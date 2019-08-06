Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 3 kişi burada

Ölümsüz kabul edilen hidranın kök hücre hatları incelendi

Teorik olarak ölümsüz kabul edilen hidranın, rejenerasyon işlevini sağlayan kök hücre hatları incelendi. Hidranın rejenerasyon sağlayan gen dizilerini evrimsel sürecin başında kazandığı düşünülüyor.
1 gün
6,9b
3
14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
İnsan vücudu, herhangi bir darbe, yaralanma veya zedelenme ile karşı karşıya kaldığında, vücudumuz kendini bir noktaya kadar yenileyebiliyor ancak bu yenilenme işlemi bir noktada sınırlı kalıyor ve yenilenme süreci sonucunda genellikle skar adı verilen yara dokuları oluşuyor. Bir uzuvumuz koptuğunda ise ne yazık ki bedenimiz bu uzvu yenileyemiyor. Bazı hayvanlar ise kopan uzuvlarını tamamıyla; bazıları ise bazı kısımlarını kısmi olarak yenileyebiliyor.

University of California ve Harvard University kurumundan bir grup araştırmacı; kendini yenileme konusunda oldukça başarılı olan hidra üzerine yoğunlaştı. Hidranın RNA transkripsiyon dizileri sıralandı ve incelendi. Bilim insanları hidranın yenileme işini nasıl yaptığını bulduklarını düşüyorlar.

Hidra

Hidra tatlı sularda yaşayan, denizanası ile mercangiller ile akraba olduğu düşünülen küçük bir omurgasız canlı olarak karşımıza çıkıyor. Hidranın boyu birkaç milimetre olmakla birlikte hidralar uçlarında dokungaçları olan küçük yumuşak sopalara benzetiliyor. Hidra temelde teorik olarak ölümsüz bir canlı olarak kabul ediliyor. Hidralar hiçbir yaşlanma belirtisi göstermemekle birlikte hidraların yaşam süreleri; hidralar avcı hayvanlar veya çevresel faktörler tarafından öldürülünce kadar sonsuz kabul ediliyor.

Daha da ilginç olan kısım ise hidralar bedenlerini kusursuz bir biçimde yenileyebiliyorlar. Bir hidra ortadan ikiye bölündüğünde iki farklı hidra oluşuyor ve bu hidralar tüm doku tiplerini, hatta ve hatta sinir dokuları ile merkezi sinir sistemlerini bile yenileyebiliyorlar. Oysa insanlardaki yaralanmalar genellikle herhangi bir iz oluşmadan iyileşemiyor ve insanlardaki zarar görmüş sinir dokularının yenilenmesi çok zor ve yavaş oluyor.

Hidranın hücre hatları incelendi


Araştırmacılar, hidranın bu yenilenme işini nasıl başardığını incelemek amacıyla hidranın kök hücre hatlarını sıraladı. Hidranın; hücrelerini yenilemek için 3 farklı kök hücre hattı kullandığı belirlendi ve araştırmacılar bu hatlardaki 25.000 hidra kök hücresinin, transkripsiyondan sorumlu olan haberci RNA'larını sıraladılar.

Daha sonra incelenen verilerden yola çıkılarak her bir kök hücrenin, yeni hücrelere ve dokulara farklılaşma yolu çizildi ve bir çeşit ağaç diyagramı oluşturuldu.

İncelemeler sonucunda hidranın interstisyel kök hücrelerinin, sinir hücrelerini, glandüler hücreleri ve hidranın dokungaçlarını süsleyen hücreleri oluşturduğu tespit edildi.

Araştırma sonucunda hidranın kök hücre gelişim haritası çıkarıldı.

Ayrıca Bkz. "Papatyagillerden kanser ilacı üretilecek"

Hidranın rejenerasyon sağlayan gen dizilerini; evrimsel sürecin başında kazandığı ve bu dizilerin korunduğu düşünülüyor. Yapılan araştırma ile hidranın rejenerasyon özelliği daha yakından anlaşılmış görünüyor.
Araştırma Science dergisinde yayımlandı.


https://newatlas.com/hydra-stem-cell-map-regeneration/60896/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 1 gün en beğenilen
Daha eski bir calismada rejenerasyon gucune sahip farkli koklerden gelen canlilarda rejenerasyonun ayni genetik mekanizma tarafindan gerceklestirildigi gorulmustu. Bunun manasi rejenarasyon ozelligi tum bu canlilarin atasi olan eski bir kokden geliyor ve o ortak ata ayni zamanda tum memelilerin yani bizimde atamiz. Memeliler rejenerasyon yetenegini yolda bir yerde kaybetmis ama tum omurgali canlilar icin ortak bir rejenerasyon mekanizmasi varsa bunu insanda yeniden aktif edebilmek en azindan teoride mumkun.
Daha eski bir calismada rejenerasyon gucune sahip farkli koklerden gelen canlilarda rejenerasyonun ayni genetik mekanizma tarafindan gerceklestirildigi gorulmus...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmet kontuy 17 dk.
bir kaç gündür bu konuya girip çıkıyorum. şu hydra'nın resimleri bana bir şeyi hatırtlatıyor amaneyi diyordum. bu gece yarısı buldum sorunun cevabı. bildiğin zencefile benziyor yukarıdaki resimde yer alanlar.
zencefilin fotosunu koyalım siz de görün. bildiğin zencefil ya..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 3 sa.
Arkadaşa kızmayalım çünkü ülkedeki bilim anlayışını yansıtıyor. Daha soyağacı yazmaktan aciz bir topluluktan nesnellik beklenmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdusauk 5 sa.
ay caiz midir ki bu ?

