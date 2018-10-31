Old School RuneScape Android ve iOS platformlarına geldi

Son yirmi yılın en sevilen MMORPG türü oyunlarından olan Old School RuneScape, Linux, Microsoft Windows ve Mac OS platformlarının ardından nihayet Android ve iOS kullanıcıları ile de buluştu.

Android kullanıcıları iOS kullanıcıları ise kullanıcıları buradan kullanıcıları ise buradan oyunu indirebilirler.

https://www.phonearena.com/news/Old-school-RuneScape-launches-on-Android-and-iOS_id110555

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İlk kez'de Java tabanlı bir tarayıcı oyunu olarak piyasaya sürülen, kısa sürede oldukça fazla ilgi gördü ve büyük başarılar elde etmeyi başardı. Oyun, 17 yıl boyunca oldukça fazla değişiklik yaşadı ve pek çok farklı versiyon ile kullanıcıların karşısına çıktı. Ancak oyunun klasik versiyonu, hayranların kalplerinde her zaman en çok yer edinendi.Çoğu mobil oyunda olduğu gibi,de ücretsiz bir oyun ve gelirlerini uygulama içi satın alma işlemlerinden karşılıyor. Oyunu indirmek için herhangi bir meblağ ödemenize gerek yok ancak daha geniş bir dünya haritası, sekiz ek yetenek ve daha fazla seviyeye erişmek için ödeme yapmanız gerekiyor.