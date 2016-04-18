Ön yüklü uygulamalar, Google’a pahalıya patlayabilir

Akıllı telefonların tüketiciler arasında yaygınlaşmasından bu yana, ön yüklü uygulamalar hayatımızda hep oldu. Bazen üretici tarafından, bazen operatör tarafından, bazen de işletim sisteminin geliştiricisi tarafından yüklenen uygulamalar, telefonda önemli bir yer kaplamaya başladı. Kimi kullanıcılar ön yüklü uygulamalar ile yaşamaya alıştı, kimisi bir şekilde silmenin yolunu buldu, kimisi de bunun haksız olduğunu düşünerek hukuki yollara başvurdu.

Yukarıda saydığımız iki yol üreticileri pek ilgilendirmiyor ancak hukuki süreçler oldukça baş ağrıtıcı olabiliyor. Hollanda rekabet kurumu, Google’ın çekirdek uygulamaları için operatörler ve üreticilerle yaptığı anlaşmaları gözlem altına aldı. Kurum, rakip uygulamaların bu anlaşmalardan ne kadar olumsuz etkilendiğini öğrenmeye çalışıyor ve küçük firmaların haksız rekabet nedeniyle yenilik geliştiremediğini savunuyor.

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Avrupa Komisyonu’na yansıyan raporlara göre, Google suçlu bulunursa 7.45 milyar dolara kadar gidebilecek bir tazminat söz konusu. Bu da, Google’ın yıllık gelirlerinin yüzde 10’u üzerinden hesap ediliyor. Aynı zamanda, Google’ın arama motorunda anlaşmalı ürünleri daha yukarılara taşıdığı iddiasıyla farklı bir soruşturma daha yürütülüyor. Tüm bunlar, Google’ın on milyarlarca dolar tazminat ödemesine sebep olabilir.