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Old School RuneScape Android ve iOS platformlarına geldi

MMORPG türünün sevilen oyunlarından Old School Runescape'in mobil sürümü Android ve iOS kullanıcıları ile buluştu. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
6 ay
4,4b
1
4
Mobil Oyunlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Son yirmi yılın en sevilen MMORPG türü oyunlarından olan Old School RuneScape, Linux, Microsoft Windows ve Mac OS platformlarının ardından nihayet Android ve iOS kullanıcıları ile de buluştu.
İlk kez 2001'de Java tabanlı bir tarayıcı oyunu olarak piyasaya sürülen RuneScape, kısa sürede oldukça fazla ilgi gördü ve büyük başarılar elde etmeyi başardı. Oyun, 17 yıl boyunca oldukça fazla değişiklik yaşadı ve pek çok farklı versiyon ile kullanıcıların karşısına çıktı. Ancak oyunun klasik versiyonu, hayranların kalplerinde her zaman en çok yer edinendi.

Çoğu mobil oyunda olduğu gibi, RuneScape de ücretsiz bir oyun ve gelirlerini uygulama içi satın alma işlemlerinden karşılıyor. Oyunu indirmek için herhangi bir meblağ ödemenize gerek yok ancak daha geniş bir dünya haritası, sekiz ek yetenek ve daha fazla seviyeye erişmek için ödeme yapmanız gerekiyor.

Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları ise buradan oyunu indirebilirler.
 

https://www.phonearena.com/news/Old-school-RuneScape-launches-on-Android-and-iOS_id110555 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MrKattchup 6 ay
İngilizceyi ben bu oyun sayesinde öğrenmiştim elin yabancısıyla kömür pazarlığı yapardık, membership anlayışı hariç güzel oyundu.
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javaprof 6 ay
lütfen türkçeyi doğru kullaanalım od school hype falan bu olmaz böyle.
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esmerbuyucu 6 ay javaprof
Oyunun ismi öyle...
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