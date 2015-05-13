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Ön kamera ile 32MP çözünürlükte fotoğraf : Vivo X5 Pro artık resmi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ön kamera ile 32MP çözünürlükte fotoğraf : Vivo X5 Pro artık resmi

Son yıllarda özellikle yazılım tarafında bazı optimizasyonlar yaparak mevcut çözünürlüğün kat kat üstünde fotoğraf çekebilen akıllı telefon kameralarına rastlıyoruz. Bunu de genelde Çinli firmalar kullanıyor. Oppo ile başlayan bu trend şimdi Vivo ile devam ediyor. 

Vivo X5 Pro adındaki yeni üst seviye akıllı telefonunu tanıtan Çinli Vivo, yeni modelinde özçekim tutkunlarını en hassas noktalarından yakalamayı hedefliyor zira ön kamera ile artık 32MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebilmek mümkün. 

Şimdiye kadar ön kameralarda en fazla 13MP çözünürlüğe rastlamıştık. Aslında Vivo X5 Pro modeli de 8MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Ancak deklanşöre basıldığı anda birden fazla fotoğraf çekerek bunları biraraya getiriyor ve ortaya 32MP çözünürlüğünde bir resim çıkıyor. 

Modelin diğer özellikleri de kalbur üstü nitelikte. Özellikle 5.2 inçlik Full HD ekran Super AMOLED panel ile dikkat çekiyor ve 2.5D cam kaplama barındırıyor. 64-bitlik 8 çekirdekli Snapdragon 615 yongasetinin güç verdiği modelde 2GB RAM ve 13MP çözünürlüğünde arka kamera mevcut. 

Cihaz Android 5.0 üzerinde Funtouch OS 3.0 kullanıcı arayüzü barındırırken, 2300mAh gücünde çalışan bir batarya da unutulmamış. Ayrıca ön kamera özel bir retina tarama teknolojisine de sahip. Alüminyum kasa ile kaplanan model 443$ yaklaşık fiyat etiketi ile önümüzdeki günlerde satışa başlayacak.  

http://www.phonearena.com/news/Vivo-X5-Pro-now-official-with-front-facing-camera-that-takes-32MP-pictures_id69238 Yorum Yaz
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Virinom 4 yıl
8MP fotoğrafı şişir babam şişir sonra optimize ettik 32MP oldu. He canım he.
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Gojira 4 yıl en beğenilen
Bataryasıda unutulmadıysa bu iş tamamdır.
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deli_mert_51 4 yıl
Vivo ayrı bır kalıte ayrı bır havadır benım ıcın.bataryası dusk olabılır sahsen alınır kullanır ve memnun kalınır bır sekdle tlfdur.sz ıstıyorsunuz kı hıc sarjı bıtmesın.boyle bır sey soz knusu degıl sahsen gunu rahatlıkla atacagından emınım.fıyatıda gayet uygun.doların yuksek olmasından dolayı blkı fıyatı sıze fazla gelmıs olabılır ama bence sahsen ucuz bır cıhazdr.bu fıyata turkıyede hngı tlf alabılırsnız kı.ıstedgnızı alın bu Vivo nbun yerını tutmaz
ben oppo serısi-vivo serısı ve nubia serısını takıp edıyorum.cok hosuma gıdenler bunlar nasıp olursa br tane alacagm
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DH Misafiri 4 yıl
"2300mAh gücünde çalışan bir batarya da unutulmamış", unutulsa çalışmazdı telefon... Ön kamerasının 32 değil retina tarama yapıyor olması birinci haber aslında. Bu da haber işte..
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Scorpion28 4 yıl
Bi kaç fotodan sonra batarya zayıf.
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swat882 4 yıl
Kamerayı yükselteceğim derken pili unutmuşlar
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doctor_bey 4 yıl
Kardeşim madem böyle bir şey yapıyorsun arka kameraya da yapsana? Var mı yoksa, haberde göremedim de
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okan_cehapelioglu 4 yıl
o pil herşeyi öldürmüş
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Cool_psy 4 yıl
Nubia Z9 mini çok daha iyi bu telefondan hem fiyat hem tasarım hemde arka kamera anlamında..
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Fiyat pahalı pil düşük.
Bu sıralar Çin li markalar gelmiyor bu ülkeye.
Bazen yüksek vergi olmasına sevineceğim nerdeyse.
Çoğu zaman sinirlendirse bile bir işe yarıyor.
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hsnkks 4 yıl
Satmaz diyen arkadaşlar, vivo markasını tanımıyorlar sanırım. Vivo şuanda görüntü, ses ve kamera konusunda premium bir markadır. Kısa bir süre Vivo xshot ve xplay 3s kullanma fırsatım oldu. Xplaye Ses ve görüntü konusunda eline su dökebilecek cihaz yok denecek kadar azdır. Xshot da kamera konusunda kullandığım en iyi telefondu.
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Mr. Jingles 4 yıl
Afedersin de çük kadar sensöre 32 koymak nedir yahu. Ne kadar itici olmuş. Yapın 808'de olduğu gibi devasa bir sensör o zaman diyeyim olmuş diye.
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VYC Majoris 4 yıl Mr. Jingles
Kamera 8mp zaten. 8 mp'den 32mp'ye geçişte piksel sayısı 4 katına çıkıyor ama lineer çözünürlük sadece 2 katına çıkıyor. Eğer başarılı bir birleştirme yapılırsa güzel bir deneyim olacaktır.
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