle