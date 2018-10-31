Playstation Plus Kasım ayı ücretsiz oyunları duyuruldu

Sony, Playstation Plus abonelerine kasım ayında verilecek oyunları acıkladı. Bir önceki aya göre çok daha etkileyici görünen listede Playstation 4, Playstation 3 ve Playstation Vita kullanıcılarını bekleyen birçok yapım yer alıyor.
Playstation 4 tarafında bu ay Yakuza: Kiwami ve Bulletstrom: Full Clip Edition oyunlarını görüyoruz. PlayStation 3 kullanıcılarını da Jackbox Party Pack 2 ve Arkedo Series bekliyor. Son olarak PS Vita için ise Burly Men at Sea ve Roundabout kasım ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş.
PlayStation 4
Yakuza: Kiwami
Bulletstorm: Full Clip Edition
Burly Men at Sea
Roundabout
Bonus: Knowledge is Power (SIE) – 6 Kasım'a kadar
PlayStation 3
Jackbox Party 2
Arkedo Series
PS Vita
Burly Men at Sea
Roundabout
https://www.youtube.com/watch?v=kMj-4C4UtNI Yorum Yaz Paylaş Tweetle