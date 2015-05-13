Ön kamera ile 32MP çözünürlükte fotoğraf : Vivo X5 Pro artık resmi

Son yıllarda özellikle yazılım tarafında bazı optimizasyonlar yaparak mevcut çözünürlüğün kat kat üstünde fotoğraf çekebilen akıllı telefon kameralarına rastlıyoruz. Bunu de genelde Çinli firmalar kullanıyor. Oppo ile başlayan bu trend şimdi Vivo ile devam ediyor.





Vivo X5 Pro adındaki yeni üst seviye akıllı telefonunu tanıtan Çinli Vivo, yeni modelinde özçekim tutkunlarını en hassas noktalarından yakalamayı hedefliyor zira ön kamera ile artık 32MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebilmek mümkün.





Şimdiye kadar ön kameralarda en fazla 13MP çözünürlüğe rastlamıştık. Aslında Vivo X5 Pro modeli de 8MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Ancak deklanşöre basıldığı anda birden fazla fotoğraf çekerek bunları biraraya getiriyor ve ortaya 32MP çözünürlüğünde bir resim çıkıyor.





Modelin diğer özellikleri de kalbur üstü nitelikte. Özellikle 5.2 inçlik Full HD ekran Super AMOLED panel ile dikkat çekiyor ve 2.5D cam kaplama barındırıyor. 64-bitlik 8 çekirdekli Snapdragon 615 yongasetinin güç verdiği modelde 2GB RAM ve 13MP çözünürlüğünde arka kamera mevcut.





Cihaz Android 5.0 üzerinde Funtouch OS 3.0 kullanıcı arayüzü barındırırken, 2300mAh gücünde çalışan bir batarya da unutulmamış. Ayrıca ön kamera özel bir retina tarama teknolojisine de sahip. Alüminyum kasa ile kaplanan model 443$ yaklaşık fiyat etiketi ile önümüzdeki günlerde satışa başlayacak.

http://www.phonearena.com/news/Vivo-X5-Pro-now-official-with-front-facing-camera-that-takes-32MP-pictures_id69238