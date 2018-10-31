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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Playstation Plus Kasım ayı ücretsiz oyunları duyuruldu

Sony, Playstation Plus üyelerine kasım ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Listede Playstation 4, Playstation 3 ve PS Vita kullanıcılarını bekleyen oldukça kaliteli yapımlar yer alıyor.
6 ay
3,9b
1
4
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony, Playstation Plus abonelerine kasım ayında verilecek oyunları acıkladı. Bir önceki aya göre çok daha etkileyici görünen listede Playstation 4, Playstation 3 ve Playstation Vita kullanıcılarını bekleyen birçok yapım yer alıyor.

Playstation 4 tarafında bu ay Yakuza: Kiwami ve Bulletstrom: Full Clip Edition oyunlarını görüyoruz. PlayStation 3 kullanıcılarını da Jackbox Party Pack 2 ve Arkedo Series bekliyor. Son olarak PS Vita için ise Burly Men at Sea ve Roundabout kasım ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş.

PlayStation 4

Yakuza: Kiwami
Bulletstorm: Full Clip Edition
Burly Men at Sea
Roundabout
Bonus: Knowledge is Power (SIE) – 6 Kasım'a kadar

PlayStation 3

Jackbox Party 2
Arkedo Series

PS Vita

Burly Men at Sea
Roundabout

https://www.youtube.com/watch?v=kMj-4C4UtNI Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bay Robot 6 ay
Xbox’un verdiklerinin yanında leş, çöp...
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XanthiN 6 ay
Memnun olanlar çoğunlukta gibi fakat benim hoşuma gitmedi.
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yaki83 6 ay
bu ayki parasini onceden aldigi ve istedigi oyunlari verdigi oyunlari acikladi..
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addidas_85 6 ay yaki83
Tercume yapabilecek birisi var mı?
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