bilim ilerledikçe dinler tarih olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 sa.
biz şanssız nesiliz o açıdan. ölümsüzlük bulunduğunda hayata gelen bir bebek olmayı her şeyden çok isterdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yalinalp93 10 sa. yeni yorumcu
Bu gelişme çok ses getirir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reaper2346 13 sa.
Hail hydra ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
basartenk 16 sa.
Boşuna heveslenmeyin, hepiniz öleceksiniz.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaferq 9 sa. basartenk
:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 1 gün en beğenilen
Daha eski bir calismada rejenerasyon gucune sahip farkli koklerden gelen canlilarda rejenerasyonun ayni genetik mekanizma tarafindan gerceklestirildigi gorulmustu. Bunun manasi rejenarasyon ozelligi tum bu canlilarin atasi olan eski bir kokden geliyor ve o ortak ata ayni zamanda tum memelilerin yani bizimde atamiz. Memeliler rejenerasyon yetenegini yolda bir yerde kaybetmis ama tum omurgali canlilar icin ortak bir rejenerasyon mekanizmasi varsa bunu insanda yeniden aktif edebilmek en azindan teoride mumkun.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 20 sa. darkaura
O zaman demek ki kolumuzu kesip yeni bir kol çıkartabileceğiz... Mesela karpal tünel sendromu oluştu. Dirsekten kes gitsin, 6 aya yeni kol, el.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 1 gün
Bir çok yeni gelişmenin yolunu açacak bir çalışmaya benziyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
DoğanGörünümlüToros +292 hsyn_hksvr +195 CWaRRioR +193 apulunas +137 noktasalih +115 SaB0 +94 VYCanisMajoris +83 cem1907 +82 kuruwa +77 HoLyZz! +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
3 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6853 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bilim haberleri, bilim ve
16 etiket daha egzersiz kanser beyin genetik mühendisliği genetik beyin dalgaları tanı embriyo fare deneyi çocuklarda beyin kanseri riski preeklampsi eczane Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Tuğrul Güven Erturun Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 sa. Gigabyte yeni Radeon RX 5700 serini duyurdu 11 sa. Türkçe çeviri ile Samsung Galaxy Note 10 lansmanı canlı yayını! 11 sa. Yavuz gemisi Doğu Akdeniz’de sondaja başladı 12 sa. Twitter, bildirimleri dondurmanıza izin verecek 12 sa. HTC patent sorunları nedeniyle İngiltere'deki telefon satışlarını durdurdu 13 sa. Samsung, Galaxy Note 10'u güçlendirecek Exynos 9825 işlemcisini tanıttı 13 sa. LG, IFA 2019 fuarında katlanabilir akıllı telefonunu tanıtabileceğinin sinyalini verdi 14 sa. Türkiye’de internete en hızlı Huawei cihazları giriyor 15 sa. Türkiye Uzay Ajansının kadrosu belli oldu 15 sa. 2020 Hyundai i10'un tasarımını gösteren çizim görseli paylaşıldı 16 sa. DDR4 belleklerde yeni hız rekoru 1 gün 64 MP kameralı Realme modelinin ismi belli oldu 1 gün Google Stadia için yeni etkinlik tarihi açıklandı 1 gün Sadece 2 atom kalınlığında altın tabakası üretildi 1 gün Apple Card sınırlı sayıda kullanıcı için açıldı 1 gün Intel 56 çekirdekli Cooper Lake Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu 1 gün Control sistem gereksinimleri ve Ray Tracing görsel farkı yayınlandı 1 gün Oppo Reno Z elimizde | Şık tasarım, farklı işlemci 1 gün Toshiba’nın yeni NVMe SSD’si neredeyse MicroSD kart büyüklüğünde 1 gün Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç noktası 15 bin 490 euro 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Ölümsüz kabul edilen hidranın kök hücre hatları incelendi Sonraki Google tüm donanım ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanacak 1 gün Asus sektörün en büyük 4K FreeSync 2 monitörünü satışa sunuyor 1 gün Ninja’nın boşluğunu Twitch ilginç bir şekilde doldurdu 1 gün Danıştaya 'Netflix sansürü' davası 1 gün iOS cihazlarının kablosuz veri aktarımları risk taşıyor 1 gün Kuzey Koreli hackerlar finans dünyasını 2 milyar dolarlık zarara uğrattı 1 gün Samsung 136 katmanlı 6. nesil 3D V-NAND yongalarını duyurdu 1 gün Amiral gemisi Nubia Z20'nin yeni bir görüntüsü yayınlandı 1 gün Turkcell, 5G'de dünya hız rekorunu kırdı! 1 gün Huawei, EMUI 10 arayüzünü 9 Ağustos'ta duyuracak 1 gün 2021 model Samsung Galaxy telefonlar AMD'nin mobil GPU'ları ile gelebilir 1 gün Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak 1 gün 2020 Mustang Shelby GT500, 10.6 saniyelik 0-160-0 skoruyla gündemde 1 gün Realme bir yıl içinde 10 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı 1 gün Chrome eklentilerinin yüzde 50'sinin indirme sayısı 16'nın altında 1 gün iPhone 11, 20 Eylül'de satışa çıkabilir 1 gün Redmi 64 MP dörtlü kamera sistemini 7 Ağustos'ta tanıtacak 2 gün Venom 2'nin yönetmeni resmen Andy Serkis oldu 2 gün Galaxy Note 10 Plus mühendislik örneği metroda ortaya çıktı 2 gün Nvidia son sürücü güncelleştirmesiyle 5 önemli güvenlik açığını kapattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
Turkcell, 5G'de dünya hız rekorunu kırdı!
DH Forum
Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim