Playstation Plus Kasım ayı ücretsiz oyunları duyuruldu

Sony, Playstation Plus abonelerine kasım ayında verilecek oyunları acıkladı. Bir önceki aya göre çok daha etkileyici görünen listede Playstation 4, Playstation 3 ve Playstation Vita kullanıcılarını bekleyen birçok yapım yer alıyor.Playstation 4 tarafında bu ayveoyunlarını görüyoruz. PlayStation 3 kullanıcılarını da Jackbox Party Pack 2 ve Arkedo Series bekliyor. Son olarak PS Vita için ise Burly Men at Sea ve Roundabout kasım ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş.Yakuza: KiwamiBulletstorm: Full Clip EditionBurly Men at SeaRoundaboutBonus: Knowledge is Power (SIE) – 6 Kasım'a kadarJackbox Party 2Arkedo SeriesBurly Men at Sea