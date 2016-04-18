Ön yüklü uygulamalar, Google’a pahalıya patlayabilir

Akıllı telefonların tüketiciler arasında yaygınlaşmasından bu yana, ön yüklü uygulamalar hayatımızda hep oldu. Bazen üretici tarafından, bazen operatör tarafından, bazen de işletim sisteminin geliştiricisi tarafından yüklenen uygulamalar, telefonda önemli bir yer kaplamaya başladı. Kimi kullanıcılar ön yüklü uygulamalar ile yaşamaya alıştı, kimisi bir şekilde silmenin yolunu buldu, kimisi de bunun haksız olduğunu düşünerek hukuki yollara başvurdu.
Yukarıda saydığımız iki yol üreticileri pek ilgilendirmiyor ancak hukuki süreçler oldukça baş ağrıtıcı olabiliyor. Hollanda rekabet kurumu, Google’ın çekirdek uygulamaları için operatörler ve üreticilerle yaptığı anlaşmaları gözlem altına aldı. Kurum, rakip uygulamaların bu anlaşmalardan ne kadar olumsuz etkilendiğini öğrenmeye çalışıyor ve küçük firmaların haksız rekabet nedeniyle yenilik geliştiremediğini savunuyor.Ayrıca Bkz. "Facebook Messenger ve WhatsApp, günlük 60 milyar mesaj sayısına ulaştı"
Avrupa Komisyonu’na yansıyan raporlara göre, Google suçlu bulunursa 7.45 milyar dolara kadar gidebilecek bir tazminat söz konusu. Bu da, Google’ın yıllık gelirlerinin yüzde 10’u üzerinden hesap ediliyor. Aynı zamanda, Google’ın arama motorunda anlaşmalı ürünleri daha yukarılara taşıdığı iddiasıyla farklı bir soruşturma daha yürütülüyor. Tüm bunlar, Google’ın on milyarlarca dolar tazminat ödemesine sebep olabilir.
http://www.phonearena.com/news/The-EU-Commission-could-fine-Google-7.45-billion-for-pre-loading-its-apps-on-Android-smartphones_id80307 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dayatma nereye kadar ?
Sen hiç orta-giriş segmenti kullanmamışsın. 1gb Ramli telefonda hiç bişey yapma, sadece Google uygulamalarını kaldır telefon 5 kat hızlanıyor (daha 2 hafta önce teyzem 500 liraya galaxy bilmem ne almış, sadece Google uyg kapattım telefon acayip rahatladı)
"Google uyg kullanmayacaksan neden akıllı aldın" kardeşim bir sürü alternatif var, ve çoğu Google uyg hem daha stabil hem de telefonu sömürmüyor. Ana mail adresim gmail ama myMail kullanıyorum, drive yerine Box kullanıyorum vs vs Google'ın bazı uyg çok iyi ama hiç kullanılmayan G+ hangout gibi uyg dayatması çok kötü. İşin daha kötü tarafı bu uyg sistem uyg olarak bulunuyor telefonda. Telefon bu uyg çalışmasının çok elzem olduğunu zannediyor, kapanmasın diye ha bire arka planda tutuyor. Eski telefonumda YouTube ve maps kullanmama rağmen önce kaldırıp sonra geri yükledim. Çünkü öyle yaparsan sistem uyg olarak görmüyor dışarıdan yüklenmiş uyg olarak görüyor ve telefon rahatlıyor.
Demem o ki; bu işi microsoft yaparsa kötü, google yaparsa iyi demek mantık dahilinde değildir. Bu nedenle bri çok firma hakim gücünü kötüye kullanarak TEKEL olmakta ve yeniliklere ulaşmamız ya kısıtlanmakta yada zamana yayılmakatdır.
Çoklu dokunmatik ekran teknolojisi Apple tarafından derhal kullanıma sokulmasaydı Hakim durumunu kötüye kullanan Nokia, Ericson, Samsung tarafından en erken 5-10 yıl içinde nihayet sunulacaktı. BEn kalemli tamamen ekranlı (Yaklaşım 4-4,5 inç) HP Cep bilgsiayarı kullanıyordum, yapılsa yapılırdı teknoloji dergilerinde apple çıkmadan demo fotoğrafları, internette videoları dolaşıyrodu.... Ama apple piyasayı tutabilemk için 5 yıl içinde sunulacak teknolojiyi derhal sundu ve bizi çoklu dokunmatik arayüze kavuşturdu. GErikalan herşeyi zaten başta nokia olmak üzere öncüleridnen aldıklarıydı. Teknoloji zaten başkasından gördüğünün üstüne koyarak gelişir.
Google; ön yüklü uygulamalar konsuunda Microsoft'tan çok ileride bir gddarlık sergiliyor. Adı; ''güya Beleş'' Olan (!) bir işletim sistemi var, ki reklamlar yüzünden (gizliliğimzii geçtim) sömürülen internet kotalarımıza bakarak, aslında hiç de bedava olmadığının bir göstergesidir. O yüzden Bana AÇIK KAYNAK bıdı bıdılarını anlatmayın. O nasıl açık kaynaksa hep açık olan benim k.çm hep benim cüzdanım...
Açık Kaynak olan Tek şey GOOGLE işetim sistemi Kullanan Bizleriz.